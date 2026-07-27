Sébastien Ogier volverá a competir con su mítico copiloto en el WRC en Finlandia

Sébastien Ogier volverá a formar equipo con su copiloto Julien Ingrassia para la prueba del Campeonato del Mundo de Rallies que se celebra este fin de semana en Finlandia.

El actual campeón del mundo ha anunciado que Ingrassia ocupará el asiento de copiloto en sustitución de Vincent Landais, quien se ha visto obligado a dejar el puesto por motivos personales. Landais ha sido el copiloto habitual de Ogier desde el Rally de Japón de 2022.

Ingrassia se retiró de la máxima categoría del WRC a finales de 2021, después de que él y Ogier conquistaran juntos su octavo título mundial al volante de un Toyota.

"Aquí estamos en Finlandia, por desgracia sin Vincent por motivos personales", declaró Ogier en un vídeo publicado en las redes sociales. "No podrá participar en el rally esta semana, por lo que me alegro de que mi viejo amigo Julien haya aceptado volver a ocupar el asiento y sea mi copiloto durante esta semana. Estoy deseando retomar esta colaboración".

Desde que dejó de ejercer de copiloto, Ingrassia ha seguido presente en el WRC, ya que ha asumido un cargo en el ámbito televisivo con el WRC y la cadena francesa Canal+. Ingrassia también desempeñó un papel clave en la creación, el año pasado, de la World Rally Drivers Alliance (WoRDA), el equivalente en el WRC a la Asociación de Pilotos de la Fórmula 1. Eso contribuyó a la campaña de los pilotos del WRC para revocar las normas de la FIA sobre la imposición de multas por decir palabrotas durante las entrevistas al final de las etapas el año pasado.

Sébastien Ogier y Julien Ingrassia trabajaron juntos hasta 2021 Foto: Toyota Racing

El Rally de Finlandia de este fin de semana supondrá la primera prueba del WRC para Ingrassia desde el Rally de Monza de 2021, que él y Ogier ganaron para asegurarse su octavo título mundial.

"Estar aquí en Finlandia va a ser sin duda un reto para mí, pero estoy muy contento de unirme a Seb y de ayudar a Vincent y al equipo. Nos vemos en las etapas", afirmó Ingrassia.

La pareja viajará a Finlandia con Ogier en cuarta posición en la clasificación del campeonato, a 38 puntos del líder, Elfyn Evans.