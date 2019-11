El primer mundial de Vettel; el "casi" de Alonso y Ferrari

Al GP de Abu Dhabi que cerraba la temporada 2010 de F1 llegaban, por primera vez en la historia, hasta cuatro pilotos con opciones de título. El favorito era Alonso (Ferrari), que lideraba con 246 puntos. Sacaba ocho a Webber (de Red Bull), nada menos que 15 a Vettel (también de Red Bull) e igualmente llegaba con posibilidades, aunque mínimas, un Hamilton que, aún en McLaren, tenía 24 puntos menos que Fernando.

A priori, el principal rival de Alonso era Webber, aunque al asturiano le valía ser primero o segundo para coronarse. Incluso le bastaba con ser cuarto si Webber no vencía. Por su parte, Hamilton necesitaba un completo milagro (solo con que Alonso fuera 10º Lewis perdía toda opción), y a Vettel solo le bastaba ser primero o segundo y esperar.

El alemán logró la pole el sábado, con Hamilton detrás. Alonso se hizo con una cómoda tercera plaza viendo además a Webber salir quinto. De hecho, aunque Button le pasó en la salida y cayó al cuarto lugar, era virtualmente campeón al inicio de la carrera. Sin embargo, en un momento, todo cambió.

Schumacher sufría un accidente con el Mercedes al tocarse con el Force India de Vitantonio Liuzzi en la primera vuelta, haciendo aparecer el Safety Car. Algunos pilotos, entre ellos Rosberg con el Mercedes y Petrov con el Renault, aprovecharon ese momento para hacer su parada. Vettel estuvo a punto de salirse unas vueltas después, cuando incluso tocó el muro con uno de sus neumáticos, pero lograba mantener el liderato.

Como nada cambiaba y el título se iba para Maranello, Red Bull decidió apostar por una carta de estrategia, y se sacó de la manga una jugada maestra. En la vuelta 12, con Webber detrás de Alonso, hicieron parar al australiano. Aunque en un primer momento dejaron a Fernando en pista, Ferrari reaccionó e hizo su pitstop en la vuelta 16, lo que luego se confirmaría como un fallo histórico.

Alonso cayó al 12º lugar, aunque varios rivales aún tenían que hacer su parada. Cuando lo hicieron, Alonso (7º) llevaba delante a Petrov (6º) y a Rosberg, que no tenían que volver a entrar, pero quedaba un mundo para pasarles y volver al cuarto puesto que le daba el título.

El bicampeón intentó pasar a Petrov de todas las maneras, y en alguna ocasión pareció que sería posible, pero el ruso se defendía con todo y se convertía en una muralla impenetrable. Sin plan 'B', Ferrari pidió a Alonso que usara "lo mejor de tu talento, sabemos que es muy grande".

Pero no bastó. Por delante, los tres primeros hicieron sus paradas y nada cambió. Vettel seguía en cabeza, con Hamilton, segundo, y Button, tercero. También en los puntos, Rosberg mantenía al Mercedes cuarto y Kubica era quinto, por delante de los inseparables Petrov y Alonso.

Con Vettel como ganador, Alonso tenía que quitarse de en medio a Petrov, Kubica y Rosberg, pero no pudo hacerlo ni con el primero. En un trazado de Yas Marina que no favorece los adelantamientos, fueron pasando las vueltas sin que llegara la maniobra que le permitiera recuperar una posición, y aunque Webber estaba detrás, estaban perdiendo el mundial.

