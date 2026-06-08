Por qué la magia de Mónaco sigue viva en la F1 de 2026

No vamos a aburriros con los típicos tópicos y clichés sobre Mónaco, pero hace tiempo que las calles de Montecarlo dejaron de ser lo suficientemente amplias para albergar un Gran Premio de Fórmula 1. Tanto por lo que respecta al espectáculo en pista, como a las multitudes cada vez más numerosas de espectadores que complican la labor del personal que intenta desempeñar su trabajo.

Hay muchas razones prácticas por las que Mónaco no debería funcionar, y muchas razones comerciales por las que sí lo hace. Pero mientras continúan las conversaciones para afinar el reglamento de 2026, ver los coches reales en el circuito del Principado también supuso un grato recordatorio de la razón de ser de Mónaco en el calendario de 24 carreras.

En ningún otro lugar se puede estar tan cerca de los coches como en las estrechas calles de esta ostentosa ciudad turística, lo que ofrece una visión privilegiada de a qué se enfrentan realmente los pilotos.

Al recorrer el callejón peatonal detrás de Portier, nos abrimos paso entre los residentes que saborean felizmente su linguine alle vongole mientras prestan poca atención a la sesión de Libres 1 en la televisión que tienen detrás. Sin embargo, merece la pena subir las escaleras hasta Mirabeau, porque allí se puede observar realmente cómo los coches se inclinan sobre tres ruedas a medida que el interior de la pista se va estrechando. Rozando casi las barreras de seguridad, los pilotos hacen girar sus coches en la horquilla de Fairmont antes de utilizar el arcén para ayudarles a girar hacia el famoso túnel.

Detalle del circuito de Mónaco Foto de: Filip Cleeren

Puede que la fórmula de los motores actuales sea mucho más silenciosa que en épocas pasadas, pero al atravesar el claustrofóbico túnel no hay forma de escapar del rugido reverberante de los motores V6. Franco Colapinto, Carlos Sainz, Oscar Piastri, Arvid Lindblad, todos ellos lanzando sus 1000 caballos a toda velocidad por la curva ciega en rápida sucesión. Una demostración visceral, casi vulgar, de potencia.

Bajamos hacia la Nouvelle Chicane mientras los coches emergen de las alargadas sombras del túnel. Aquí es donde la festiva decoración de McLaren, que decepcionaba sobre el papel, cobra realmente vida, con sus tonos naranja metalizado brillando bajo el sol de verano.

Desde el estrecho muelle que separa la pista de una colección de yates de lujo, la estrecha chicane es uno de los puntos donde la generación de monoplazas de 2026 parece visiblemente más ágil que sus predecesores, con estos artilugios ligeramente más pequeños y ligeros esquiando por los altos pianos.

Detalle del circuito de Mónaco Foto de: Filip Cleeren

Como demostraría Gabriel Bortoleto, de Audi, en la clasificación, solo una precisión milimétrica es suficiente, ya que el más mínimo roce con las barreras puede acarrear consecuencias catastróficas.

Pero a partir de ahí no se vuelve más fácil, con otra curva ciega en Tabac que conduce a la imponente sección de la piscina, la última zona de Mónaco que se ha convertido en un escaparate para las marcas de lujo patrocinadoras.

De alguna manera, estar en el exterior de la primera curva cerrada a toda velocidad resulta extraño, como si nuestro subconsciente nos dijera que los rápidos cambios de dirección que realizan los coches no deberían ser físicamente posibles.

Detalle del circuito de Mónaco Foto de: Filip Cleeren

Conduce a Rascasse y Anthony Noghes y a la 'recta curva' de meta, que es solo un breve respiro antes de que la complicada Santa Devota y el sinuoso tramo cuesta arriba hacia el opulento casino exijan de nuevo toda la concentración.

"Viene con adrenalina, con estrés", dijo un radiante Pierre Gasly cuando le pedimos que describiera cómo es realmente clavar esa vuelta perfecta en la clasificación que le llevó a la Q3, una sensación que los simples mortales nunca experimentaremos. "Hay mucho en juego porque realmente no estás jugando con los pianos ni con los límites de la pista".

"Estás jugando con los muros. Simplemente intentas frenar ese metro más tarde, aumentar un poco más la potencia, aprovechar los pocos centímetros de margen que tienes a la salida con respecto al muro. Sigo emocionado, sigo lleno de adrenalina".

Oliver Bearman, equipo Haas F1 Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Ni por un momento se nos han pasado por la cabeza las fórmulas de los motores, el 'superclipping' o la gestión de la batería. Puede que haya más problemas por delante para esta generación de coches, como demostraron las duras críticas de Fernando Alonso y Lando Norris tras la clasificación. Muchas de sus peculiares manías al volante siguen atrapadas dentro de los límites del cockpit, aunque no sean visibles a simple vista.

Pero tras semanas y meses hablando, escribiendo y leyendo sobre estas normas, fue refrescante que todo ese parloteo quedara ahogado por el ruido visceral de los motores.

La experiencia en la pista de Mónaco fue un grato recordatorio de por qué estamos donde estamos. Por qué Mónaco sigue teniendo un lugar en el calendario a pesar de todos sus muchos defectos. Por qué los pilotos son tan excepcionalmente buenos en lo que hacen.

Por qué Charles Leclerc disfrutaba viendo a su héroe de la infancia, Michael Schumacher, correr por las calles con su máquina roja, con la esperanza de emular algún día al gran alemán. Y por qué hacerlo en 2024 provocó una respuesta tan emotiva.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Lo mejor de la experiencia en primera línea en Mónaco es que no necesitas una acreditación de prensa para estar cerca de la acción, ya que, como espectador, inevitablemente te encuentras en el centro de la acción.

Pasar el viernes allí fue un tónico muy bienvenido para un aficionado a la F1 hastiado. Durante una hora, todo fue bien en el mundo.