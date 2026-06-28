Max Verstappen, feliz con el Red Bull: "La primera vez que puedo luchar por ganar"

Max Verstappen ddice que fue satisfactorio estar por fin en la pelea por la victoria en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, mientras detallaba los problemas del coche que le impidieron plantar cara al ganador George Russell.

Con un Red Bull RB22 ampliamente revisado, Verstappen y su equipo mostraron una imagen mucho más competitiva en la carrera de casa del equipo en Austria, y el cuatro veces campeón del mundo parecía encaminado a clasificarse segundo o tercero por detrás del poleman Russell hasta que un accidente en la penúltima curva lo dejó quinto en parrilla.

Pero Verstappen se recuperó en la carrera para plantar cara a los Mercedes. Tras superar al Ferrari de Lewis Hamilton en una prolongada batalla rueda a rueda, Verstappen pudo presionar a Russell, lo que llevó al británico a adelantar su última parada en boxes para evitar que Red Bull le hiciera un undercut.

Verstappen retrasó su última parada para generar una ventaja de neumáticos, pero al hacerlo perdió demasiado tiempo como para lanzar un ataque real final de la carrera de 71 vueltas.

Los problemas de manejo con el eje trasero de su coche también influyeron en que no pudiera apretar al máximo en busca de su primera victoria de la temporada, aunque el neerlandés aun así se mostró satisfecho por lograr su mejor resultado de 2026 y su segundo podio del curso.

"Lo satisfactorio es que esta fue la primera vez que sentí que realmente podía luchar por la victoria", dijo Verstappen.

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"En la primera mitad de la carrera fuimos más competitivos, porque por alguna razón en la segunda mitad algo se sintió mal en la parte trasera del coche. Todo era extremadamente difícil con los baches, los pianos, la tracción; simplemente había desaparecido por completo".

"Es una lástima, pero estar tan cerca de una victoria creo que es un gran esfuerzo del equipo. Han trabajado muy duro para tener estas mejoras en el coche aquí y esta es la primera vez en la carrera en que me sentí realmente competitivo y pude apretar un poco más".

En ese momento Verstappen le dijo por radio a su ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase que quedarse más tiempo en pista antes de su última parada en boxes "no era la decisión correcta", y visto a posteriori no había cambiado de opinión.

"Creo que tenía la [ventaja] de degradación sobre George, pero también sabía que iba a ser un stint muy largo hasta el final", explicó.

"Personalmente sentí que durante las vueltas que me quedé fuera probablemente perdí demasiado en comparación con lo que recuperé con esas vueltas extra con neumáticos nuevos".

"Pero es fácil decirlo ahora. Sinceramente, aun así hicimos una carrera muy buena. Ha sido un camino bastante largo para estar aquí [en el podio] y tener una oportunidad real. Eso ya es positivo".