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"No tengo más tiempo que perder", justifica Acosta su fichaje por Ducati

Tras hacerse oficial su acuerdo con Ducati para las dos próximas temporadas, el piloto español justificó su salida de KTM porque "sentía que es el reto que necesito para mi carrera".

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Acosta y Márquez serán compañeros de equipo en Ducati el próximo año

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Aunque era un secreto a voces, Ducati esperó hasta finales del pasado mes de junio para hacer oficiales la renovación de Marc Márquez y el fichaje de Pedro Acosta, la pareja de pilotos españoles que formarán la alineación de la escudería italiana en 2027.

Al parecer, todo el mundo sabía que Acosta iba a correr el año próximo con el fabricante de Bolonia, todo el mundo menos KTM, supuestamente.

"Nunca habíamos planeado un reemplazo. De alguna manera, estábamos depositando todas nuestras esperanzas en él", aseguró Pit Beirer, director deportivo del fabricante austríaco tras conocerse la noticia, justo antes del parón del verano.

Acosta ganó la Red Bull Rookies Cup en 2020, un título que, sin embargo, no le garantizó de forma automática su ingreso en el campeonato del mundo. Solo a última hora, Aki Ajo decidió rescatarle para su equipo asociado a KTM.

El resultado fue que Acosta, con 17 años, ganó en 2021 el Mundial de Moto3 en el primer intento, sumando seis victoria y ocho podios. En 2022 dio el salto a Moto2 y solo una lesión complicó que pudiera repetir la hazaña, pese a que logró tres victorias en su año de rookie. Tuvo que esperar a 2023 para sumar un nuevo campeonato, el de Moto2, con siete victorias y 14 podios, convirtiéndose en el piloto de futuro de KTM.

La primera decisión del fabricante, sin embargo, fue ascenderle al equipo satélite de MotoGP, el Tech3, dejando a Brab Binder y Jack Miller en el equipo oficial, una decisión que implicó ya las primeras tiranteces. Acosta logró cinco podios y una pole que hablaron por si mismos.

En 52 GP con KTM, Acosta ha subido 13 veces al podio, pero persigue aún su primera victoria en MotoGP

En 52 GP con KTM, Acosta ha subido 13 veces al podio, pero persigue aún su primera victoria en MotoGP

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En 2025 KTM corrigió el error del año anterior y promocionó a Acosta a su equipo oficial, junto a Binder, dándole los galones de piloto franquicia.

Sin embargo, en todo este tiempo la RC16 no ha sido una moto que ofreciera al español suficientes "armas" para luchar por el campeonato.

En sus tres temporadas en MotoGP, Acosta suma, hasta ahora, trece podios, dos poles y 670 puntos, pero sigue persiguiendo su primera victoria, algo frustrante para él, y más viendo como otros pilotos, como Fermín Aldeguer con Ducati, o Raúl Fernández con Aprilia, lograban sus primeros triunfos en la clase reina antes que él, lo que le 'ayudó', a finales de 2025, a tomar la decisión de dejar KTM y enrolarse en el equipo oficial Ducati, una garantía, al menos hasta ahora, de poder contar con una moto competitiva.

"Las cosas son así", explica Acosta su decisión. "Ya dije cuando firmé mi contrato con la fábrica (KTM) que lo único que quería era una moto para ganar el campeonato. Está claro que esa moto aún no ha llegado", añade el corredor de Murcia.

"Para ser sincero, no tengo más tiempo que perder. Adquirí mucha experiencia en KTM, pero también sentía que era el reto que necesitaba para mi carrera", justifica su decisión de ir a Ducati.

Pese a que las decisiones están tomadas y los contratos firmados, el gran sueño de Acosta antes de dejar KTM es, sin duda, lograr su primera victoria en la clase reina, algo que el fabricante austríaco no logra desde 2022, cuando Miguel Oliveira ganó bajo la lluvia en Tailandia.

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