Quién durmió mejor anoche tras el GP de Hungría: Andrea Stella

A Andrea Stella no le gusta el caos ni, francamente, ninguna otra forma de imperfección.

Ya es una tradición bien conocida incluso fuera del paddock. Las ruedas de prensa del italiano de McLaren siempre se retrasan uno o dos minutos, simplemente porque tiene que ordenar el desorden de la mesa, provocado por los periodistas que dejan tirados sus teléfonos y dispositivos de grabación sobre ella. Los recoge uno a uno para crear algún tipo de orden, preferiblemente simétrico, colocándolos en fila como lo haría una persona con un trastorno obsesivo-compulsivo.

Los periodistas bromean al respecto —como volvió a ocurrir antes de su rueda de prensa del sábado a las 19:00 h en el Hungaroring, la primera de este año tras la primera pole position de McLaren —y la primera de cualquier piloto que no sea de Mercedes este año—. Pero cuando a Stella le propusieron "dejarlo en caos" esta vez, a modo de excepción, se negó de inmediato.

"No", dijo con una sonrisa. "No. Esa es la única opción que no barajamos".

Y formó un cuadrado perfecto con varios dispositivos delante de él antes de que se diera inicio a las preguntas.

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Sin embargo, esa no fue la última imperfección que retrasó al jefe de McLaren aquella tarde, ya que los micrófonos se negaban a funcionar correctamente, lo que le obligó a pedirle a Luca Colajanni, el jefe de comunicación del equipo, que se los cambiara cuando aún no había transcurrido ni un minuto de su primera respuesta.

Luego volvió a ocurrir. Y otra vez más.

Cuando la luz roja empezó a parpadear en su micrófono por tercera vez —quizá indicando algún tipo de saturación—, Stella volvió a dirigir su atención hacia Colajanni.

"Estás intentando dejarme en ridículo", dijo con una sonrisa. Pero quizá solo el personal del departamento de comunicación de McLaren pueda decir si estaba bromeando o no. Se dice que Andrea Stella no deja pasar esas pequeñas imperfecciones sin intentar corregirlas y explicar a su equipo por qué no debe formar parte de la cultura de McLaren conformarse con nada que no sea una ejecución impecable, sea cual sea el proceso.

Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

La ejecución fue precisamente de lo que Stella habló principalmente el sábado. No fue solo el ritmo de McLaren lo que permitió a Lando Norris conseguir su primera pole position como campeón del mundo de Fórmula 1; también fue la ejecución del equipo lo que lo hizo posible, ya que, según el italiano, seguía siendo Ferrari quien tenía el mejor coche en Budapest, al menos hasta ese momento.

"Cuando analizamos detenidamente los datos, vemos que, si tomamos las mejores curvas de [Charles] Leclerc y las mejores curvas de [Lewis] Hamilton, creo que ellos seguían teniendo el mayor potencial. Y parte de los resultados, creo, también se debe a…" dijo Stella antes de que su micrófono volviera a fallar, tras lo cual continuó con uno de repuesto. "Creo que todo se reduce a la ejecución. La ejecución desde el punto de vista del equipo, porque hemos sido, en mi opinión, especialmente diligentes a la hora de encontrar buenas contramedidas para las difíciles condiciones, y la buena ejecución de los pilotos".

La temporada 2026 dista mucho de ser perfecta para McLaren, sobre todo si se compara con la primera mitad del campeonato del año pasado. Sin embargo, también hay razones válidas que lo explican. A Mercedes y Ferrari —que ahora lideran la clasificación de constructores— les resultó mucho más fácil dejar de invertir en sus proyectos para 2025 y centrar toda su atención en sus primeros monoplazas para la nueva era normativa.

