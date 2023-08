El F1 de Mercedes está en el "filo de la navaja" para Russell

En las últimas tres carreras, George Russell cosechó un quinto y dos sextos puestos, mientras que Lewis Hamilton subió al podio una vez y terminó dos veces en la cuarta plaza en mitad de una pelea contra McLaren y Ferrari por ser el segundo equipo más veloz de la parrilla.

Desde el Gran Premio de Austria a principios de julio, el más joven de la dupla de británicos ha repetido que "las cosas no funcionan" entre él y el W14, y cuando se le preguntó al jefe de la escudería, Toto Wolff, sobre el bajón en su rendimiento, dijo que la dificultad de encontrar ese punto ideal ha afectado al ganador del Gran Premio de Sao Paulo 2022.

"Estos coches están en el filo de la navaja, y puedes caer rápidamente y perder la confianza", explicó el austriaco. "Y en el otro lado, si estás dentro de ese punto dulce, aunque dicho esto, este coche no lo tiene, pero estando más en esa zona de entender lo que hará a continuación, creo que hay una gran diferencia".

Por su parte, el director técnico, Mike Elliot, coincidió en que la necesidad de esta era de monoplazas con efecto suelo hace más difícil mantener el equilibrio adecuado en una vuelta: "Creo que estos coches son complicados de pilotar cuando van pegados al suelo".

"Es difícil encontrar el equilibrio adecuado en las curvas, y es complicado lidiar con la rigidez de los monoplazas. George [Russell] es un piloto fantástico, estoy seguro de que conseguirá lo que necesita para ir bastante rápido", añadió el responsable en cuestiones técnicas de Mercedes.

El piloto inglés no cree que el cambio en el diseño del W14 a partir del Gran Premio de Mónaco haya jugado en su contra, puesto que la sensación no ha cambiado mucho en comparación con cómo se sentía al principio de la temporada, incluso su único podio llegó tras esa modificación: "No, no lo creo, pienso que es solo el ritmo".

"Las sensaciones del monoplaza son bastante parecidas a las de principios de año, algunos pequeños cambios, pero nada que ver con las actualizaciones", explicó George Russell. "A veces las cosas salen como quieres y tienes confianza, a veces la pierdes y eso te afecta".

Después del Gran Premio de Bélgica, la última cita antes de la pausa veraniega, el británico se sentía mejor para atacar el problema en la segunda mitad del curso después de haber encontrado algunas respuestas a por qué las recientes puestas a punto no le funcionaron.

"Diría que las seis primeras carreras fueron muy buenas, las seis últimas no tanto, tenemos algunas ideas", aseguró tras ser sexto en Spa-Francorchamps. "Este fin de semana ha confirmado que la dirección que hemos tomado con la puesta a punto en las últimas citas no ha sido la correcta, aunque puede cambiar".

Información adicional de Jonathan Noble y Adam Cooper

