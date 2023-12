McLaren F1 mira a Alonso como ejemplo de que la edad no es una "barrera"

En el paddock de Fórmula 1 se comentó mucho si Fernando Alonso estaría a la altura de las expectativas cuando regresó en la temporada 2021, ya superó los 40 años. El tiempo le dio la razón al asturiano, y sus resultados, sobre todo en el 2023 en el que acumuló hasta ocho podios y fue cuarto en la clasificación general de pilotos, hicieron que todos se fijaran y lo pusieran de ejemplo para alargar las trayectorias profesionales.

Uno de los que mira mucho al ovetense es alguien que, además, le conoce muy bien, el CEO de McLaren, Zak Brown, quien en una carta dirigida a todos los seguidores de la escudería de Woking habló sobre la feroz competencia en la parrilla y no pudo evitar nombrarle: "Durante todo el año, la batalla entre los demás ha sido intensa, lo que ha cautivado a los aficionados a la Fórmula 1 de todo el mundo".

"También fue estupendo ver a nuestro antiguo piloto y bicampeón del mundo, Fernando Alonso, demostrar que, a sus 42 años, la edad no es una barrera para el éxito, consiguiendo seis podios en las ocho primeras carreras", indicó el estadounidense, que también aseguró que no fue nada sencillo batallar contra el resto de rivales para alcanzar el cuarto puesto en constructores.

"Mercedes, Ferrari y Aston Martin no nos lo pusieron fácil, pero apretamos en cada carrera en todas y cada una de las vueltas, lo que dio lugar a un emocionante final en el que las posiciones finales en el campeonato del mundo de constructores de Fórmula 1 no se decidieron hasta la última prueba de la temporada", continuó el máximo responsable de los ingleses. "Nunca antes cinco equipos diferentes habían logrado siete podios en la misma campaña, lo que no hace sino subrayar la naturaleza competitiva de la parrilla este año".

En el conjunto papaya tienen por delante la ambición de alcanzar a los líderes, los todopoderosos Red Bull, y parece que pueden lograrlo si encajan todas las piezas después de haberles desafiado en algunas ocasiones, como con Lando Norris o con la victoria en la carrera al sprint del Gran Premio de Qatar con Oscar Piastri: "Nos enfrentamos a un reto formidable la próxima temporada para seguir recortando distancias con la cabeza".

"Todos los equipos están inmersos en una búsqueda del desarrollo del coche y de un mayor ritmo que es tan feroz fuera de la pista como dentro de ella, pero nuestra escudería estará a la altura del desafío con su habitual determinación y dedicación implacable", comentó antes de alabar el trabajo de los campeones.

"El mérito es de Max Verstappen, que batió todos los récords en un año de dominio en 2023, como dudo que volvamos a ver. En Hungría, cuando Red Bull eclipsó el antiguo récord de McLaren de 1988 [al ganar su 12º gran premio consecutivo], fue apropiado que pudiéramos compartir el podio para celebrar su logro, ¡a pesar del pequeño percance de Lando [Norris] con el trofeo!", sentenció Zak Brown.

