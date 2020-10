McLaren tira de las orejas a Racin Point por el positivo de Stroll

Stroll se vio obligado a perderse la última carrera de la Fórmula 1 en Nürburgring después de caer enfermo antes de los últimos entrenamientos, pero el equipo dijo que no había dado positivo por COVID-19.

La última prueba de COVID-19 de Stroll antes de sus problemas de salud fue el martes antes de la carrera, y en la prueba del domingo dio positivo.

Racing Point ha defendido con vehemencia los protocolos para la prueba de COVID-19 y la decisión de no hacerle test a Stroll todos los días cuando se encontró mal, después de que el médico personal del piloto avisara por teléfono de que no era necesario.

Racing Point recibió una advertencia de la FIA antes del Gran Premio de Portugal de este fin de semana por no comunicar antes el test positivo de Stroll, pero ha continuado defendiendo su proceder.

McLaren fue el primer equipo en encontrar un caso positivo de COVID-19, antes del Gran Premio de Australia, y Brown cuestionó la decisión de no hacer test a Stroll con más regularidad.

"En McLaren ponemos a nuestra gente en primer lugar", dijo Brown. "No tomaremos ningún riesgo, no nos arriesgaremos. Reconocemos lo peligroso que es esto, y queremos asegurarnos de que todos sigan sanos, y continuamos celebrando grandes premios".

"Si miro el incidente de Racing Point –o incidentes–, probablemente haría test a diario a cualquiera que no se sienta bien. Cuando en Australia tuvimos a alguien que no se sentía bien, Andreas [Seidl] y yo no somos médicos, pero tomamos la rápida decisión de aislarlo, y luego cuando el test dio positivo, aislar al equipo y en última instancia sabíamos que eso nos dejaría fuera de la carrera".

"Sé que el doctor no pensó que la prueba fuera positiva. Tal vez en retrospectiva, eso debería ser diferente. No sé quién era el médico. No sé si era el Dr. Mallya, el Dr. Seuss, tal vez era el Dr. Dre. Pero tal vez la próxima vez, deberíamos hacer pruebas cuando alguien tenga algún tipo de síntoma porque sabemos lo peligroso que es esto".

El jefe de Racing Point F1, Otmar Szafnauer, afirmó el pasado jueves que el equipo "hace más test que cualquier otro negocio en el planeta, no sólo los equipos de Fórmula 1, cualquier otro negocio en el planeta".

Brown reflexionó sobre cómo era posible que el equipo estuviera seguro de tal afirmación, y subrayó la importancia de la transparencia entre todos en el paddock de la F1 para asegurar que el virus se mantenga bajo control.

"No sé cuáles son los protocolos de test de todos", dijo Brown. "Sé cuántos hacemos nosotros. Acabo de escuchar que Racing Point prueba más que cualquier otra compañía en el planeta. No estoy seguro de cómo corroboras eso".

"Todo lo que sé es que cuando tuvimos nuestro problema en Australia, lo comunicamos muy rápidamente a todo el mundo, porque creo que tenemos una obligación moral con la salud de las personas, que necesitan tener un alto nivel de conciencia, que creo que es exactamente lo que Mercedes hizo cuando tuvieron sus incidentes".

"Así que, de nuevo, no conozco todos los detalles, sólo sé lo que leo y veo. Parece que no hubo una transparencia inmediata".

"Para una entidad que prueba tanto como ellos, todo lo que sé es que haríamos test a diario en McLaren a cualquiera que no se sienta bien, para asegurarnos de que esa persona esté sana y no esté contagiando, y aislaríamos a cualquiera que estuviera a su alrededor inmediatamente".