¡Otmar Szafnauer, fuera de Alpine F1!

Alpine ha sorprendido anunciando durante el GP de Bélgica la marcha de Otmar Szafnauer, cuyo cargo ocupará desde la próxima carrera Bruno Famin. Además, el equipo francés también ha confirmado el adiós que adelantó Motorsport.com esta mañana de Pat Fry, que irá a Williams, y el de Alan Permane, su director deportivo, en tres cambios de renombre de una sola tacada.

La salida de Otmar Szafnauer (el comunicado habla de mutuo acuerdo) llega durante una reestructuración profunda del equipo por parte de la empresa Renault. Hace poco más de una semana se destituyó al director general Laurent Rossi, y viernes cambian las tres figuras más importantes que quedaban en el equipo.

Este fin de semana, Szafnauer seguirá en su cargo, como Alan Permane, y ambos se marcharán durante las vacaciones de la F1 que empiezan este lunes. Bruno Famin, que se convirtió también en enero de 2022 en director ejecutivo del proyecto de motor de Renault en F1 y fue nombrado vicepresidente de Alpine Motorsports este mismo mes, se espera que sea su sustituto temporal desde el GP de Países Bajos, antes de la contratación de un nuevo líder del equipo.

Con su experiencia como director técnico de Peugeot Sport durante 14 años, Famin es ahora el único superviviente de los principales líderes de Alpine F1, aunque se rumorea que el puesto principal podría ocuparlo Mattia Binotto, que a finales del pasado curso dejó de ser el director de Ferrari después de años tormentosos.

Por su parte, el actual director de la Alpine Academy, Julian Rouse, es nombrado director deportivo interino como sustituto de Permane, y Matt Harman se pondrá al frente del equipo técnico de Enstone en el lugar de Pat Fry.

"El equipo desea agradecer a Otmar su duro trabajo durante los últimos 18 meses y por liderar al equipo para lograr el cuarto puesto en el Campeonato de Constructores de 2022. El equipo le desea lo mejor para el futuro", decía el comunicado de Alpine sobre Szafnauer.

Tras la destitución de Laurent Rossi, Szfanauer había pedido al CEO de Renault Luca de Meo que le diera tiempo, pero sus plegarias no han sido escuchadas y el rumano-estadounidense ha sido el último cambio de la renovación de Alpine.

"Hay que recordar que Laurent Rossi fue quien me contrató, pero Luca [De Meo] también tuvo la última palabra y fue quien finalmente se sentó conmigo y me convenció de unirme a su proyecto, el proyecto de Alpine con un plan de 100 carreras. Y creo que llevamos unas 30 carreras, 22 el año pasado, 12 este año. Así que todavía quedan unas sesenta carreras y hay otros 3 años para empezar a ganar. Lleva tiempo, lo hemos visto con otros equipos. Sé que Luca es un hombre de palabra y me dio su palabra. No estoy preocupado, sé que Luca cumplirá su palabra y me dará tiempo suficiente", había dicho Otmar Szafnauer la pasada semana.

Alpine fichó a Szafnauer como sustituto de Davide Brivio antes de la temporada 2022, y se estableció el margen de 100 carreras hasta poder empezar a ganar. Sin embargo, el pasado año, aunque lograron ser el 'primero del resto', nunca estuvieron en disposición de molestar a los equipos de cabeza, y terminaron a más de 300 puntos del podio del mundial de constructores, sin podios con Fernando Alonso y Esteban Ocon.

Este año, de momento, Ocon ya hizo podio en Mónaco, pero entre sus puntos y los de su nuevo compañero Pierre Gasly solo mantienen a Alpine sexto en el campeonato de escuderías, detrás no solo de los tres 'grandes' sino superados también por Aston Martin y McLaren.

Antes de Alpine, Szafnauer estuvo muchos años al frente del equipo Force India, que luego pasó a llamarse Racing Point y desde 2021 es Aston Martin, por lo que siguió el camino opuesto de Fernando Alonso, con el que tuvo sus más y sus menos durante sobre todo los últimos meses (y especialmente en el anuncio del fichaje del asturiano por Aston). De hecho, justo antes de este GP de Bélgica, casi un año después, Szafnauer se mostró comprensivo con la marcha del bicampeón, aunque le mandó otro recado respecto a la edad (lo puees leer aquí).

Además de perder a Alonso, Szafnauer pasará a la historia como el director que tenía Alpine cuando anunciaron a Oscar Piastri como sustituto de Fernando, y que finalmente acabó fichando por McLaren tras una disputa legal.