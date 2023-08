La curiosa explicación al bajón de la F1 en Alemania, según Hulkenberg

A pesar de que la Fórmula 1 está disfrutando de un aumento de popularidad en todo el mundo, provocado por su expansión en las redes sociales y por la serie de Netflix 'Drive to Survive', no todos los países han pasado por lo mismo.

Un lugar donde la popularidad de la F1 se ha estancado es Alemania. Ese país no ha albergado una carrera de F1 desde el Gran Premio de Eifel 2020 en Nurburgring, y sus pilotos campeones del mundo más emblemáticos -Michael Schumacher, Sebastian Vettel y Nico Rosberg- ya se retiraron.

Tampoco ha ayudado que las carreras dejaran de ser en abierto y pasaran a la televisión de pago, lo que ha limitado (¿os suena?) aún más la audiencia potencial.

El piloto de Haas Hulkenberg, que es el único piloto alemán de F1 tras la retirada de Vettel a finales del año pasado, cree que hay una serie de factores detrás de por qué la F1 no mantiene grandes audiencias en Alemania, entre los que se incluyen las preocupaciones medioambientales.

"Alemania siempre ha sido mimada en las carreras con Michael, y después con Sebastian y Rosberg", dijo Nico Hulkenberg. "Además, con Mercedes, siempre hemos tenido una presencia muy fuerte en F1 durante al menos los últimos 30 años más o menos".

"Creo que también a veces el deporte es más popular y tiene una mayor demanda, y luego, obviamente, a veces decae".

"Pero también creo que, en Alemania, la percepción de la industria automovilística en general es que es como responsable del cambio climático y no es sostenible. Y creo que eso se contagia al automovilismo".

"Por eso creo que la percepción y lo que los políticos dicen a la gente es que esto es malo, y de alguna manera que tiene un impacto negativo en las carreras de F1 también".

A pesar de que el interés alemán no es muy alto en estos momentos, la inminente llegada del equipo oficial de Audi en 2026 podría servir para despertar el entusiasmo allí en la F1.

Además, los propietarios de la F1, Liberty Media, también han estado analizando volver a incluir el GP de Alemania en el calendario, tal vez como sede rotativa con otros países.

Stefano Domenicali, director ejecutivo de la F1, habló en 2022 sobre el posible regreso del GP de Alemania: "Realmente esperamos que Alemania pueda volver a estar sobre la mesa".

"Pero una cosa es decir que nos gustaría tener el Gran Premio de Alemania y otra cosa es poner sobre la mesa las cosas que se necesitan para hablar sobre el gran premio".

"Así que esperemos que pronto -con algo que podría ocurrir en breves- tengan una situación diferente que discutir con nosotros".

Hulkenberg dijo que la presencia de un GP de Alemania tendría poco impacto en su carrera, y no prevé que ocurra pronto.

"No estaría en contra, por supuesto, pero no supondría una diferencia para mí", dijo. "No espero que ocurra. Pero no estoy entre bastidores y no sé, tal vez algunas personas estén intentando mover algunos hilos".

Información adicional de Filip Cleeren