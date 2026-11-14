Historia

Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

El primer mundial de Vettel; el "casi" de Alonso y Ferrari

Un 14 de noviembre, en el GP de Abu Dhabi 2010 de F1, Sebastian Vettel se convirtió por sorpresa en el campeón del mundo más joven de la historia ante un Alonso que vivió una pesadilla llamada Petrov.

Jose Carlos de Celis

Editado: 14 nov 2026, 8:58

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Historia de la F1



Acontecimientos a lo largo de la historia de la Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo.

Este noviembre de 2026, se cumple el 16º aniversario del increíble final del temporada 2010 de Fórmula 1, que acabó coronando a Sebastian Vettel ante Fernando Alonso y Mark Webber.

Cómo llegaban los pilotos de F1 al GP de Abu Dhabi 2010

Al GP de Abu Dhabi que cerraba la temporada 2010 de F1 llegaban, por primera vez en la historia, hasta cuatro pilotos con opciones de título. El favorito era Alonso (Ferrari), que lideraba con 246 puntos. Sacaba ocho a Webber (de Red Bull), nada menos que 15 a Vettel (también de Red Bull) y también llegaba con posibilidades, aunque mínimas, un Hamilton que, aún en McLaren, tenía 24 puntos menos que Fernando.

A priori, el principal rival de Alonso era Webber, aunque al asturiano le valía ser primero o segundo para coronarse. Incluso le bastaba con ser cuarto si Webber no vencía. Por su parte, Hamilton necesitaba un completo milagro (solo con que Alonso fuera 10º Lewis perdía toda opción), y a Vettel solo le bastaba ser primero o segundo y esperar.

Resumen de la carrera del GP de Abu Dhabi 2010 de F1

El alemán logró la pole el sábado, con Hamilton detrás. Alonso se hizo con una cómoda tercera plaza viendo además a Webber salir quinto. De hecho, aunque Button le pasó en la salida y cayó al cuarto lugar, era virtualmente campeón al inicio de la carrera. Sin embargo, en un momento, todo cambió.

Schumacher sufría un accidente con el Mercedes al tocarse con el Force India de Vitantonio Liuzzi en la primera vuelta, haciendo aparecer el Safety Car. Algunos pilotos, entre ellos Rosberg con el Mercedes y Petrov con el Renault, aprovecharon ese momento para hacer su parada. Vettel estuvo a punto de salirse unas vueltas después, cuando incluso tocó el muro con uno de sus neumáticos, pero lograba mantener el liderato.

Como nada cambiaba y el título se iba para Maranello, Red Bull decidió apostar por una carta de estrategia, y se sacó de la manga una jugada maestra. En la vuelta 12, con Webber detrás de Alonso, hicieron parar al australiano. Aunque en un primer momento dejaron a Fernando en pista, Ferrari reaccionó e hizo su pitstop en la vuelta 16, lo que luego se confirmaría como un fallo histórico.

Alonso cayó al 12º lugar, aunque varios rivales aún tenían que hacer su parada. Cuando lo hicieron, Alonso (7º) llevaba delante a Petrov (6º) y a Rosberg, que no tenían que volver a entrar, pero quedaba un mundo para pasarles y volver al cuarto puesto que le daba el título.

El bicampeón intentó pasar a Petrov de todas las maneras, y en alguna ocasión pareció que sería posible, pero el ruso se defendía con todo y se convertía en una muralla impenetrable. Sin plan 'B', Ferrari pidió a Alonso que usara "lo mejor de tu talento, sabemos que es muy grande".

Pero no bastó. Por delante, los tres primeros hicieron sus paradas y nada cambió. Vettel seguía en cabeza, con Hamilton, segundo, y Button, tercero. También en los puntos, Rosberg mantenía al Mercedes cuarto y Kubica era quinto, por delante de los inseparables Petrov y Alonso.

Con Vettel como ganador, Alonso tenía que quitarse de en medio a Petrov, Kubica y Rosberg, pero no pudo hacerlo ni con el primero. En un trazado de Yas Marina que no favorece los adelantamientos, fueron pasando las vueltas sin que llegara la maniobra que le permitiera recuperar una posición, y aunque Webber estaba detrás, estaban perdiendo el mundial.

(Disfruta de las fotos antes de seguir leyendo. Pulsa en 'Versión completa' si no te aparecen)

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Vettel no falló y ganó por delante de los McLaren, mientras que Rosberg y los Renault mantuvieron sus posiciones, dejando a Alonso séptimo. "Sebastian Vettel, you're the world champion. The World Champion", se escuchaba por la radio de Red Bull al poco de cruzar la meta. El alemán, el más joven en entrar en la lista de campeones del mundo, no podía evitar las lágrimas ni dentro del coche ni en el podio.

Red Bull había perdido con Webber pero había ganado con su otro piloto, mientras que Ferrari y Alonso se iban de vacío en su primer año juntos. Alonso, como no podía ser de otro modo, se mostró abatido tras un año peleando y llegando al final con todo de cara.

Ese día se escapó una gran oportunidad de que España tuviera tres campeonatos de la máxima categoría, pero parecía que era el inicio de una gran época para Alonso vestido de rojo. No lo fue. Aunque en 2012 de nuevo hubo otra opción en la última carrera también ante Vettel, lo que ocurrió fue que ese domingo de noviembre de 2010 empezó una era triunfal de Sebastian y Red Bull, que acumularon juntos cuatro coronas de pilotos y otras cuatro de escuderías.

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