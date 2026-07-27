Ganadores y perdedores del intenso Gran Premio de Hungría de F1

Mientras la Fórmula 1 se prepara para su tradicional parón veraniego, la temporada 2026 sumó un nuevo ganador, ya que McLaren se unió a Mercedes y Ferrari en la lista de equipos vencedores gracias a una impresionante evolución de su monoplaza. Todo apunta a que el campeonato se decidirá en función de qué equipo puntero conserve más recursos en la intensa guerra de desarrollo. Pero algunos pilotos y escuderías se marcharán a la playa con mejores sensaciones que otros.

Había pocas dudas sobre quién fue el piloto más rápido el domingo. Sin embargo, Lando Norris estuvo a punto de no tener la oportunidad de demostrarlo tras cometer un error en la curva 2, que su compañero Oscar Piastri aprovechó con gran habilidad para arrebatarle el liderato.

En un circuito donde adelantar resulta muy complicado cuando los rivales siguen la misma estrategia de neumáticos, Norris quedó atrapado detrás de Piastri, incluso cuando el australiano sufría con el compuesto duro. Intentar adelantarlo era extremadamente difícil y arriesgado, mientras que explorar una estrategia alternativa también le dejaba expuesto a la presión de sus perseguidores.

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Lo único que podía hacer Norris era presionar a Piastri para forzar un error, dejando además claro tanto con su pilotaje como por radio que ese día era el más rápido de los dos. Algunos lo considerarían el típico comportamiento impaciente de un piloto; otros, simplemente, pura competición. En cualquier caso, esa impaciencia no fue especialmente bien recibida por McLaren, que intentó calmarle para evitar riesgos innecesarios después de que se saliera de pista en la curva 4.

Al final, Norris recibió una ayuda inesperada del tráfico de doblados. Carlos Sainz, con el Williams, golpeó a Piastri tras la parada del australiano, haciéndole perder el tiempo suficiente para que Norris pudiera completar con éxito un poco habitual overcut.

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Perdedor: Oscar Piastri

La mala suerte se cebó con Piastri, pero aún le esperaba algo peor cuando tuvo que abandonar por un fallo en la caja de cambios.

Parte de su frustración pareció dirigirse contra McLaren por la estrategia, aunque tras la carrera reconoció que fueron declaraciones fruto del calor del momento, provocadas al ver cómo Norris salía del pit lane por delante de él sin que hubiera cometido ningún error.

En realidad, McLaren siguió el procedimiento habitual al dar prioridad al líder para realizar primero su parada, una práctica consolidada por la enorme eficacia del undercut, especialmente en Hungría, donde los neumáticos nuevos ofrecen una gran ventaja.

La parada de Piastri en la vuelta 34, antes que Norris, parecía destinada a consolidar su liderato, no a ponerlo en peligro. Sin embargo, la inusual circunstancia de que un doblado provocara un accidente le hizo perder un tiempo decisivo.

Al mismo tiempo, el McLaren de Norris fue claramente la mejor combinación coche-piloto del domingo, confirmando además una tendencia reciente: el británico parece haber encontrado un mejor entendimiento con el monoplaza de 2026 que Piastri.

Eso sí, existían circunstancias atenuantes. Piastri cedió el FP1 a Leonardo Fornaroli y no recibió la última especificación del nuevo suelo hasta el FP3 del sábado, algo especialmente perjudicial para un piloto que suele necesitar más tiempo durante el fin de semana para encontrar el ritmo.

La última evolución de McLaren ha supuesto un paso adelante decisivo. Tras el parón, Piastri tendrá que adaptarse cuanto antes.

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Perdedores: Ferrari

Por las características del Ferrari, especialmente su excelente paso por curva y la estabilidad del tren trasero, el Hungaroring parecía el escenario ideal para aumentar la presión sobre un Mercedes poco fiable. Además, el trazado revirado de Budapest reducía el impacto del déficit de potencia del motor italiano.

Por eso, que Lewis Hamilton y Charles Leclerc terminaran sin subir al podio y acabaran por detrás de un coche de cada uno de sus tres rivales directos resultó muy decepcionante para Maranello.

Ferrari no suele buscar protagonismo en los entrenamientos del viernes, pero su ritmo parecía realmente competitivo. Sin embargo, la decisión de arrancar con neumáticos blandos no funcionó para ninguno de los dos pilotos, ya que quedaron atrapados detrás de quienes montaban medios durante el primer relevo. Cuando Hamilton logró superar mediante el undercut a Max Verstappen, el neerlandés le devolvió la maniobra inmediatamente con un espectacular adelantamiento en la curva 1.

Desde ese momento Ferrari nunca consiguió recuperar la posición perdida. Las tempranas paradas de Hamilton tampoco ayudaron y el rendimiento del SF2-26 con neumáticos duros estuvo lejos de ser brillante. Para colmo, el británico recibió una sanción por exceso de velocidad en el pit lane.

"No ha sido un buen domingo porque cuando terminas primero y segundo el viernes esperas mucho más que un cuarto y un quinto puesto", admitió Frederic Vasseur. "Hoy hemos cometido demasiados errores: en la salida, con la sanción, dejando que Max nos adelantara en pista, perdiendo posiciones por dos o tres décimas en cada parada... Después te pasas toda la carrera detrás de otros coches. Todo salió mal y tenemos que hacer un trabajo mucho mejor los domingos".

