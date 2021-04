Leclerc explica la diferencia de pilotaje con los F1 2021

Ante el esfuerzo de la FIA por reducir la velocidad de los coches de este año, se llevaron a cabo varios cambios en el reglamento para reducir la carga aerodinámica.

Se ha eliminado una sección del fondo plano que se situaba delante de las ruedas traseras, a parte de nuevas restricciones que se han impuesto en los conductos de frenos y en las dimensiones del difusor.

Con la aerodinámica reducida a un 10% menos, los coches son ahora más lentos y Leclerc ha notado el cambio en ese aspecto, a pesar de que estos nuevos coches no requieran un estilo completamente nuevo de conducción.

"En términos de pilotaje, no ha habido ningún cambio, pero sí hay alguna diferencia", declaró en una entrevista exclusiva con la edición italiana de Motorsport.com.

"Tienes que apretar un poco menos en la entrada de las curvas, porque la parte trasera del coche es más difícil de controlar por culpa del nuevo fondo plano."

Leclerc es un piloto al que le gusta que la parte trasera de su coche sea más inestable, ya que le permite girar mejor en las curvas. Ese pudo ser un factor por el que él sufrió mucho menos con el Ferrari del año pasado que su compañero Sebastian Vettel.

Respecto a lo que aprendió el año pasado y a por qué tuvo ventaja sobre Vettel en exprimir lo máximo del SF1000, afirmó: "Creo que al final es más una cuestión de sentirse cómodo y del estilo de conducción."

"Me gusta que la parte trasera se mueva para así poder utilizarla para girar el coche. Otros pilotos sufren en ese aspecto. El SF1000 tenía una trasera que no era nada estable, y eso nunca fue un problema para mí, pero no puedo responder por Seb. Es solo una característica que pertenece a mi estilo de conducción."

Otro aspecto del estilo de conducción en el que Leclerc ha cambiado a lo largo de su carrera es en cómo controla el nivel de agresividad contra otros pilotos en batallas.

Tras perder la victoria en el famoso Gran Premio de Austria de 2019 después de tocarse rueda a rueda con Max Verstappen, Leclerc respondió con un nuevo estilo de conducción más agresivo.

Gracias a que los comisarios de F1 permitieron más libertad en las luchas entre los pilotos en carrera, Leclerc confirma que su enfoque en carrera sigue siendo el mismo hoy en día.

"Creo que fue algo bueno para nuestro deporte, y lo defendí incluso después de acabar la carrera, a pesar de estar decepcionado con el resultado", explicó.

"Siempre pensé que si ellos nos hubieran permitido correr con menos limitaciones, habríamos podido ofrecer más espectáculo en las carreras".

"Pero necesitábamos más regularidad por parte de los comisarios, como sucedió entonces. Desde ese momento, teníamos la certeza de que podríamos apretar más en las batallas rueda con rueda sin tener miedo a ser penalizados, y me adapté bastante bien a esta nueva situación".

