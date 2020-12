La temporada 2010 llegó a su fin en el Gran Premio de Abu Dhabi que, por unas razones u otras, todos recuerdan. Sebastian Vettel ganó la carrera y se proclamó campeón del mundo por primera vez, siendo el más joven en conseguirlo.

De la carrera se recuerda la increíble defensa de Vitaly Petrov con el Renault ante el Ferrari de Fernando Alonso, y aunque se escucharon en su día varios mensajes míticos de las radios de los equipos, ahora la F1 ha descubierto muchas cosas que pasaron inadvertidas.

Es cierto que omiten algunas respuestas clave de los protagonistas, pero las radios muestran a la perfección la tensión que se vivió y cómo los estados de ánimo en un domingo histórico fueron cambiando.

Mira aquí el vídeo y lee la transcripción en español debajo, por si no entiendes algo o te resulta más rápido. Si no te aparece el vídeo pulsa en 'versión completa' al final del artículo

Las radios del Gran Premio de Abu Dhabi 2010 de Fórmula 1

Vuelta 1, Schumacher y Vitantonio Liuzzi sufren un accidente y sale el Safety Car

Ferrari: Safety Car desplegado, Safety Car desplegado

Vuelta 1, Rosberg y Petrov entran en boxes

Mercedes: Box, box, box

Rosberg: ¿Estáis seguros?

Mercedes: Afirmativo. Estamos seguros

Petrov: ¿Estáis seguros de parar en esta vuelta? ¿Sí?

Renault: Vamos a intentar hacer toda la carrera con estos neumáticos. Veamos cómo va

Vuelta 6, la carrera se relanza con Vettel primero, Alonso cuarto, Webber quinto

Ferrari: Estamos pensando en hacer objetivo mas 5, objetivo más 5

Alonso: Ok, ok

[A priori significa parar cinco vueltas más tarde de lo planeado]

Vuelta 8, Massa, sexto, presiona a Webber buscando un error

Ferrari: El ritmo es bueno, compañero. Apriétalo, presiónalo, será bueno que le presiones [a Webber]

Vuelta 8, Webber se queja de los neumáticos y Red Bull lanza el anzuelo

Webber: Estoy perdiendo mis neumáticos traseros, estoy perdiendo mis neumáticos traseros

Red Bull: Box, box, box. Box, box, box

Vuelta 12, Ferrari reacciona, y Alonso pide que sea con Massa

Ferrari: Ok, Webber paró. Entró al pitlane porque dijo que estaba perdiendo sus neumáticos traseros, y también Vettel delante está perdiendo tiempo con Hamilton, así que no pinta nada mal

Alonso: Si pensáis que Felipe lo adelanta en una vuelta, ¡metedlo!

Ferrari: Estamos pensando en eso, no te preocupes, estamos pensando en eso. Sigue centrado en Button [era tercero por delante de Alonso].

Vuelta 12, Renault avisa a Petrov... Sobre Webber

Renault: Ok, Vitaly, el coche que llevas detrás es Webber y estás compitiendo contra él. Está siete segundos detrás de ti en este momento, pero lucharás con él si te atrapa

Vuelta 13, Ferrari mete a Massa, pero no consigue el undercut

Ferrari: Ok, compañero, box ahora, box. Necesitamos la parada perfecta y superaremos a Webber

...

Ferrari: Ok, lo perdimos, lo perdimos.

Vuelta 13, Red Bull mueve ficha con el equipo B, Toro Rosso

Toro Rosso a Alguersuari: Estás compitiendo contra Webber, detrás de ti, sigue apretando

Webber: ¿Qué está pasando aquí?

Red Bull: Sí, necesitas pasarlo, Mark. Tan pronto como puedas

Toro Rosso a Alguersuari: Webber es más rápido que tú, Jaime, Webber es más rápido que tú

Vuelta 14, Alonso pregunta cómo ha ido el ataque de Massa e insinúa parar

Alonso: ¿Dónde salió Felipe?

Ferrari: Salió detrás, pero Webber perdió mucho tiempo detrás de Alguersuari, así que nos centramos en nosotros mismos. Concentración máxima.

