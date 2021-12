Durante los entrenamientos libres 3 del Gran Premio de Arabia Saudí, el heptacampeón del mundo infringió dos posibles regulaciones del actual reglamento de la Fórmula 1, pero, tras ser investigado por los comisarios, y después de explicar lo sucedido, la FIA decidió no sancionarle, para sorpresa de Red Bull.

Según los datos de la FIA, Lewis Hamilton desobedeció dobles banderas amarillas en el Sector 1, y más tarde estuvo muy cerca de protagonizar un incidente con Nikita Mazepin al circular innecesariamente lento en la zona de curvas rápidas del circuito de Yeda.

Respecto a la primera investigación, los comisarios aseguraron que fue una doble bandera amarilla errónea, y rápidamente se zanjó la investigación. Pero en el caso de Mazepin, la FIA sí culpó al piloto británico, con una reprimenda y una multa de 25.000 €.

Una vez conocida la decisión, y con el recuerdo de las cinco posiciones de sanción a Max Verstappen tras la clasificación del GP de Qatar, Christian Horner, director del equipo de las bebidas energéticas, reconoció que no entendía en qué se basaba la FIA para penalizar o no a los pilotos.

Estas fueron las palabras de un Horner, que no descartó una posible apelación: "Parece un poco inconsistente con lo que hemos visto hace dos semanas, por lo que tenemos derecho a una apelación (el plazo ya se ha cumplido y no han apelado). Echaremos un vistazo a la información, todavía no la hemos podido mirar de forma concreta", dijo.

Por otra parte, el director de Red Bull también criticó el tiempo que los comisarios de carrera suelen tardar en decidir las sanciones, un problema que llevan arrastrando toda la temporada y que, en ocasiones, es vital para el trabajo de los equipos.

"Estas decisiones llegan tan tarde que todos en tienen que centrarse en la clasificación, así que echaremos un vistazo después y veremos si hay algo que se haya hecho mal".

Para finalizar, y un poco más relajado, Christian Horner mandó un mensaje a la FIA en el que expresaba su opinión y la de todo el paddock a juzgar por todas las declaraciones que se han visto estas última semanas: "Lo único que queremos desesperadamente es consistencia en las decisiones".

Galería: Red Bull en la clasificación del GP de Arabia Saudí de F1 2021

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 1 / 16 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, se baja de su coche tras chocar en la última vuelta de la Q3 2 / 16 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 3 / 16 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 4 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 5 / 16 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 6 / 16 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 7 / 16 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 8 / 16 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 9 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 10 / 16 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 11 / 16 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 12 / 16 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 13 / 16 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 14 / 16 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 15 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Mick Schumacher, Haas VF-21 16 / 16 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images