Y, por supuesto, solo ahora se han hecho tan evidentes las posibles desventajas de ser una escudería cliente en la Fórmula 1. Era un tema recurrente en las reuniones informativas de Stella, en las que él —sin culpar en absoluto a su socio— explicaba con delicadeza, pero de forma metódica y detallada, cómo el conocimiento que tiene McLaren del nuevo producto HPP de Mercedes no está al nivel del departamento de ingeniería del equipo oficial de Mercedes. Que las herramientas de simulación de McLaren no permiten al equipo sacar el máximo partido al producto que se le ha proporcionado.

Y no fue hasta ese sábado cuando declaró por primera vez que "algunas de las inconsistencias" (¡menuda expresión!) que McLaren había experimentado en la ronda anterior ya no se estaban produciendo.

Eso supuso una ventaja añadida de la propia mejora de McLaren, introducida en Hungría: la primera parte de un nuevo paquete que, por ahora, solo se ha entregado parcialmente, y del que se esperan algunas piezas más en las próximas carreras. El equipo de Stella, a diferencia de Ferrari, por ejemplo, desarrolla el coche en grandes pasos. La primera llegó en Miami y, aunque proporcionó el impulso esperado en el rendimiento, McLaren se vio entonces superado en gran medida por rivales que prefieren actualizaciones más pequeñas pero más frecuentes.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Sin embargo, lo que destaca de McLaren es que, de forma constante —ya desde hace varios años bajo el liderazgo de Stella—, ha conseguido recortar una gran cantidad de tiempo por vuelta con todos y cada uno de los paquetes que ha llevado desde Woking a la pista.

Hay otro rasgo característico de Stella —incluso más famoso que su obsesión por organizar los dispositivos de grabación de los periodistas—: siempre parece —o realmente lo está— sorprendido cada vez que una mejora de McLaren supone otro avance significativo.

Esta vez tampoco ha sido una excepción.

"Creo que la mejora desde el punto de vista de la competitividad puede atribuirse íntegramente a las actualizaciones que hemos traído aquí, que, como dije el sábado, y como habréis visto en el formulario de presentación, incluían varios elementos", declaró el domingo por la tarde.

"Pero, al mismo tiempo, pensábamos que esta mejora en el tiempo por vuelta no habría sido necesariamente suficiente para conseguir la pole position en Hungaroring, y desde luego no habríamos imaginado que bastaría para tener un ritmo tan fuerte en la carrera".

"Sinceramente, sigo creyendo que, si queremos estar en condiciones de luchar por la victoria de forma constante en el futuro, debemos centrarnos en introducir más mejoras".

Quizá era inevitable que McLaren pasara apuros al inicio de esta temporada, tras haber estado metido en la lucha por el título hasta el final del año pasado, al tiempo que era cliente de Mercedes. Sin embargo, su meticulosa recuperación —con el equipo de Stella mostrando sus características habituales y bien reconocidas— difícilmente puede llevar a nadie a pensar que no volverá pronto a ganar con regularidad y a luchar por los títulos.

Andrea Stella, McLaren, Lando Norris, McLaren Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

"Cuando agradecí al equipo las mejoras, se me olvidó dar las gracias a Mercedes HPP", afirmó al término de su rueda de prensa del domingo. "Y quiero ampliar ese agradecimiento más allá del hecho de que, obviamente, se agradece a tu socio técnico y proveedor de la unidad de potencia, pero se ha realizado un trabajo realmente bueno tras algunas de las conversaciones sobre el aprovechamiento de la unidad de potencia, y creo que aquí, en Hungaroring, es donde McLaren y HPP han hecho el mejor trabajo a la hora de sacar hasta la última milésima de la unidad de potencia. Y el hecho de que consiguiéramos la pole position por 12 milisegundos demuestra, sin duda, que aún hay mucho potencial por explotar en la unidad de potencia. Así que gracias a Mercedes HPP".

McLaren parece haber eliminado ya muchas de las pequeñas imperfecciones que llevaban varios meses frenando al equipo.

Sin duda, aún queda trabajo por hacer, pero que no quepa duda: Stella no permitirá que su equipo pase por alto ni deje sin corregir ni un solo detalle.

Como habrás adivinado, su micrófono funcionó a la perfección el domingo.