La FIA perderá a su director deportivo para la F1 tras apenas un año

No ha terminado aún 2023, pero la Fórmula 1 ya está sufriendo sus primeros cambios para la temporada 2024. Y es que, tras apenas un año como director deportivo de la FIA para el Mundial, Steve Nielsen dejará su cargo, dando lugar a una nueva reorganización del organismo federativo.

El respetado Nielsen llegó al puesto inicialmente a principios de este año, tras una larga carrera en el Mundial, en varias escuderías como Lotus, Tyrrell, Benetton, Williams y AlphaTauri antes de trabajar en la gestión del campeonato.

Trabajó en estrecha colaboración con el Director de Carrera de la F1, Niels Wittich, y asumió la responsabilidad en la FIA de todos los asuntos deportivos del Gran Circo, incluido el desarrollo de Dirección de Carrera y del centro de operaciones remotas, así como las futuras actualizaciones del reglamento deportivo.



Sin embargo, tras un año difícil para la Federación Internacional de Automovilismo, que se ha enfrentado a la polémica en una serie de cuestiones, incluidos los límites de pista y el estilo de liderazgo del presidente Mohammed Ben Sulayem, fuentes de alto nivel han indicado que Nielsen ha decidido no continuar. Hay sugerencias de que se había frustrado con la forma en que las operaciones de la Fórmula 1 se estaban llevando a cabo, y la dirección que estaban tomando las cosas.





Mientras que las fuentes han indicado que la salida de Nielsen es un hecho, no ha habido ninguna declaración oficial de la FIA sobre el asunto, ni ninguna indicación de los posibles cambios que se harán dentro de sus operaciones en la F1. Motorsport.com se ha puesto en contacto con la FIA para obtener un comentario.



La marcha de Nielsen, una vez que se confirme, será una gran pérdida para el organismo rector, ya que su enorme experiencia había sido muy valiosa para ayudar a hacer mejoras, y era muy respetado entre los equipos de la parrilla.



Nielsen era una parte integral de un equipo de F1 ampliado dentro de la FIA, que operaba bajo el mando del director de monoplazas, Nikolas Tombazis. Este equipo también incluía al director técnico, Tim Goss, al director financiero, Federico Lodi y al director de operaciones, François Sicard.



En el momento de su nombramiento, Ben Sulayem creía que el nombramiento de Nielsen era importante para ayudar a la organización a avanzar. "Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo a realizar cambios significativos e informados en nuestro equipo de Fórmula 1 para crear la estructura adecuada, con las personas adecuadas, para supervisar la futura regulación del deporte", dijo entonces.



"Mediante el desarrollo y la potenciación de las personas dentro de nuestra organización, así como la incorporación de conocimientos y experiencia del exterior, estoy seguro de que estamos en la mejor posición posible para avanzar junto con nuestros socios en la FOM y los equipos de F1".



A principios de este año, Ben Sulayem anunció que, con su equipo de F1 puesto en marcha, quería retirarse de la participación diaria en el campeonato. Un portavoz de la FIA dijo acerca de esa decisión: "El Presidente de la FIA tiene un amplio mandato que abarca todo el automovilismo y la movilidad, y ahora que la reorganización estructural de la Fórmula 1 ha concluido, éste es el siguiente paso natural".



Como parte de su decisión de no estar tan involucrado en el Gran Circo, Ben Sulayem nombró recientemente al ex periodista Dieter Rencken como Comisario de la F1 para ayudar a supervisar el futuro desarrollo de las normativas, así como para ayudar en las discusiones sobre el próximo Pacto de la Concordia.