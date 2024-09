Claire Williams: "Me vuelve loca haber perdido el apoyo de Stroll"

Lance Stroll debutó en la máxima categoría del automovilismo en la temporada 2017 con el equipo Williams, gracias en gran parte debido al apoyo financiero de su padre, y aunque consiguió algún podio, la siguiente campaña no fue la mejor para los de Grove. Lawrence Stroll se hizo cargo de la problemática Force India, que estaba cerca de la crisis, y renombró la escudería como Racing Point, en donde su hijo pilotó.

Desde entonces, los de Silverstone se convirtieron en Aston Martin, algo que pasó a ser oficial en 2021, y se hizo una gran inversión, como se volvió a demostrar con la llegada de Adrian Newey. Todo ello llevó a alguien que conoce muy bien todo lo que sucede dentro del equipo que lleva su apellido, Claire Williams, a admitir que se arrepentía de no haber mantenido al magnate canadiense en sus filas.

"Me vuelve loca porque Lawrence estaba con nosotros", declaró a Business of Sport, ya que la familia Williams se vio obligada a vender uno de los conjuntos más laureados de la historia de la Fórmula 1 en 2020, y así fue como acabó en manos de Dorilton Capital, con quienes afrontaron una lenta recuperación en la parrilla.

"Simplemente nos quedamos sin dinero. Teníamos un patrocinador principal, que era Rokit, para la temporada 2019, pero después, más adelante a lo largo del año estábamos hablando de pagos para 2020, teníamos el contrato, pero al final nunca recibimos el dinero", explicó. "Cuando pierdes un patrocinador principal, cuando no te pagan, y ahora está claro, emprendimos acciones legales y ganamos. Nos debían unas 30 millones de libras, que es solo la mitad de lo que realmente nos debían, pero el tribunal falló así, y eso dejó un agujero muy grave en nuestro presupuesto para 2020".

Según Claire Williams, la sentencia del Tribunal de la Corona fue el último clavo en el ataúd, el cual les obligó a vender el equipo y, como admitió, nunca hubo un momento en el que pudiera sentir felicidad: "Vivo cada día con el dolor de haberlo perdido. La familia no tomó esta decisión porque estuviéramos hartos de la Fórmula 1 o porque quisiéramos hacernos ricos, todos queríamos quedarnos, esa era nuestra vida, ese era el plan, quería liderar este equipo y luego pasárselo a mi hijo o a mis nietos".

Sin embargo, la británica al menos está contenta de que la escudería esté en buenas manos, de que siga llevando su apellido y de que pueda volver a la parte alta de la tabla en el futuro, pero lo único que lamentó, además de la venta, es no haber conservado una pequeña participación: "Me duele no haber dicho como parte del trato que queríamos conservar el cinco por ciento, pero ahora da igual".

