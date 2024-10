"Explosión de aplausos", ¿siente Newey presión en Aston Martin?

"Fue una explosión de aplausos", dice el propietario de Aston Martin, Lawrence Stroll, describiendo el momento en la fábrica del equipo cuando se anunció oficialmente el traslado de Adrian Newey a Silverstone. "Desde que estoy aquí, nunca había experimentado este nivel de emoción ante un anuncio", revela.

Todos los empleados regresaron después a sus puestos de trabajo "con grandes sonrisas en sus caras. Esperemos que vuelvan a sus escritorios y piensen cómo pueden dibujar un poco más rápido", sonríe Stroll, mandamás del equipo.

Pero la situación también demuestra que habrá cierta presión sobre Newey cuando empiece a trabajar en Aston Martin en marzo de 2025. Al fin y al cabo, se une a un equipo que actualmente ocupa la quinta posición en el campeonato de constructores, pero que quiere aspirar a victorias y títulos a medio plazo.

Está claro que Newey y sus antiguos compañeros de Red Bull ya han conseguido convertir un equipo de zona media en uno puntero, histórico. Pero, ¿cómo afronta la presión de ser visto ahora por algunos como el gran salvador de Aston Martin?

Newey: "Ya no tengo que demostrar lo que valgo"

"Mi presión viene de dentro. No viene de fuera", aclara Newey y revela: "Recuerdo que Frank Williams, creo que fue en 1991, me dijo que sentía que yo era la persona más competitiva en el pitlane".

"Y recuerdo que en aquel momento me molestó un poco. Realmente no sabía lo que quería decir. Y tampoco estoy seguro de que tenga razón. No quiero decir que Fernando [Alonso] o Lance [Stroll] o quien sea sea sea menos competitivo, por ejemplo".

"Pero no puedo negar que soy competitivo en mi trabajo", admite Newey, que subraya que en su vida privada y en sus aficiones no da tanto valor a la competición ni es excesivamente ambicioso. "Pero lo soy en mi trabajo", respalda.

Sin embargo, esa presión le viene de dentro: "Me presiono para hacer el mejor trabajo posible. Quizá porque ya he tenido la suerte de lograr buenos resultados, ya no siento la necesidad de demostrarme a mí mismo ante el mundo exterior".

"Pero como he dicho, en realidad esa nunca fue mi motivación de todos modos. Mi motivación es hacer el mejor trabajo posible y sentir que lo he hecho lo mejor que he podido, independientemente de los resultados", concluye.