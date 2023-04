Carreras sprint de F1 2023: cómo son, puntos, reglas, circuitos y más

Las carreras al sprint de Fórmula 1 vuelven a disputarse en la temporada 2023, pero con varios cambios en comparación con los dos años anteriores. Descubre aquí cuáles son esos ajustes y todo lo que necesitas saber.

La F1 organizó sus tres primeras carrera al sprint en 2021, y luego otras tres en 2022, antes de aumentar el número a seis para 2023 y de revisar el formato al sprint haciendo cambios para mejorar el espectáculo y tanto para los aficionados como para los equipos y pilotos.

¿Qué es una carrera al sprint y por qué la F1 las usa?

Una carrera al sprint es básicamente una versión recortada de una carrera normal, que se lleva a cabo en una distancia menor, el día antes de la carrera principal, a la que no sustituye. Ya se utilizaban en muchas otras categorías, aunque quizá lo más apropiado para la Fórmula 1 es compararlo con la Fórmula 2. En la F2, la carrera al sprint es de 120 km y la carrera principal cubre 170 km, y no están nada faltas de emoción. En Fórmula 1 las carreras sprint son de 100 kilómetros, y su número de vueltas depende de la longitud de cada circuito en el que se disputen (en Bakú, por ejemplo, serán 17 vueltas, o en el Red Bull Ring 24 vueltas).

La razón por la que llegaron a la Fórmula 1 en 2021 fue para aumentar el espectáculo de todo el fin de semana de gran premio. Eso da a los aficionados un momento destacado en cada uno de los tres días (ya sea con una clasificación o una carrera al sprint o normal), lo que mejora la experiencia en general. En fines de semana normal, el viernes pasan 'pocas cosas' con solo dos sesiones de libres. De esta manera hay tensión el viernes con la clasificación principal, el sábado con la clasificación corta y carrera sprint, y el domingo con el gran premio.

La F1 estuvo buscando durante mucho tiempo realizar cambios en el formato tradicional de fin de semana de carreras y, aunque se consideraron otras opciones como las carreras con parrilla invertida, no parecían tan atractivas como las carreras al sprint. El formato recibió buenas críticas desde su implantación en 2021 y estos dos años se han ido limando los aspectos negativos y afinando todo para mantener el atractivo de un gran premio al sprint.

¿Qué cambia en las carreras al sprint de F1 en 2023?

Tras la revisión y el análisis de la F1 del formato sprint en los tres eventos de 2021 y los tres de 2023, se introdujeron una serie de ajustes para esta temporada siguiendo los comentarios de los aficionados y los equipos.

Los últimos cambios llegaron a cuatro días del primer gran premio al sprint, y destaca la confirmación de que este año la carrera sprint y la carrera principal son independientes, de manera que cada una tiene su propia clasificación. Además, se ha reducido de dos a una sesión de entrenamientos libres y se han hecho ajustes en el reparto de los neumáticos, siendo el más importante que ahora la SQ1 y SQ2 (primeras dos rondas de la clasificación corta) tienen que ser con neumáticos medios y la SQ3 con blandos. Eso hace que en las tres rondas de la clasificación corta los pilotos solo puedan hacer una tanda, sin cambiar neumáticos.

Esa clasificación corta sustituye a la FP2, por lo que en 2023 los equipos y pilotos solo tienen una sesión de entrenamientos libres (P1, de 60 minutos) el viernes por la tarde para prepararse de cara al resto del fin de semana, lo que se espera que aumente la emoción.

Además, ahora los pilotos pueden usar el DRS después de la primera vuelta, y no después de dos vueltas como ocurre en las carreras normales y como ocurría en las sprint en 2021 y 2022.

