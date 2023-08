Sainz asegura que Ferrari F1 es "un gran lugar para estar"

Ser piloto de Ferrari otorga muchos privilegios, como ser reconocido a nivel mundial o disponer de un buen estatus dentro de la Fórmula 1, pero en los últimos años, la escudería más laureada de la historia pasa por horas bajas. Allí están Charles Leclerc y Carlos Sainz, sobre los que se especula mucho por su futuro, y aunque todo apunta a que el monegasco renovará pronto, se desconocen los planes del español.

En una entrevista con el portal del campeonato, el madrileño reafirmó sus ganas de firmar un nuevo contrato con los del Cavallino Rampante, lo que acallarían las habladurías que hay en torno a él y Audi. Además, el vencedor del Gran Premio de Gran Bretaña de la pasada campaña no da "por sentado" tener su puesto asegurado en el conjunto rojo, por lo que se esfuerza cada día para ser mejor.

Carlos Sainz aseguró estar "muy orgulloso" de defender los colores de los de Maranello: "Estoy muy orgulloso, muy orgulloso. Especialmente llegar a un equipo como Ferrari, vestir de rojo cada fin de semana, no lo doy por sentado, porque sé lo duro que es y lo mucho que ha significado, lo mucho que me ha costado llegar hasta aquí, lo mucho que he tenido que sacrificarme y esforzarme en esto".

"No obstante, ahora también estoy tratando de disfrutarlo tanto como sea posible, tratando de vivir mi sueño y al mismo tiempo mantener la concentración y seguir siendo mejor. Es esforzarse siempre por mejorar como piloto y ser mejor ser humano", explicó el español antes de reconocer que pertenecer al equipo italiano es algo especial.

"Ferrari es un gran lugar para estar. Cada circuito al que vas tienes a los tifosi, tienes más apoyo que cualquier otro piloto, cada carrera se siente casi como una en casa por la cantidad de apoyo que recibes de todos los aficionados de Ferrari en todo el mundo", dijo. "Es cierto que también es exigente, es un equipo muy exigente desde el punto de vista mental porque hay más presión alrededor, tenemos muchos patrocinadores y muchos eventos a los que asistir".

"El tiempo ha pasado volando, el hecho de estar ahora en Ferrari, viviendo el sueño, todo ha salido muy bien, no me puedo quejar, pero también se debe a lo bien que me he rodeado, obviamente a través de mis propios esfuerzos, a través de mi propio talento, a través de mi propia manera de hacer las cosas, ¡y esperemos que lo mejor esté aún por llegar!", expresó.

"Tienes que estar en la cima de tu carrera para comprometerte plenamente a ser piloto de Ferrari. Creo que estoy en esa etapa, todavía soy muy joven pero al mismo tiempo tengo experiencia, y lo estoy maximizando todo lo que puedo", comentó el madrileño, quien también está atento a más cosas en la Fórmula 1.

Carlos Sainz es consciente de que otras áreas en el Gran Circo ayudan a la expansión de la categoría por todo el mundo: "Creo que ahora la Fórmula 1 está en auge, no solo en España sino en todo el mundo, y es un gran momento para formar parte de este movimiento en todo el planeta. Es gracias también quizá al fenómeno Netflix, al buen trabajo que está haciendo todo el mundo en las redes sociales para explicar el deporte, para hacerlo más cercano a las nuevas generaciones, creo que es algo genial formar parte de la Fórmula 1 hoy en día y todos los que formamos parte de ella, estamos atravesando un buen momento."

