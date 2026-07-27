Cómo un fallo de banderas azules provocó una "pesadilla" en Hungría
Un fallo del sistema obligó a Dirección de Carrera a recurrir al método "a la antigua usanza" para señalizar con banderas azules en el Hungaroring.
La repentina e inesperada oleada de pilotos de Fórmula 1 que hicieron caso omiso de las banderas azules en el Gran Premio de Hungría del domingo se debió, en realidad, a un fallo del sistema.
La señalización con banderas ha evolucionado al mismo tiempo que la tecnología de la F1. Antiguamente, solo se agitaban banderas físicas junto a la pista, pero posteriormente se añadieron paneles luminosos más visibles, y ahora los pilotos ven las banderas azules que les corresponden en la pantalla del volante.
Sin embargo, en la carrera del domingo en el Hungaroring, se informó de que las banderas azules se mostraban de forma aleatoria y sin los números de los pilotos en el salpicadero, lo que provocó varios sustos y, en ocasiones, incidentes.
"No teníamos ninguna indicación en el salpicadero de los coches", explicó Esteban Ocon. "Así que solo veíamos los paneles de banderas azules, pero sin nuestros números".
"Por ejemplo, estaba compitiendo con Isack [Hadjar] a la salida del pitlane, pero llevaba una vuelta de retraso y no lo sabía. Así que puede que le haya bloqueado durante tres curvas. Pero para cuando los ingenieros me dijeron: 'Bueno, no estás compitiendo contra él', ya no lo sabes porque la bandera azul está parpadeando constantemente durante toda la vuelta. Así que, sí, no queda muy claro".
Según ha podido saber Motorsport.com, la FIA era consciente del problema existente y, por ello, recurrió a banderas físicas y paneles luminosos.
Carlos Sainz, Williams
Foto de: Liam Fabre
Eso no evitó la confusión en la pista, siendo el ejemplo más destacado la colisión de Carlos Sainz con Oscar Piastri al salir de la curva Hamilton (curva 2), lo que contribuyó a que el piloto de McLaren perdiera el liderato de la carrera frente a su compañero de equipo y posterior ganador, Lando Norris, mientras intentaba doblar al Williams.
"En ese momento, no tenía ni idea de que me iban a doblar, y además estaba en plena lucha con Fernando [Alonso], intentando adelantarle por dentro en la curva", explicó Sainz. "No esperaba que Oscar estuviera ahí. Incluso si hubiera estado allí, o si lo hubiera visto venir, se encontraba en mi ángulo ciego, así que, sinceramente, desde mi posición era imposible evitarlo".
«Probablemente una comunicación un poco mejor habría ayudado, pero al mismo tiempo, es algo que a veces ocurre en las carreras".
Aun así, a Sainz le impusieron una penalización de cinco segundos, ya que los comisarios consideraron que la posición del McLaren en el ángulo muerto del español —pero no la situación de la bandera azul— era un factor atenuante, de ahí que no fuera una penalización de 10 segundos.
Al mismo tiempo, fueron los ingenieros de pista, desde los muros, quienes tuvieron que dar indicaciones a los pilotos, pero no siempre es tan fácil gestionar la situación en tiempo real, como se vio en el caso de Andrea Kimi Antonelli, que se quedó atascado en el tráfico de los doblados. Una situación que a Toto Wolff no le gustó nada: "Que el sistema de señalización no funcionara y que los coches de atrás defendieran sus posiciones mientras Lewis y Kimi luchaban es sencillamente vergonzoso, por culpa de unos ingenieros que parecen Teletubbies, sentados en los muros de boxes y que no les dicen a los pilotos lo que está pasando a sus espaldas".
Oliver Bearman recibió una sanción similar, ya que el piloto de Haas F1 no respetó las banderas azules cuando le adelantó Isack Hadjar. El arrepentido británico consideró que era difícil hacerlo mejor en aquellas circunstancias tan complicadas.
"Me siento mal por la penalización por la bandera azul con Hadjar, porque, sinceramente, lo que había ahí fuera fue una auténtica pesadilla", se lamentó.
Oliver Bearman, equipo Haas F1
Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images
"Básicamente, pasas por la zona interior del circuito, no tienes tiempo de mirar por los retrovisores y, prácticamente en cada vuelta que daba, me aparecían avisos de bandera azul en la pantalla. En esta carrera, no funcionaban correctamente, así que era difícil saber si era tú, el coche de detrás, el de delante o cualquier otro el que recibía la bandera azul".
"Obviamente, no fue con mala intención; iba una vuelta por detrás, no estaba intentando hacer nada malo, pero, evidentemente, me siento mal por haber podido afectar a la carrera de cualquiera".
Bearman explicó además: "Al inicio de la carrera, me aparecían banderas azules tras seis vueltas, y pensé: 'Vaya, qué raro. No vamos tan lentos como para que nos doblen en seis vueltas".
"Así que, básicamente desde la vuelta seis hasta la 70, había banderas azules en cada vuelta, por lo que era muy difícil saber qué era real, qué era falso, qué era para mí y qué no, porque normalmente ves tu número; esta vez solo era la bandera azul. Así que, como he dicho, no hubo mala intención, pero tuve que confiar plenamente en el equipo para que me ayudara a superar esas banderas azules".
Información adicional de Ronald Vording y Stuart Codling
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