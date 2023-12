Sauber F1 seguirá contratando personal de cara a la llegada de Audi

Tras una crisis financiera, Sauber contaba con 220 empleados antes de que Finn Rausing lo adquiriera en 2017. Con nuevas inversiones, el equipo creció en los años siguientes bajo el nombre de Alfa Romeo, y para la temporada 2023 la plantilla se había más que duplicado con la nueva dirección.

El proceso de expansión recibió un impulso adicional cuando se confirmó la adquisición de la escuadra suiza por parte de Audi en 2022, aunque muchos de los ingenieros fichados seguían vinculados a sus rivales a causa de las bajas por 'gardening'.

Alessandro Alunni Bravi, director general de Sauber, subrayó que la prioridad era encontrar a las personas adecuadas antes de construir las instalaciones para que dicha gente las utilizaran. "Hemos emprendido un importante plan de contratación", declaró. "Por supuesto, el resultado del plan será más visible en los próximos años, porque con cada nuevo nombramiento normalmente se tiene un periodo de excedencia [el 'gardening'] para incorporarse a un equipo rival".

"Así que empezamos con la contratación. Por supuesto, aumentaremos nuestra estructura, tanto en términos de personal como de tecnología, en los próximos años, porque toda la inversión que hay que hacer y poner en marcha requiere también un poco de tiempo", siguió el italiano.

"Siempre he dicho que, desde el punto de vista financiero, no había ningún problema. Empezamos nuestra andadura en 2017, cuando me uní al equipo con Fred Vasseur. Éramos unas 220 personas, y este año hemos llegado a más de 500, y daremos un paso en términos de plantilla también el año que viene. Pero es un proceso que lleva tiempo, y cada año hay un plan para ampliar nuestros departamentos, nuestras instalaciones y, por supuesto, nuestro personal".

Respecto al papel de Audi en ese proceso, Alunni Bravi fue claro: "Diré que hay una dinámica normal entre los dos accionistas, en la que se está discutiendo todo el plan de inversiones para el futuro, al menos hasta 2030".

"Y estamos trabajando de acuerdo con la gobernanza existente. Por supuesto, la gobernanza cambiará en función de los diferentes pasos en términos de adquisición que Audi vaya a dar. Es normal, como en cualquier empresa en la que hay dos accionistas".

Al igual que otros equipos de la zona media, Sauber se beneficiará de una mayor asignación de gasto de inversión que le permitirá gastar más dinero que las escuderías punteras en mejorar sus instalaciones, una estrategia acordada por la Fórmula 1 y la FIA en un esfuerzo por acercar la parrilla.

"Somos los primeros en saber que es necesario dar un paso, un gran paso, en cada una de las áreas", explicó Alunni Bravi. "Pero sabemos que todos los pasos que estamos dando, todas las inversiones que estamos haciendo, nos llevarán a una posición más fuerte en términos del paquete que seremos capaces de diseñar, de cómo operamos, de procesos".

"No hay que olvidar que estamos trabajando en un marco regulador en el que hay un perímetro fijo en términos de límite de costes para las inversiones. No podemos hacer como en el pasado, cuando un fabricante de coches llegaba y se unía a la F1 y hacía una inversión masiva en uno o dos años. Tenemos que actuar de acuerdo con las normas. Y estas asignaciones adicionales para gastos de inversión que han sido aprobadas en la Comisión de la F1 y por la FIA nos permitirán acelerar ese plan de inversión", continuó.

"Pero, como siempre, éste es un deporte tecnológico. Así que necesitamos tiempo. Necesitamos tomar las decisiones correctas. Y esta es la razón por la que Andreas Seidl [CEO de Sauber] está totalmente centrado, por supuesto, en el proceso de transformación como nuestro líder del equipo para asignar el presupuesto cuando sea necesario, cuando esté más relacionado con el rendimiento", finalizó.