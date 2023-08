Helmut Marko propone que Andretti compre Alpine F1

Para ningún aficionado a la Fórmula 1 son un secreto las intenciones de Michael Andretti de entrar en el campeonato en las próximas temporadas. Respondiendo a estos deseos y cumpliendo con el reglamento, la propia FIA abrió el proceso de entrada de nuevas escuderías al Gran Circo que debe resolverse en las próximas semanas, aunque aún con la oposición de los equipos, de Liberty Media o de Stefano Domenicali, que piensa que los estadounidenses deberían entrar en una plaza ya existente.

La solución que propone a este embrollo Helmut Marko, asesor de Red Bull, es que sea Alpine la que directamente sea comprada por Andretti, que así podría llegar por fin a la parrilla del Mundial, para poner fin a la espera de la escuadra, que lleva más de un año perfilando su entrada.

El hijo de Mario Andretti es consciente de la fuerte oposición por parte del sector, pero recientemente ha declarado que, a pesar de que mucha gente le dice que compre una plaza en la F1, no puede hacerlo porque no hay ninguna en venta. Marko, por su parte, se limitó a recomendar la de Alpine, la que parece más inestable tras los últimos cambios en la cúpula directiva.

"Andretti debería comprar Alpine. Sería lo mejor para todos. La Fórmula 1 mantendría sus diez equipos, Andretti entraría y Renault seguiría ahí", declaró a la cadena alemana Sport1.

El consultor también habló sobre uno de los temas de la reciente reunión de la Comisión de la F1, la posibilidad de igualar los motores por la desventaja de Renault. Se dice que los franceses sufren actualmente un déficit de potencia de entre 20 y 30 caballos, que no pueden recuperar por la congelación en el desarrollo de las unidades de potencia. Hay, por supuesto, varias soluciones posibles, y a algunos les gustaría que Renault se pusiera al día de forma artificial.

Pero Mercedes y Ferrari, comprensiblemente, no están por la labor, y Marko tampoco. "Entiendo los problemas de Alpine. No se trata sólo del rendimiento del motor. Si estás demasiado atrás, tienes que comprometer la puesta a punto del coche para ser más rápido en rectas."

"Pero estás comprometiendo la manejabilidad del coche. No estamos explícitamente en contra de ponerse al día, pero tienes que demostrar que estás significativamente por detrás. Es importante que se tomen medidas que no nos debiliten, así que aún no se ha tomado una decisión al respecto", finalizó.