(Disfruta de las fotos antes de seguir leyendo. Pulsa en 'Versión completa' si no te aparecen)

Galería Lista Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Ferrari, Lewis Hamilton, McLaren, Mark Webber, Red Bull Racing 1 / 47 Foto de: LAT Images Fernando Alonso, Ferrari F10, Mark Webber, Red Bull Racing RB6 2 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, McLaren 3 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Vitaly Petrov, Renault R30 4 / 47 Foto de: LAT Images La parrilla 5 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images Salida 6 / 47 Foto de: LAT Images Sebastian Vettel lidera en la salida 7 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Michael Schumacher, Mercedes GP MGP W01, se toca con Vitantonio Liuzzi, Force India VJM03 8 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Accidente entre Michael Schumacher, Mercedes GP MGP W01, y Vitantonio Liuzzi, Force India VJM03 9 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images Accidente entre Michael Schumacher, Mercedes GP MGP W01, y Vitantonio Liuzzi, Force India VJM03 10 / 47 Foto de: LAT Images Accidente entre Michael Schumacher, Mercedes GP MGP W01, y Vitantonio Liuzzi, Force India VJM03 11 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6 12 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Fernando Alonso, Ferrari F10 13 / 47 Foto de: LAT Images Cae el sol en Abu Dhabi 14 / 47 Foto de: LAT Images Nico Rosberg, Mercedes GP W01 15 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, McLaren MP4-25 16 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Mark Webber, Red Bull Racing RB6 17 / 47 Foto de: LAT Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6 18 / 47 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton, McLaren MP4-25 19 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Felipe Massa, Ferrari F10 20 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Lewis Hamilton, McLaren MP4-25 21 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6 22 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Mark Webber, Red Bull Racing RB6 23 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Ferrari F10 24 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Vitaly Petrov, Renault F1 Team R30, delante de Fernando Alonso, Ferrari F10 25 / 47 Foto de: Drew Gibson/LAT La persecución de Alonso 26 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Robert Kubica, Renault R30, Lewis Hamilton, McLaren MP4-25 27 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Vitaly Petrov, Renault R30, Fernando Alonso, Ferrari F10 28 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Vitaly Petrov, Renault R30 29 / 47 Foto de: LAT Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6 30 / 47 Foto de: LAT Images Robert Kubica, Renault R30 31 / 47 Foto de: LAT Images Vitaly Petrov, Renault R30, Fernando Alonso, Ferrari F10 32 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Robert Kubica, Renault R30 33 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6 34 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6 35 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6, campeón del mundo 2010 36 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6 37 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6, campeón del mundo 2010 38 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images Fernando Alonso, Ferrari F10 39 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Fernando Alonso, Ferrari F10 40 / 47 Foto de: LAT Images Vitaly Petrov, Renault R30 41 / 47 Foto de: LAT Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6, campeón del mundo 2010 42 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6, campeón del mundo 2010 43 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Jenson Button, Lewis Hamilton, McLaren MP4-25 44 / 47 Foto de: LAT Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6 45 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images El podio del GP de Abu Dhabi 2010 46 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6, Helmut Marko, Adrian Newey y Red Bull celebran el triunfo 47 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Vettel no falló y ganó por delante de los McLaren, mientras que Rosberg y los Renault mantuvieron sus posiciones, dejando a Alonso séptimo. "Sebastian Vettel, you're the world champion. The World Champion", se escuchaba por la radio de Red Bull al poco de cruzar la meta. El alemán, el más joven en entrar en la lista de campeones del mundo, no podía evitar las lágrimas ni dentro del coche ni en el podio.

Red Bull había perdido con Webber pero había ganado con su otro piloto, mientras que Ferrari y Alonso se iban de vacío en su primer año juntos. Alonso, como no podía ser de otro modo, se mostró abatido tras un año peleando y llegando al final con todo de cara.

Ese día se escapó una gran oportunidad de que España tuviera tres campeonatos de la máxima categoría, pero parecía que era el inicio de una gran época para Alonso vestido de rojo. No lo fue. Aunque en 2012 de nuevo hubo otra opción en la última carrera también ante Vettel, lo que ocurrió fue que ese domingo de noviembre de 2010 empezó una era triunfal de Sebastian y Red Bull, que acumularon juntos cuatro coronas de pilotos y otras cuatro de escuderías.