Alonso: "A estas alturas pensé que tendría hijos, pero soy feliz con esto"

Fernando Alonso acaba de completar su temporada número 20 en Fórmula 1, más que nadie en la historia, y ya ha disputado casi 30 carreras más que el segundo piloto con más grandes premios en la categoría.

Sin embargo, no se ve a corto plazo el final de su carrera, y en una entrevista con la web oficial de Aston Martin defendió los esfuerzos que ha tenido que hacer a lo largo de su trayectoria y aseguró no arrepentirse.

"Siento que lo estoy disfrutando quizás más que nunca y voy a las carreras con un espíritu diferente", dijo sobre su actual etapa en Aston Martin, donde llegó en 2023 y donde estará también en 2024. "Mucho de eso tiene que ver con el equipo. Es muy joven, muy entusiasta y hay mucha buena energía en el garaje y en la sede de Silverstone. El nuevo campus proporciona mucha motivación: es una verdadera declaración de intenciones de la ambición del equipo".

El bicampeón hace valer su veteranía para poner el foco en lo importante: "Gracias a mi experiencia, sé qué es importante y qué es menos importante, y sé dónde gastar mi energía y dónde guardarla. Es importante poder centrarse en el rendimiento el domingo, pero también garantizar que haya un buen espíritu de equipo y buena moral en el garaje. Estoy disfrutando cada parte del trabajo".

Cuando le preguntaron cómo encuentra motivación más de dos décadas después de debutar (fue en 2001, aquí lo puedes recordar), explicó: "Bueno, estuve estos dos años fuera de la F1 en 2019 y 2020. Creo que eso reseteó todo. Recargué las pilas y volví en 2021 con una motivación renovada y que todavía está fresca en este momento. Creo que sin ese descanso sería difícil mantener la motivación, el entrenamiento y todo lo demás".

"Soy una persona muy competitiva. Me gusta fijarme metas y objetivos. Al final, quiero ganar, todos lo queremos, pero incluso cuando eso parece poco probable, me planteo desafíos personales, y pienso 'tal vez terminar entre los cinco primeros sea posible, tal vez un podio'. Eso proporciona mucha motivación".

Una carrera tan larga requiere sacrificios, y aunque el ovetense no oculta que a estas alturas de la vida se veía de manera distinta, está muy contento con lo que ha decidido: "Soy una persona muy orientada a la familia. Me encanta pasar tiempo con mi familia. En este momento de mi vida, pensé que ya tendría una familia e hijos, todo ese tipo de cosas, y me encuentro a los 42 años sin hijos todavía. Al mismo tiempo, estoy haciendo lo que amo hacer, hago lo que mejor se me da y nunca he probado nada más que el automovilismo. Así que, cuando me miro al espejo por la mañana, estoy feliz con quién soy y con lo que estoy haciendo".

"He sacrificado mucho por la F1, pero no me arrepiento", concluyó.

¿Tiene hijos Fernando Alonso? ¿Y novia?

Fernando Alonso no tiene hijos, aunque siempre ha mantenido que quiere tenerlos cuando deje la Fórmula 1. La actual pareja de Alonso es la periodista Melissa Jimenez (1987).