Más cambios: La FIA aumenta el número de motores disponibles para la F1 2023

Circuitos de las carreras al sprint en la F1 2023

Las seis carreras al sprint de 2023 serán en Bakú, el Red Bull Ring, Spa, Losail (Qatar), Austin e Interlagos. En 2021 las tres carreras al sprint fueron en Silverstone, Monza, e Interlagos y en 2022 fueron en Imola, el Red Bull Ring, e Interlagos

Sistema de puntuación de las carreras al sprint de F1 en 2023: puntos y posiciones

Ganador (1º) – 8 puntos

2º clasificado – 7 puntos

3º clasificado – 6 puntos

4º clasificado – 5 puntos

5º clasificado – 4 puntos

6º clasificado – 3 puntos

7º clasificado – 2 puntos

8º clasificado – 1 punto

El reparto de puntos en cada carrera al sprint de F1 aumentó de 2021 a 2022 y se mantiene sin cambios en 2023. El ganador de una carrera sprint se lleva ocho puntos y puntúa hasta el octavo clasificado. En 2021 solo puntuaban los tres primeros y se consideró que el botín era demasiado pequeño como para arriesgarse. Los puntos valen tanto para el campeonato del mundo de pilotos como para el de constructores de F1. Los puntos se otorgan de la siguiente manera: el primero, 8 puntos; el 2° 7 puntos; el 3° 6 puntos; el 4° 5 puntos; el 5° 4 puntos; el 6° 3 puntos; el 7° 2 puntos; y el 8° 1 punto. Sin embargo, en 2023 el orden de llegada en la carrera sprint de la F1 ya no decide la parrilla del gran premio del domingo, que habrá quedado decidida con la clasificación del viernes.

¿Cuál es el formato de fin de semana de gran premio con carreras al sprint?

El formato de fin de semana con carreras al sprint en un gran premio de F1 es así en 2023:

Viernes por la mañana – Entrenamientos libres 1, de 60 minutos de duración

Viernes por la tarde – Clasificación tradicional con Q1, Q2 y Q3 para decidir el orden de salida para la carrera principal del domingo

– Clasificación tradicional con Q1, Q2 y Q3 para decidir el orden de salida para la carrera principal del domingo Sábado por la mañana – Sprint Shootout o clasificación corta, con SQ1, SQ2 y SQ3 (Q1, Q2 Y Q3 de menor duración) para decidir el orden de salida de la carrera sprint

Sábado por la tarde – Carrera sprint, de 100km

Domingo– Carrera principal del gran premio

El formato de fin de semana normal de gran premio de F1 es así:

Viernes por la mañana – Entrenamientos libres 1, de 60 minutos de duración

Viernes por la tarde – Entrenamientos libres 2, de 60 minutos de duración

Sábado por la mañana – Entrenamientos libres 3, de 60 minutos de duración

Sábado por la tarde – Clasificación (con Q1, Q2 y Q3) para decidir el orden de la salida del domingo

Domingo– Carrera principal del gran premio

Los fines de semana con carreras al sprint tienen un formato y unos horarios diferentes a los fines de semana de gran premio normales. Los cambios obligan a que el viernes haya solo una sesión de entrenamientos de una hora, antes de la 'tradicional' clasificación, que se divide, como siempre, en Q1, Q2 y Q3. Esa clasificación sirve para formar el orden de salida para la carrera principal, la del domingo.

El sábado, la sesión de entrenamientos libres final se ha eliminado para los fines de semana al sprint, y ya no hay FP2 ni FP3, sino una clasificación reducida que se llama sprint shootout y que consta también de tres rondas (llamadas SQ1, SQ2 y SQ3) de 12, 10 y 8 minutos respectivamente. Esa clasificación define el orden de salida de la parrilla de la carrera al sprint que se disputa el mismo sábado.

El domingo es lo único que no cambia respecto a un fin de semana tradicional: es el día sagrado, el día del gran premio, la carrera principal del fin de semana (por la tarde local o por la noche si es una carrera nocturna).

Las carreras al sprint constan de 100 km, y la carrera principal del domingo sigue siendo de 305 km para todos los circuitos menos para Mónaco, donde se recorren 260 km.

