McLaren defiende cómo el límite de gastos demuestra ser valioso

Los equipos de F1 han tenido que cumplir bajo las reglas de límite presupuestario desde el inicio de la temporada 2021, cuando los jefes de la categoría introdujeron el reglamento en un intento de detener el tipo de guerra de gastos que ponía en riesgo la sostenibilidad a largo plazo de la parrilla.

Y aunque ha sido un reto para los que más gastan mantenerse por debajo del límite, como es el caso de Red Bull, que se lo saltó y fue castigado en 2021, hay consenso en que ha equilibrado el nivel general.

Zak Brown, director ejecutivo de McLaren F1, dice que no hay mejor prueba del impacto que está teniendo que el hecho de que la parte delantera a la parte trasera de la parrilla se ha igualado tanto que especialmente en clasificación los grandes sufren.

"Creo que el techo presupuestario ha sido excepcional para el deporte", explicó Brown. "Todavía no es perfecto, pero no creo que algo que es tan nuevo no fuera a tener algunas lagunas que la FIA está arreglando, como la directiva técnica TD45 [que impide que la propiedad intelectual de los proyectos paralelos sea utilizada por los equipos de F1]".

"Max hizo la temporada más dominante de un piloto y un equipo de la historia, pero si sacas a Max de la ecuación, tienes por primera vez cinco equipos con siete o más podios".

"No recuerdo un equipo que haya sido 10º en el campeonato de constructores siendo siempre una amenaza de llegar a la Q3. Creo que todos estábamos acostumbrados a que el último equipo estuviera a tres segundos de la pole".

"Creo que el límite presupuestario ha tenido el efecto deseado de hacer que el campeonato sea mucho más competitivo".

"Te puedo decir desde el muro de boxes que no hay ningún equipo que no pensemos -cuando miramos los tiempos- que no sea una amenaza para entrar en la Q3. Esa es la ventaja del límite presupuestario".

Los comentarios de Brown sobre la proximidad de la parrilla quedaron demostrados el año pasado, cuando la F1 vivió una lucha quizá más reñida que nunca por los puestos en la parrilla.

En el final de la temporada de F1 en el GP de Abu Dhabi, toda la parrilla estuvo en sólo 0.999 segundos en la Q1, y el punto de corte a sólo 0.440 segundos del primer puesto.

Estas cifras suponen un marcado contraste con el inicio de la era del efecto suelo, cuando la parrilla del GP de Bahrein de 2022 estaba dividida por 2.163 segundos, siendo el punto de corte 1.255 segundos más lento que la primera plaza.

La teoría de Brown sobre que los equipos de abajo también eran aspirantes a la Q3 se confirmó cuando Haas se metía con frecuencia en la lucha por los primeros puestos de la parrilla.

Nico Hulkenberg llegó varias veces a la Q3, mientras que Kevin Magnussen consiguió la mejor clasificación de la temporada para el equipo cuando se aseguró el cuarto puesto de la parrilla en el GP de Miami.

El director técnico de Mercedes, James Allison, dijo recientemente que consideraba que la parrilla más igualada también se debía a que las normas técnicas actuales limitan la cantidad de progreso que se puede hacer con los coches de efecto suelo.

"Creo que si nos fijamos en el año pasado, vemos que desde el comienzo de la temporada hasta el final, aunque el dominio de Red Bull era casi total y no parecían vulnerables incluso hasta la última carrera del año, si nos fijamos en el panorama general, esta es una parrilla que se está comprimiendo gradualmente", dijo.

"Todos los coches en la Q1 se igualaban con un segundo de diferencia, y eso no es una coincidencia".

"Es una tendencia que ha ocurrido a partir de 2022, continuó en 2023 y creo que seguirá mostrándose en 2024 porque las ganancias son cada vez más asintóticas".