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Ganador: Max Verstappen

Max Verstappen nunca ha sido precisamente paciente, pero si alguien le hubiera dicho el sábado que terminaría en el podio, probablemente se habría echado a reír.

Su frustración con el problemático RB22 alcanzó un nuevo mínimo después de que, incluso con el alerón trasero corregido, los defectos del coche provocaran un misterioso cambio en el equilibrio aerodinámico que terminó causando su trompo en clasificación.

Que aun así lograra firmar una actuación impecable el domingo, incluido un espectacular adelantamiento a Lewis Hamilton en la curva 1, pese a sufrir exactamente los mismos problemas, volvió a demostrar el enorme talento del neerlandés.

Además, Red Bull sorprendió a Ferrari al alargar el último relevo con neumáticos blandos, una estrategia que Verstappen ejecutó a la perfección.

"Siguió siendo una carrera muy complicada. Tuve los mismos problemas que en clasificación, con un coche muy sobrevirador en diferentes fases. Durante casi toda la carrera intenté luchar contra eso. Pero creo que hicimos muchos buenos adelantamientos", explicó a Sky.

George Russell aseguró en Bélgica que ya se había quedado insensible ante la decepción tras otra carrera marcada por la mala suerte. Después de su desastrosa salida en Hungría, que le hizo caer hasta la 19ª posición, confesó que incluso había ido "más allá" de esa sensación.

Este debía ser su año, pero la irrupción de un rapidísimo Kimi Antonelli ha obligado a Russell a necesitar que todo saliera perfecto para poder competir con el italiano. Y eso no ha ocurrido. Aunque Antonelli también ha sufrido los problemas de fiabilidad de Mercedes, Russell ha tenido aún más contratiempos y tampoco ha logrado encontrar su mejor nivel al volante.

Llegar al parón veraniego con dos victorias menos que Antonelli y además por detrás de Lewis Hamilton en la clasificación del Mundial no entraba en los planes. Ahora tendrá que encontrar nuevas fuerzas durante las vacaciones para cambiar el rumbo de la temporada.

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Salvo en aquellos fines de semana en los que algún componente de la potente pero delicada unidad de potencia de Mercedes le ha dado problemas, Antonelli ha demostrado ser un auténtico especialista en limitar daños y mantener un nivel de rendimiento sorprendentemente constante para su edad.

"Kimi siempre está ahí en todas las sesiones", comentó Norris tras la carrera, después de que el italiano remontara hasta terminar tercero por delante de los dos Mercedes. Esa regularidad es propia de un veterano, no de un piloto de solo 19 años en su segunda temporada.

Hungría fue otro ejemplo de cómo minimizar daños en un fin de semana en el que Mercedes no ejecutó las cosas correctamente en varios aspectos. Aun así, Antonelli se marcha de Budapest con una posición aún más sólida en el campeonato que la que tenía al llegar.

Acabar 13º y 14º representa la definición perfecta de una "pequeña victoria", pero sigue siendo un éxito para Aston Martin después de una temporada tan complicada.

La especificación B del AMR26 todavía no está completamente desarrollada y aún queda rendimiento por extraer, especialmente cuando se combine con la nueva unidad de potencia de Honda en el GP de los Países Bajos.

Sin embargo, el paquete ya ha conseguido exactamente lo que Aston Martin necesitaba: recuperar la competitividad, regresar a la pelea de la zona media y establecer una base sólida sobre la que seguir trabajando. Diseñar un paquete aerodinámico completamente nuevo alrededor de un chasis más ligero no era una tarea sencilla.

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El equipo continúa lejos de las ambiciosas expectativas de Lawrence Stroll, pero Hungría ha devuelto la esperanza a Silverstone y ha dado a sus empleados motivos para sonreír de cara a 2027.

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Es difícil, y hasta cierto punto injusto, señalar únicamente a uno de estos equipos, pero la recuperación de Aston Martin ha puesto aún más el foco sobre varias escuderías de la zona media que corren el riesgo de quedarse definitivamente atrás.

Pese a introducir nuevas piezas, Cadillac volvió a sufrir en Budapest los graves incendios en los frenos que ya habían aparecido en Austria, provocando el abandono prematuro tanto de Valtteri Bottas como de un cada vez más frustrado Sergio Pérez.

El Williams también atraviesa un momento muy complicado. Más allá de la falta de carga aerodinámica, el coche sigue acusando una gran sensibilidad al viento, lo que altera profundamente su equilibrio.

"Ni siquiera puedo conducir de verdad", lamentó Alex Albon. "El equipo no está sacando lo mejor de mí porque tengo que pilotar muy por debajo del límite". Carlos Sainz, que terminó con dos vueltas perdidas, también tuvo una tarde para olvidar tras golpear a Oscar Piastri cuando estaba siendo doblado.

Haas es otro equipo claramente superado por el ritmo de desarrollo de sus rivales. Tras un comienzo de temporada muy prometedor, la escudería más pequeña de la Fórmula 1 afronta ahora la realidad de competir con una clara desventaja frente al resto.

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