Las reglas de neumáticos también son diferentes, y en 2023 en lugar de 13 juegos solo cuentan con 12. Además, la mayor novedad es que en la clasificación al sprint, la sprint shootout, los pilotos están obligados a usar un solo juego de neumáticos medios en la SQ1, otro juego de medios en la SQ2 y un juego de blandos en la SQ3, por lo que las tres rondas son a solo una tanda.

En la carrera al sprint no es obligatorio cambiar neumáticos, aunque sí es opcional y los equipos deben tener listos dos juegos (uno en el coche y otro en el box) para esa sesión.

En el gran premio, en la carrera de distancia completa del domingo, sigue siendo obligatorio usar dos tipos diferentes de neumáticos, por lo que es obligatorio el pitstop. Los equipos pueden elegir con qué neumático empiezan tanto la carrera al sprint como la carrera principal.

En fines de semana con lluvia:

Al inicio de cada evento, se dará a cada piloto tres sets de neumáticos de lluvia y cuatro de neumáticos intermedios. Si llueve en la P1 o la clasificación normal del viernes por la tarde y se declara sobre mojado, los equipos recibirán un set más de intermedios, aunque tendrán que devolver un conjunto de intermedios usado antes de la carrera al sprint del sábado.

Si la carrera al sprint es sobre mojado, los equipos pueden devolver un set de lluvia o de intermedios y a cambio recibir un juego de intermedios nuevo, sin usar. En total habrá un máximo de nueve sets de lluvia o intermedios.

Resumen de las reglas de las carreras al sprint en Fórmula 1

Constan de 100 kilómetros (por ejemplo, 24 vueltas en el Red Bull Ring o 17 en Bakú)

Duran entre 25 minutos y media hora

Las paradas en boxes no son obligatorias, solo opcionales

Los equipos eligen qué juegos de neumáticos usar

La parrilla de la carrera sprint del sábado se decide por la clasificación del sábado por la mañana

El autor de la pole se considera el más rápido de la clasificación del viernes, no habrá dos poles (la clasificación corta del sábado no supone una pole position)

Solo puntúan los ocho primeros clasificados de las carreras sprint

Los podios no cuentan para las estadísticas

El resultado y no define la parrilla para la carrera principal del domingo, que habrá quedado definida con la clasificación del viernes

El DRS en la carrera sprint se podrá usar después de la primera vuelta

¿Cuántas carreras al sprint hay en la F1 2023?

Tras probar con tres carreras al sprint en la 2021 y 2022, la Fórmula 1 logró convencer a los equipos e introducir hasta seis carreras al sprint, con sus correspondientes sesiones de clasificación, para 2023, en circuitos muy variados.

Interlagos es el único circuito que tuvo carrera sprint de F1 en 2021, 2022 y tendrá en 2023, mientras que del pasado año también repite en 2023 el Red Bull Ring de Austria. Los otros circuitos con carrera al sprint en 2023 son Bakú, Spa, Losail y Austin, que por primera vez tendrán una carrera corta de F1.

Dónde y cuándo son las carreras al sprint en la F1 2023

Circuito Carrera sprint en el GP de Fecha Bakú GP de Azerbaiyán 29 de abril Spielberg (Red Bull Ring) GP de Austria 1 de julio Spa-Francorchamps GP de Bélgica 29 de julio Losail GP de Qatar 7 de octubre Austin (Circuito de las Américas) GP Estados Unidos 21 de octubre Interlagos GP de Sao Paulo 4 de noviembre

¿Qué pilotos suman puntos en las carreras al sprint de F1?

En las carreras al sprint también se otorgan puntos, pero con diferente reparto y no a los diez primeros pilotos. En las carreras sprint puntúan los ocho primeros, siendo el mayor botín 8 puntos y el menor 1 punto. El ganador logra esos 8 puntos, el segundo clasificado suma 7 puntos y el tercero obtiene 6 puntos. El cuarto clasificado se lleva 5 puntos, el quinto logra 4 puntos, al sexto le dan 3 puntos, el séptimo suma 2 puntos y el octavo, 1 punto.

