¿Por qué Piastri y Norris ya no celebran sus éxitos en F1?

Lando Norris logró su tercera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Singapur 2024. Y para los más observadores, las celebraciones posteriores parecieron menos eufóricas de lo que deberían o, al menos, mucho más comedidas que en sus victorias anteriores. Era casi como si ganar se hubiera convertido rápidamente en rutina para McLaren.

¿Es realmente así? El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, evita la respuesta clara: "Presto atención a lo que oigo por la radio en la última vuelta y a lo que veo cuando los pilotos se bajan del coche. Después, estoy ocupado con la prensa. No veo todas las celebraciones".

De lo que sí es consciente el director de la escudería de Woking es de que McLaren "probablemente no tiene a los pilotos más extrovertidos". Oscar Piastri, en particular, es acusado a menudo de mostrar pocas emociones. "Lo que no quiere decir que nuestros pilotos no sean tan alegres como otros", aseguraba Stella.

"Y en cuanto acaba una carrera nosotros ya nos estamos centrando en la próxima porque hay un objetivo mucho mayor", añadió el directivo italiano.

Esa última frase sugiere a su vez que algo ha cambiado en McLaren desde la primera victoria de Norris en Fórmula 1, hace unos pocos meses. En ese momento, por ejemplo, aún estaba lejos de ser realmente un candidato a ganar el campeonato del mundo.

Pero Stella niega que haya habido un cambio de mentalidad en ese sentido: "En mi opinión, no cambia nada. Por supuesto, Lando estaba muy, muy feliz cuando ganó su primera carrera en Miami. Se tiró encima de los brazos de los mecánicos".

"Pero ahora veo la concentración que tiene el equipo. Tenemos por delante una misión, es entendible. Y parece que todo esto no es más que una etapa en el camino. No obstante, hay que celebrarlo cuando se gana, porque no siempre se gana", dijo.

Por qué McLaren tuvo que aprender a ganar de nuevo

Según Stella, jefe del equipo, McLaren primero tuvo que "aprender a ganar de nuevo" porque hacía años que no estaba en condiciones de competir en la primera línea.

Cree que se trata de una "combinación de diferentes factores" y explica lo siguiente: "Cuanto más a menudo estás en la parte delantera, más te acostumbras a esta situación y sabes cómo tiene que enfocarla el equipo".

"Ya nos hemos dado cuenta de que tenemos que hablar más entre nosotros sobre la rivalidad interna. Eso no era un problema en el pasado. Pero la estrategia también es un ejemplo de cómo ahora podemos trabajar a la defensiva y no ser los primeros en hacer algo. Puedes esperar a ver lo que hace el resto y entonces reaccionar".

"No estábamos muy acostumbrados a eso, pero nos estamos acostumbrando. Así que se está produciendo una especie de desarrollo en todo el equipo, no sólo entre los pilotos", concluyó.

