Por qué la FIA quiere un undécimo equipo en la F1 pese a las críticas

A principios de este año, la FIA invitó a los posibles nuevos equipos a expresar su interés por unirse a la parrilla de la F1 a partir de 2025. El proceso de evaluación de esas solicitudes está en curso, y varias escuderías, entre ellas Andretti-Cadillac, Hitech, Craig Pollock's Formula Equal y LKY SUNZ han hecho públicas sus ambiciones.

Otros equipos, como Rodin Carlin y uno asiático, también han sido vinculadas a posibles candidaturas al Mundial. Pero la iniciativa de ampliar la parrilla de la Fórmula 1 no ha sentado bien en el paddock, ya que Stefano Domenicali, CEO del campeonato, se muestra escéptico sobre la necesidad de ampliar el número de inscritos más allá de los 10 equipos actuales.

Además, las propias escuadras rivales no están convencidas con la perspectiva de tener más coches en la parrilla. Han cuestionado públicamente las implicaciones comerciales de tener que compartir sus ingresos con terceros, así como los problemas logísticos relacionados con el número de garajes disponibles.

Pero a Ben Sulayem no le importan las dudas sobre la inscripción de nuevos equipos, y cree que tanto él como la FIA han hecho lo correcto al intentar que haya más coches en la parrilla. En declaraciones en exclusiva a 'Motorsport-Total.com', el presidente de la Federación dijo: "Tenemos un contrato y dice que tenemos hasta 12 equipos. Así que no estamos incumpliendo las normas. Al contrario, las estamos cumpliendo".

"La FIA, como organismo regulador, tiene que estudiar todas las solicitudes, y lo hemos hecho. La manifestación de interés era lo correcto. Sé que algunos de los equipos no están contentos, porque puedo ver el impacto financiero en ellos. ¿Se trata de añadir un equipo o tienen que comprar [la plaza de] uno existente? No me corresponde a mí imponérselo a los grandes equipos. Pero lo que tenemos que hacer es el proceso".

La fecha límite original para que las solicitudes fueran evaluadas era finales de junio, pero este calendario se ha retrasado porque la FIA quiere asegurarse de que lleva a cabo un análisis exhaustivo de todas las inscripciones. Es posible que se tome una decisión poco después de las vacaciones de verano de la Fórmula 1.

"Lo hemos ampliado porque algunos equipos han pedido más tiempo y no queremos excluirlos", añadió Ben Sulayem. "Hay que ser flexible. Todavía no hemos terminado porque tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de tomar una decisión. Es un gran proceso, y no me gusta precipitarme porque la decisión tiene que ser muy, muy clara".

Preguntado por cuándo podría esperarse una decisión, comentó: "No muy tarde. Creo que entre cuatro y seis semanas. Tenemos que hacerlo bien. Estamos hablando de una gran inversión por parte de la gente. Sólo tenemos que esperar a las próximas seis semanas para ver cuál es el plan. No tengo ninguna duda de que la FOM tomará la decisión correcta. Ellos saben lo que es mejor". Ben Sulayem también explicó que se habían presentado entre cinco y seis solicitudes, de las cuales "tres o cuatro" eran "muy serias".

A medida que la FIA se acerca a una decisión sobre los nuevos equipos, lo que está en juego es increíblemente alto. Un escenario que algunas fuentes han sugerido como posible es que uno o dos de los nuevos equipos recibieran la aprobación por ser capaces de entrar en la F1 desde el punto de vista técnico, pero que no lo puedan conseguir porque no se llegue a un acuerdo comercial que satisfaga a la FOM y a las escuderías actuales.

Un factor crítico para la aprobación de un nuevo equipo es el nivel de la cláusula que debe pagarse a otros equipos para compensarles por una posible pérdida de ingresos por derechos comerciales. En la actualidad, el Pacto de la Concordia la fija en 200 millones de dólares, pero se sugiere que esta cifra aumente hasta triplicarse en el futuro. En caso de que uno de los nuevos equipos de F1 interesados sea rechazado en esta última fase, podría abrirse la puerta a posibles acciones legales, algo que Ben Sulayem admite que es posible.

"¿Y si uno de los equipos candidatos nos lleva a los tribunales? Pueden hacerlo, si les decimos que no". No se trata de mí. Yo sólo aplico las normas", afirmó el dirigente qatarí.

Otro de los problemas prácticos que han surgido en relación con las nuevas escuderías es que muchos de los actuales circuitos del Gran Circo no tienen suficientes garajes para alojarlos. También se ha afirmado que podría haber problemas de seguridad en la clasificación si hay más de 20 coches en pista al mismo tiempo.

Pero Ben Sulayem ha refutado tales sugerencias, ya que afirma que la presencia de la película de la Fórmula 1 de Apple, protagonizada por Brad Pitt, que tiene su propio box en algunas carreras, demuestra lo que es posible. "Gracias a Hollywood ya tenemos un undécimo equipo", ha dicho. "Y los circuitos han ido mejorando. La FIA siempre está ahí con las pistas y buscando formas constantes de mejorar".

A la pregunta de si los circuitos actuales son lo suficientemente grandes, Ben Sulayem respondió: "Al cien por cien. Si son 10, 11 o 12 [equipos], tienen que cumplir los requisitos. Nuestra comisión de circuitos siempre estará ahí y comprobará y revisará todo el proceso. Y no puedes tener reglamentos que se adapten a todo el mundo".

"Al final del día, si me preguntas por las normas de motores [de 2026], ¿estaba todo el mundo contento? No. Pero al final se aprobó. Todo el mundo firmó y, como consecuencia, se inscribieron nuevas marcas. No puedo romper las reglas. No estoy dando ideas a nadie, pero si hay una solicitud y tenemos espacio suficiente para ella, tenemos que estudiarla", finalizó.