A diferencia de la carrera de larga duración del domingo, no hay podios para las carreras al sprint. Sin embargo, el ganador recibe un trofeo en el parque cerrado (similar a cómo el ganador de la pole recibe un neumático Pirelli en miniatura por clasificarse primero).

¿Qué pasa si un piloto no acaba la carrera al sprint de la F1?

Un piloto que no termine la carrera al sprint sumaría cero puntos pero no tendría que salir atrás en la carrera del domingo, ya que esa posición se consigue en la clasificación del viernes. Y del mismo modo, si un piloto tiene una avería o accidente o simplemente se clasifica mal el viernes, y luego el sábado gana la carrera al sprint, el domingo no sale primero, sino que arranca en la posición en la que se clasificara el viernes.

¿Para quién es la Pole position según las carreras al sprint de la F1 2023?

En las carreras sprint, el piloto que marca el tiempo más rápido en la Q3 de la clasificación del viernes por la tarde es considerado poleman, autor de la pole position del gran premio, independientemente de su posición final en la carrera al sprint del sábado. Eso significa que al piloto que gane la carrera al sprint no se le acreditará la pole position. Ser primero en la clasificación corta del sábado no te dará la pole para las estadísticas.

El ex futbolista internacional Patrice Evra entrega a Sergio Pérez, Red Bull Racing, el premio Pirelli Pole Position

Costes de los equipos por las carreras al sprint de F1

Para compensar el coste de las carreras al sprint (al haber una carrera más en el fin de semana, hay un gasto extra), se acordó en 2021 con los equipos una subvención para las tres carreras adicionales. Para 2022, con el límite de costes, se acordó aumentar el presupuesto de los equipos y a cada equipo se le permitía gastar 150.000 dólares (138.000 euros) más por carrera al sprint, más un extra de 100.000 dólares (95.000 euros) por daños durante las carreras al sprint, que incluso podían aumentar si el coste era superior a dicha cantidad.

Para 2023, los equipos recibirán 300.000 dólares (285.000 euros) por cada fin de semana con formato al sprint, pero se eliminarán las indemnizaciones por accidentes. Es decir, no habrá diferencia de compensación entre un equipo que haya sufrido un accidente y otro que no haya tenido daños.

Fuera del aspecto económico, si un monoplaza sufre daños durante una carrera al sprint, los equipos tendrán que reemplazar las piezas rotas con otras iguales. Eso se debe a que los coches entran en condiciones de parque cerrado (o parc fermé), un punto en el que ya no se pueden realizar cambios importantes, cuando llegan a la clasificación del viernes.

Cambio del nombre de los grandes premios con carrera al sprint e F1y de la clasificación corta en la F1 2023

Desde 2022, el nombre del evento del sábado por la tarde se cambió oficialmente de clasificación al sprint a solo sprint. Para 2023, la nueva clasificación corta del sábado por la mañana se llama sprint shootout, y los entrenamientos libres del viernes, como solo hay una sesión, se llaman P1 (Practice 1).

¿Usará la Fórmula 1 carreras al sprint de manera habitual en el futuro?

Después de probarlo en 2021, el formato al sprint ha llegado para quedarse en la F1. Sin embargo, y al menos ed momento, la F1 no tiene la intención de hacerlas en todas las carreras, sino en pocos y especiales grandes premios durante una temporada. Desde 2023 MotoGP sí tiene carreras sprint en cada gran premio.

No obstante, existe la posibilidad de que en algún momento las carreras al sprint se dejen a un lado o se busque otro formato en los próximos años. Durante la temporada 2016 de F1, por ejemplo, el polémico formato de "clasificación por eliminación", en el que cada 90 segundos de clasificación se eliminaba al coche más lento, se eliminó después de dos rondas tras una reacción muy contraria de pilotos, equipos y aficionados.