Alonso: Tenemos mucho subviraje, graining en los delanteros

Ferrari: Ok, pero eres el coche más rápido en la pista ahora mismo, así que sigue así

Vuelta 15, Massa llega a Alguersuari, que no lo pone tan fácil

Ferrari: Vamos, ¡adelántale! Puedes hacerlo, ¡vamos!

Vuelta 15, Ferrari manda parar a Alonso

Ferrari: Box ahora, paramos ahora. Confirma, por favor

Alonso: Ok, ok

Vuelta 17, Alonso detrás de Petrov tras su parada

Renault: Ok, Vitaly, Alonso detrás de ti ahora. Estás corriendo contra él, Alonso detrás, estás corriendo contra él

Petrov: Ok

Alonso: ¿Situación de carrera? ¿Estamos seguros en la cuarta plaza?

Ferrari: Ok, necesitamos pasar al Renault que va delante, porque pensamos que no va a volver a parar. No va a volver a parar, así que necesitamos pasarlo

Vuelta 21, Ferrari pide a Alonso que pase a Petrov

Ferrari: Ok, si podemos pasar a Petrov, podemos conseguir pasar a Button en las paradas, así que es muy importante pasar a Petrov ahora

[Alonso lo intenta y casi se tocan, teniendo que saltarse una chicane]

Vuelta 24, pitstop de Red Bull con Vettel

McLaren: Lewis, vas a estar luchando con Vettel cuando salga de boxes

Red Bull: Vamos, Sebastian, da todo lo que tienes, ¡vamos!

Red Bull: Kobayashi a tu derecha, cuidado con Kobayashi

Vuelta 25, Hamilton pregunta por Vettel

Hamilton: ¿Cómo de lejos está?

Vuelta 27, Ferrari se teme lo peor con Alonso

Ferrari: Vale, sé, y lo estoy viendo, que lo estás haciendo lo mejor que puedes, pero es realmente crítico pasarlo. Sé que estás haciéndolo lo mejor que puedes

Vuelta 28, Hamilton en tráfico

Hamilton: Estoy atascado chicos, jodidamente atascado [detrás de Kubica, que era tercero con una parada menos]

McLaren: Ok, Lewis, todavía queda mucho camino por recorrer en esta carrera. Cualquier cosa puede pasar

Renault: Ok, Robert, tienes a Hamilton justo detrás de ti. No queremos perder nada de tiempo luchando contra él, no estamos luchando con él por la última plaza del podio, así que si estás perdiendo tiempo defendiéndote de él, déjale pasar

Kubica: ¿Debería intentar mantenerle detrás o dejarle irse?

Renault: Creemos que deberías dejarle ir, compañero, deberías dejarle irse si estás perdiendo algo de tiempo

Vuelta 30, Ferrari explica a Alonso lo necesario para ser campeón

Ferrari: Ok, nuestro campeonato ahora está en pasar a Petrov y Rosberg. Podemos hacerlo, quedan 30 vueltas

Alonso: ¿Hay alguna oportunidad de que Hamilton gane la carera?

Ferrari: No, no. De momento ganaría Vettel

Vuelta 36, Hamilton sigue tras Kubica

Hamilton: Voy a tener que parar otra vez, mi neumático delantero izquierdo está realmente mal

McLaren: Lewis, no podemos permitirnos otro pitstop salvo que realmente tengamos que hacerlo

Hamilton: Las ruedas están muertas, las ruedas están muertas

McLaren: Pero Lewis, si paramos otra vez, decimos adiós al campeonato. Tenemos que intentar quedarnos fuera y cuidar los neumáticos tanto como puedas. Si necesitas quedarte un poco atrás, hazlo, y esperemos que ocurra algo por delante

Vuelta 38, Red Bull mantiene calmado al líder Vettel

Red Bull: Ok, Sebastian, estás haciendo un buen trabajo. Sigue golpeando estas vueltas, ¿vale? Sigue centrado

Vuelta 39, Massa no puede con Alguersuari

Ferrari: Vamos compañero, tenemos que pasarlo. Va a estar ahí toda la carrera, no podemos dejar que este chico arruine nuestra carrera, tenemos que pasarlo

