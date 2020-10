Una asociación LGTBIQ critica la elección de Petrov para la F1

El jueves, Lewis Hamilton dijo que no entendía por qué la FIA había elegido a Petrov como comisario tras los comentarios que hizo el ruso sobre el impulso antirracista de la F1.

Petrov también hizo comentarios polémicos en relación al uso de Hamilton de una camiseta de Breonna Taylor.

"Creo que la mitad de la audiencia no entendió en absoluto de qué se trataba esa camiseta hasta que se explicó", dijo Petrov en una entrevista con una publicación rusa.

"¿Y qué pasa si uno de los pilotos confiesa ser gay y sale con una bandera arcoíris e insta a todos a volverse gays? Puede haber muchos ejemplos".

Racing Pride, que es un movimiento LGTBIQ (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) que trabaja en la industria del automovilismo para promover la inclusión, también dejó claro su descontento con la elección del ruso.

En un comunicado decían así: “Racing Pride desea expresar su preocupación por el nombramiento de Vitaly Petrov como comisario de la FIA para el Gran Premio de Portugal de este fin de semana a la luz de sus recientes comentarios públicos sobre la iniciativa #WeRaceAsOne, comentarios de naturaleza racista y homófoba".

“Estos comentarios no solo muestran ignorancia en relación con la inclusión en el deporte, sino que también creemos que dichos comentarios de un comisario de la FIA son incompatibles con el Artículo 1.2 del Código Ético de la FIA, que establece que 'los participantes de las actividades de la FIA' no serán discriminados por factores como 'raza, color de piel, género, orientación sexual, origen étnico o social".

Racing Pride continuó explicando que creía que la FIA debería asegurarse de que todos los que ocupan puestos de alto nivel dentro de la organización sigan los principios de su iniciativa "We Race as One", que ha sido impulsada por los jefes de la F1. También se ofrece a ayudar a mejorar las cosas.

“El compromiso con la inclusión es un principio fundamental de la buena gobernanza deportiva”, añadía el comunicado.

“Sin embargo, para ser efectivo, tal compromiso debe extenderse a todos los involucrados en el deporte, en cualquier ámbito".

“Es esencial que quienes son nombrados para puestos de autoridad dentro de la categoría, especialmente, sean respetuosos y estén educados en los temas pertinentes y la terminología correcta relacionada con las diversas comunidades".

“Racing Pride estaría feliz de trabajar con la FIA y la Fórmula 1 para brindar dicha educación en relación con la comunidad LGBTQ + y, de hecho, ya se ha comunicado directamente con la Fórmula 1".

"Esperamos trabajar junto a todas las organizaciones y partes interesadas dentro del deporte que comparten nuestro compromiso de crear un entorno seguro y acogedor para todos".

El cofundador de Racing Pride, Richard Morris, que compite en coches deportivos, añadió: “Como competidor en cualquier deporte, quieres saber que recibirás un trato justo, equitativo e imparcial, que no te enfrentarás a discriminación en función de quién eres y, además, que eres bienvenido dentro del deporte".

“Por eso es fundamental que quienes ocupan puestos de autoridad en cualquier deporte estén educados respecto a los principios, el comportamiento y el lenguaje inclusivos. Esta es un área en la que el automovilismo en su conjunto claramente podría hacer más, y Racing Pride estaría encantado de trabajar de manera constructiva con la Fórmula 1 y la FIA para poner esa educación y conciencia en su lugar".