Norris dice que Hungría demuestra que está pilotando mejor que cuando fue campeón
Es poco probable que Lando Norris repita su título de F1 en 2026, pero la estrella de McLaren considera que sigue rindiendo a un nivel superior.
Lando Norris considera que su pilotaje ha mejorado notablemente en la temporada 2026 de Fórmula 1, aunque es poco probable que consiga revalidar su título mundial.
El piloto de McLaren, se alzó con su primer título el año pasado tras imponerse a su compañero de equipo, Oscar Piastri, y al entonces campeón, Max Verstappen, quien intentó una remontada de última hora para conseguir el que habría sido su quinto título.
Pero el hecho de que Verstappen estuviera en la lucha hasta el último día, a pesar de los problemas que había tenido su Red Bull a principios de 2025, demostró que ninguno de los pilotos de McLaren había sacado el máximo partido al dominante MCL39.
No obstante, lo único que importaba era cumplir con el objetivo, sobre todo porque el cambio de normativa de 2026 ha reordenado la clasificación, con Mercedes y Ferrari como los más rápidos por delante del McLaren, que ocupa el tercer puesto .
Así pues, teniendo en cuenta que Norris es quinto en la clasificación tras su victoria del domingo en el Gran Premio de Hungría, la primera de la temporada, queda claro que el piloto de 26 años ha sacado hasta ahora el máximo partido a su MCL40.
Eso se debe, sobre todo, a que en Hungría el británico estuvo en su mejor momento: ganó con una ventaja de 15 segundos desde la pole, tras superar una mala primera vuelta en la que se quedó rezagado por detrás de Piastri, pero aun así demostró su autoridad.
Lando Norris, McLaren
Foto: Clive Mason / Getty Images
Norris se mantuvo constantemente a la cola de su compañero de equipo, instando sin éxito a McLaren a darle prioridad en la estrategia debido a su clara ventaja de ritmo, antes de adelantarle finalmente durante la ventana de paradas de las vueltas 34 a 39.
Una vez recuperado el liderato, el vigente campeón se forjó rápidamente una ventaja de más de 10 segundos e incluso se le indicó que redujera la velocidad para cuidar los neumáticos, mientras que Piastri acabó retirándose por un problema en la caja de cambios.
"Probablemente diría que la de hoy ha sido una de mis mejores actuaciones en cuanto a sacar el máximo rendimiento al coche, estando tan cerca del límite en cada vuelta", afirmó Norris, que se encuentra a 91 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli.
"Tan cerca que el equipo tuvo que pedirme que bajara un poco el ritmo. Aunque me duele un poco decirlo, porque eso no significa que vayas a ganar, siento que este año estoy haciendo un mejor trabajo que el año pasado".
"Llevo un tiempo haciéndolo y lo vengo diciendo desde hace tiempo. Simplemente no significa que ganes las carreras, así que hoy, cuando teníamos un coche en el que, como dije, creo que mi rendimiento es uno de los mejores, se ha demostrado exactamente eso".
"Podría salir a la pista y ganar de forma muy contundente y conseguir la pole con un buen coche. Así que sí, lo estoy haciendo mejor y eso se debe simplemente a que estoy trabajando en muchas áreas diferentes".
"Algunas fuera de la pista, con mi equipo, y otras aquí mismo, en la pista. Así que se trata de trabajar en tantas áreas como sea posible; muchas pequeñas diferencias se suman y el resultado se ve hoy".
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; Max Verstappen, Red Bull Racing; Lando Norris, McLaren
Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images
Esto llegó después de que Norris hiciera precisamente esa afirmación de cara al fin de semana y, aunque llamó la atención, el piloto de McLaren se mantuvo fiel a su palabra con la seguridad propia de un campeón del mundo.
"Cuando tengo un buen coche, como hoy, siento que puedo ganar a cualquiera", añadió.
El jefe de Norris, Andrea Stella, también ha notado estas mejoras, sobre todo teniendo en cuenta que, tras 11 carreras el año pasado, Piastri tenía una ventaja de 15 puntos antes de la remontada del británico.
"Me ha impresionado bastante la forma en que Lando ha reaccionado tras el primer tercio de la temporada del año pasado", afirmó Stella.
"Hubo altibajos, hubo algunas dificultades, hubo claros puntos de aprendizaje que revisar y de los que aprender, y él aceptó el reto de hacerlo. Así que se puso manos a la obra, él en primer lugar, el grupo de ingenieros que le rodeaba, todo el equipo; fue un gran trabajo de desarrollo tanto desde el punto de vista personal como de la conducción".
"Así que creo que lo que vemos aquí no es más que la continuación de esa trayectoria; Lando tiene mucha más confianza. Creo que es mucho más consciente de las herramientas de las que dispone a la hora de pilotar, de cómo utilizarlas, y creo que también, permíteme decirlo, controla mejor sus emociones".
"Hoy, cuando iba detrás de Oscar, comentó un par de veces que tenía ritmo de sobra, pero no se frustró en exceso, y el hecho de que no se frustrara en exceso, creo que le permitió aprovechar ese ritmo en el momento adecuado y le llevó a la victoria".
"Así que creo que hemos sido testigos de una magnífica trayectoria de desarrollo por parte de Lando".
Información adicional de Stuart Codling
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