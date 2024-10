Szafnauer reconoce haber pagado los salarios de Force India en F1

El estadounidense trabajo durante muchos años en el campeonato, y reveló una anécdota en el podcast de High Performance sobre su etapa en Force India. En el programa le preguntaron por una 'leyenda urbana' en la que se decía que tuvo que pagar los sueldos de los empleados del equipo para mantener a todo en funcionamiento.

"Dos veces", respondió Otmar Szafnauer, que en un principio dijo que no tuvo que abonar una cantidad tan elevada, pero finalmente admitió que, de hecho, pagó "millones" a sus trabajadores. "Lo resolvimos con la ayuda de mi socio, Soft Bauer. Teníamos dinero en el negocio, yo tenía mi propio dinero, y sabía que los pagos no se iban a hacer, y sabía lo difícil que era para la gente".

"Hay gente que vive mes a mes, lo cual puedo entender", indicó. "Tenían que pagar sus sueldos, mientras que el dinero de la Fórmula 1 vencía en cinco días, así que, digamos que los salarios vencían el viernes y el dinero de la Fórmula 1 llevaba el miércoles, así que podría haber esperado, no tenía que pagar, pero asumí el riesgo".

"¿Existía el riesgo de que no llegara el dinero?", se preguntó. "O que si entraba, pero entonces alguien podría llamar a la puerta y decir, 'oye, me debes dos millones y si no me los das, puedes bajar la persiana', así que estuvimos en duda durante cinco, seis o siete días.

Sin embargo, para él era importante que todos recibieran lo que les correspondía, ya que la escudería no rendía mal sobre la pista: "En aquella época solo contábamos con 400 personas y un presupuesto de 90 millones de euros para ello, mientras que otros tenían mucha más gente y un presupuesto de 250 millones de euros".

Sin embargo, la diferencia real entre Force India y los equipos de cabeza era aún mayor, porque la mayor parte de esos 90 millones de euros se iban en lo esencial, ya fuera comprar piezas y neumáticos, viajar a las carreras o construir el monoplaza, así que no les quedaba mucho para el desarrollo: "Al final, de los 90 millones, unos cuatro se quedaban para el desarrollo, mientras que a otros quizá les quedaban 60 o 70 millones, esa fue la verdadera diferencia, porque el resto del dinero simplemente había que gastarlo, no en ir rápido, lo gastamos para llegar a las carreras y pagar a los mecánicos".

Por último, el estadounidense dijo que no le dio mucho importancia al hecho de que, esencialmente, pagaba de su bolsillo los suelos de los trabajadores, porque "no lo consideraba necesario": "Simplemente pensé que era importante que todos cobraran a tiempo".

