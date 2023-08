¿Sufre Mercedes más que otros con el formato sprint de la F1?

"Es inusual para nosotros", admitía el director técnico de Mercedes, Mike Elliott, repasando el Gran Premio de Bélgica 2023. En el fin de semana en Spa-Francorchamps, el equipo alemán mostró de manera inusual un mejor ritmo en la clasificación que luego en la carrera.

"Por lo general, tenemos una buena gestión de neumáticos, y por lo general somos mucho mejores en la carrera que en la clasificación", señala Elliott. Y eso plantea inevitablemente la pregunta de por qué ese panorama se invirtió en Mercedes en el último fin de semana de la F1 2023, bajo formato al sprint.

Según Elliott, "las condiciones mixtas" jugaron un papel importante en Spa ese fin de semana. Y así lo explica: "Creo que el ritmo de carrera depende de la degradación de los neumáticos, y para conseguir la degradación de neumáticos que quieres, el equilibrio del coche tiene que estar exactamente donde quieres que esté".

"Para nosotros, esta vez no fue así", admite, y recuerda: "Eso es simplemente porque no pudimos dar ninguna vuelta en seco en la sesión de entrenamientos y no tuvimos suficientes oportunidades para configurar el coche exactamente como queríamos".

"En términos relativos, terminamos con un coche que no estaba tan bien equilibrado como quizás algunos de nuestros rivales", dijo Elliott. Por supuesto, no ayudó que Spa fuera una prueba al sprint, lo que significa que sólo hubo una sesión de entrenamientos libres (que además fue en mojado) en lugar de las tres habituales.

Mercedes sigue sin subir al podio en las carreras al sprint de la F1 2023

"El resultado fue que tuvimos más degradación de los neumáticos y, por lo tanto, no fuimos capaces de alcanzar el ritmo de carrera que nos habría gustado", insiste Elliott. Sorprendentemente, Mercedes en 2023 no ha subido al podio en ninguna prueba sprint hasta la fecha.

El de Bélgica fue incluso su mejor resultado, siendo cuarto y sexto. En la primera prueba sprint de este año del GP de Azerbaiyán, en Bakú, los pilotos de Mercedes Lewis Hamilton y George Russell sólo terminaron en 6º y 8º, y en el GP de Austria 7º y 8º.

Así pues, ¿es posible que Mercedes tenga un problema general con el formato sprint y tener solo una sesión entrenamientos libres? Al menos Elliott atribuye el resultado en Bélgica más a las difíciles condiciones.

"El ritmo cambiaba de una vuelta a otra a medida que la pista se secaba. Los neumáticos cambiaban de una sesión a otra, así que probablemente se trataba más de lo que el piloto podía sacar del coche", intenta razonar.

"Creo que nuestros dos pilotos hicieron un excelente trabajo para pasar el fin de semana con seguridad y hacer buenas vueltas cuando lo necesitaban", elogió. A pesar de ello, Mercedes no logró dar el salto adelante que suele dar en carrera.

Este año hay otras tres pruebas al sprint en Qatar, Estados Unidos (Austin) y Sao Paulo. Y al menos la prueba de Sao Paulo debería dar esperanzas a Mercedes, porque en 2022 celebraron allí su única victoria del año, y fue en un fin de semana al sprint...