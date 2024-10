El presidente de la FIA: "Los medios británicos me condenaron, y siguen"

Durante una entrevista exclusiva de Motorsport.com con el presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, uno de los temas que se trataron fue un comentario de Adrian Newey, quien dijo recientemente que Max Verstappen y Sebastian Vettel fueron "demonizados" por los medios británicos en ciertos momentos de sus trayectorias deportivas. Cuando se le preguntó al neerlandés en el Gran Premio de Azerbaiyán sobre esas palabras, respondió que estaba "al cien por cien" de acuerdo.

"Respeto a Max [Verstappen]", dijo el máximo responsable del organismo rector a Motorsport.com cuando se le pidió su opinión sobre esa idea y el papel de los periodistas ingleses en el campeonato. "Porque yo también he sido piloto, y campeón, y respeto a los ganadores y a los campeones. He visto lo que se ha escrito sobre él, pero hablemos de mí".

"Si te fijas en lo que me hicieron los medios británicos, me pusieron en el punto de mira, me condenaron, y siguen, y siguen, pero, ¿me importa?", se preguntó. "No, ¿por qué no? Porque, ¿qué quieren? Quieren ganar más dinero y llamar más la atención, eso es lo que claramente quieren hacer ahora".

"Sin embargo, no tienen absolutamente nada que decir sobre mí y la FIA", subrayó Mohammed ben Sulayem. "Con el debido respeto a los medios británicos y a todos los demás medios de comunicación, no tienen voz en nada. Somos una federación independiente y democrática, los miembros me han elegido, el poder lo tiene la Asamblea General, no los medios de comunicación".

"¿Podemos dejarnos de tonterías? ¿Podemos volver a hablar de lo que es mejor para el deporte? ¿Es eso posible? Pregunto yo, pero los medios de comunicación no quieren eso, entonces es cosa suya", indicó el presidente de la FIA. "La vida sigue, ¿sabes lo que me han hecho? Me han hecho más fuerte, me he vuelto más prudente y sabio, y disfruto del apoyo [de los miembros]. Si creen que es hora de otro presidente, es su decisión, al fin y al cabo, también son los socios quienes me eligieron para este cargo, y si no están satisfechos conmigo, entonces les corresponder a ellos elegir a otra persona".

Elecciones para la presidencia de la FIA

Según el emiratí de 62 años, la federación internacional está en mucha mejor forma en 2024 que cuando él asumió el cargo a finales de 2021: "Al cien por cien, y hay muchos aspectos diferentes. En primer lugar, somos más eficaces, los planes se ejecutan más rápido, además, hemos vuelto a nuestra verdadera misión, que es escuchar a nuestros socios, porque sin ellos, no hay FIA, es así de sencillo".

El organismo rector también se encuentra en una situación económica más saneada: "Hemos devuelto el beneficio a la FIA, y no lo hemos hecho despidiendo a gente. No, hemos empezado a generar más ingresos, otros han comenzado a tratarnos de manera más justa, y hemos hecho reformas, que incluyen volver a nuestra misión real".

El año que viene habrá otras elecciones presidenciales, y Mohammed ben Sulayem ya comentó que se presentará para una reelección: "Y si hay alguien que quiera presentarse contra mí, aceptaré encantado esa lucha. Antes hablaremos de democracia, pero no se puede empezar a dudar después, así que si alguien quiere enfrentarse a mí, será más que bienvenido".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!