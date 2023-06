Para McLaren F1, ser un equipo cliente "no es un hándicap" para 2026

Como Honda ya está confirmada como motorista de Aston Martin, siete equipos tienen un suministro interno o un socio oficial, contando tanto a Red Bull como a AlphaTauri como poseedores de la unidad de potencia respaldada por Ford que está siendo desarrollada por Red Bull Powertrains. A McLaren, Williams y Haas, de momento, no les queda ningún acuerdo.

El director del equipo Aston Martin, Mike Krack, advirtió recientemente que tener un socio oficial sería crucial en 2026, ya que la complejidad del motor significa que será esencial que haya una integración total con el chasis.

Andrea Stella, Team Principal de McLaren, dice sin embargo que no le preocupa que los de Woking sean un equipo cliente, siempre y cuando pueda tener una estrecha relación con un proveedor. El equipo tiene libertad para buscar el mejor paquete y no está comprometido a ser cliente de Mercedes.

"Sin duda hay que vigilar eso a la hora de hacer tratos para 2026. Que como fabricante de chasis, como McLaren, tengas suficiente margen para influir en el diseño de la unidad de potencia, para que no te quedes atrás desde el punto de vista de la competitividad", dijo al ser preguntado por Motorsport.com. "Así que eso es lo que estamos haciendo en nuestras conversaciones. Sabemos lo que queremos conseguir. Para ser sincero, no parece ser difícil en lo que estamos hablando".

Stella subrayó que, en estos días, los acuerdos de motores de los equipos cliente se han llevado a cabo de la misma manera que los de los equipos de fábrica, y sugirió que cualquier pérdida de rendimiento debido a la falta de integración se puede compensar con un coche mejor.

"Lo ideal es estar en una posición en la que puedas influir en todos los parámetros", dijo. "Creo que hay dos categorías. Una es el diseño: cómo se integra la unidad de potencia en el coche junto con el chasis. La otra son los parámetros de rendimiento: cómo se hace funcionar realmente la unidad de potencia".

"Desde el punto de vista de la segunda categoría, nos sentimos muy cómodos con el hecho de que la FIA ya disponga, y creo que aún más en el futuro, de las condiciones necesarias para garantizar que los equipos cliente y los equipos de fábrica trabajen con los mismos parámetros", añadió Stella.

"En lo que se refiere al trazado, como he dicho antes, las conversaciones que estamos manteniendo tienen en cuenta ese punto. Y confiamos en poder conseguir una posición fuerte. Si es cuestión de los milisegundos finales, esperamos poder compensarlo mediante el desarrollo del chasis y la aerodinámica. Así que sabemos que no es la mejor situación, pero no creemos que sea un factor decisivo para tener éxito en el futuro".

Stella también reconoció que no tener un acuerdo de cliente daría a McLaren más libertad para cambiar si su motor no funcionaba lo suficientemente bien "Este elemento es definitivamente parte de nuestras conversaciones. Así que desde un punto de vista contractual quieres estar protegido de que tendrás algunos criterios de competitividad. Y si no se cumplen, existe la posibilidad de rescindir el contrato. Como en toda buena negociación, esto forma parte de las conversaciones que mantenemos", finalizó.