Massa: Eso es lo que estoy intentando tío, es muy rápido en las rectas

Ferrari: Vale, lo entiendo, lo entiendo. Da todo lo que tienes, tienes que arriesgarte, puedes arriesgarte

Vuelta 42, EL MENSAJE de Ferrari a Alonso

Ferrari: Vale, quedan 14 vueltas, 14 vueltas. Usa lo mejor de tu talento. Sabemos lo grande que es, úsalo

Vuelta 43, Vettel pregunta si necesita apretar

Vettel: El equilibrio del coche es bueno, puedo ir más rápido si queréis

Red Bull: No, no tienes que hacerlo, solo protege tus neumáticos si lo necesitas, solo protégelos, eso es todo

Vuelta 43, Alonso insinúa que debe salir el coche de seguridad

Alonso: Hay un bolardo en la curva 14, en el medio de la pista. Es peligroso. ¿Quizás un Safety Car?

Vuelta 46, Massa se desespera tras Alguersuari

Massa: ¿Tenéis información de cuándo va a parar?

Ferrari: No va a parar, creía que estaba claro, no va a parar. Ya paró, entró durante el Safety Car

Vuelta 55, se esfuma el sueño para Ferrari-Alonso, y Petrov se asusta

Ferrari: Esta es la última vuelta, la última vuelta

Renault: Esta es la última vuelta, la última vuelta de la carrera

Petrov: ¡Tengo problemas! Posiblemente un pinchazo

Renault: Sólo cálmate y acaba la vuelta, cálmate y acaba la vuelta

Vuelta 56, Vettel gana, pero debe esperar

Red Bull: Ok Sebastian, buen trabajo. Tengo que esperar hasta que todo el mundo cruce la meta, tengo que esperar... pero pinta bien. Solo espera la luz del sol, solo espera....

Red Bull: Hamilton, P2; Button, P3; hay otros dos coches que llegan, en la curva 15 y 16. Espera, necesitamos esos dos coches, solo esos dos coches. Creo que te gustará. Rosberg, P4, Kubica... Kubica P5. [En alemán] ERES CAMPEÓN DEL MUNDO.

Vettel [llorando]: Ahhh gracias chicos, increíble ¡increíble! Gracias, os quiero, necesito tomarme un momento

Red Bull: ¡Sebastian Vettel eres el campeón del mundo, el campeón del mundo! ¡Bien hecho, disfruta! ¡Eres el hombre!

Vettel: Woooooooo! Síiiiiiiii! Ring ding ding ding ding ding. ¡Os quiero! Gracias chicos, gracias, no sé... No sé qué decir, sois increíbles. ¡Sois increíbles!

Red Bull: Bien, compañero, si no sabes qué decir, hay una sola cosa que decir Ring ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding

Vettel: Es la única vez que lloraré, os quiero

Red Bull: No lo olvides, eres el campeón del mundo más joven en la historia de la Fórmula 1, se te permite llorar, se te permite

Vettel: Seguisteis creyendo en mí, yo seguí creyendo en vosotros

Más del post carrera

Renault: Eso es, Vitaly. Excelente, excelente, ¡fantástico trabajo! Absolutamente brillante, muy, muy bien hecho. Fuiste sexto. Fernando Alonso séptimo, creo que lo sabes....Muy muy bien hecho. Fue un excelente pilotaje, Vitaly, perfecto todo el rato, muy muy bien

Red Bull a Webber: Bien hecho, Mark. Vettel P1, es campeón. Puedes estar orgulloso de lo que has hecho este año, has hecho un trabajo genial. Puedes estar muy, muy orgulloso

Alguersuari: ¡Tenéis que decirme qué ha pasado! No entiendo, ¡no entiendo nada!

Toro Rosso: Vettel ganó la carrera, Alonso P7, Vettel es el campeón del mundo. Vettel es el nuevo campeón del mundo de pilotos

La crónica del GP de Abu Dhabi 2010: El primer mundial de Vettel; el "casi" de Alonso y Ferrari

Dale al 'Play' y disfruta con las fotos del GP de Abu Dhabi 2010