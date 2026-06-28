Russell: "Psicológicamente han sido unas carreras muy duras hasta esta victoria"

La victoria en el GP de Austria devolvió a George Russell a lo más alto del podio por primera vez desde la carrera inaugural de Australia. Sin embargo, para el piloto de Mercedes, el triunfo tuvo un significado mucho más profundo que los 25 puntos. Después de varias semanas complicadas, marcadas por la frustración y un difícil paso por Mónaco, el británico reconoció que el mayor motivo de orgullo no fue ganar, sino haber mantenido la confianza cuando todo parecía torcerse.

"Se siente genial", resumió Russell tras bajar del podio de Spielberg. "Más que el resultado, psicológicamente han sido unas carreras muy duras para mí. He recibido muchísimo apoyo y eso me ha ayudado a seguir siendo resiliente y a continuar creyendo en mí mismo".

El británico reconoció que el punto de inflexión llegó después del complicado fin de semana de Mónaco, donde nada salió como esperaba. Desde entonces, Mercedes ha encadenado un cambio radical de tendencia. Primero llegó la pole en Barcelona, después la pole en Austria y, finalmente, una victoria que le permite recortar distancias con Andrea Kimi Antonelli en la clasificación del Mundial.

"Eso es probablemente de lo que más orgulloso me siento. Salir de Mónaco fue muy duro por rendimiento, por la mala suerte, porque todo iba en contra. Y luego llegar a Barcelona, conseguir la pole aquí y ganar... eso es lo que más satisfacción me da", explicó.

Verstappen le obligó a no relajarse

Aunque Russell lideró buena parte de la carrera, confesó que nunca tuvo la tranquilidad que desde fuera parecía transmitir. De hecho, admitió que el ritmo mostrado por Max Verstappen le sorprendió y condicionó por completo la estrategia de Mercedes.

"Me impresionó muchísimo el ritmo de Verstappen. Me metió mucha presión y eso nos obligó a parar antes de lo previsto. Cuando vi que tenía que hacer un último stint de 28 vueltas estaba bastante nervioso", reconoció.

Sin embargo, el piloto de Mercedes explicó que, una vez encontró el ritmo adecuado con los neumáticos, empezó a controlar la situación.

"Entré en una muy buena dinámica y, cuando quedaban unas diez vueltas, me di cuenta de que ya no iba a alcanzarme. En las cinco o seis últimas simplemente me limité a llevar el coche hasta la meta con un poco más de margen".

La victoria permite a Russell acercarse al liderato antes de afrontar Silverstone, la cita más especial para cualquier piloto británico. Aun así, el ganador de Austria no quiere que correr en casa cambie su manera de afrontar el fin de semana.

"No quiero ponerme más presión, pero tampoco relajarme demasiado. Esa es la mentalidad que necesito tener. Silverstone nunca ha sido especialmente amable conmigo en Fórmula 1 y quizá, en el pasado, no lo traté como un fin de semana normal precisamente porque significa mucho para mí. Esta vez quiero afrontarlo como cualquier otra carrera", concluyó.