Red Bull no ve razones para no dominar en 2026, pese a la desventaja

Después de tres mundiales seguidos, Max Verstappen va camino del cuarto en este 2024 y, salvo cambio de equipo, nadie descarta que iguale a Juan Manuel Fangio en 2025. La gran duda es 2026, cuando la F1 estrenará reglamento de motor y de chasis, y Red Bull lo afronte como su propio fabricante de unidades de potencia en lugar de comprárselas a otro suministrador, como ocurre hasta ahora con Honda.

Algunos rumores apuntaban a que Red Bull estaba algo atrasado con su motor de 2026, lo que llevaría a Verstappen a plantearse un cambio de aires.

Cuando le preguntaron a Christian Horner durante el GP de China cómo iba ese progreso, el director de la escudería aclaró: "Para 2026, aún no nos han enseñado ni siquiera las reglas definitivas del chasis. Pero si tuviera que apostar por un equipo para que hiciera bien el chasis, creo que tenemos un historial que nos respalda".

"Y bueno, hemos asumido un nuevo proyecto con el motor. Tenemos algunas personas excepcionales. Tenemos unas instalaciones increíbles que os invito a todos a venir y ver. Y sí, está claro que es muy audaz lo que hemos hecho y es muy valiente y es bastante atrevido. Pero, ya sabes, Red Bull no habría ganado 117 carreras y ni habría hecho lo que hemos hecho sin tomar decisiones valientes. Y creemos que dará sus frutos".

Dado que aún quedan 22 meses aproximadamente para el inicio de la temporada 2026, los equipos no saben dónde están sus rivales, pero aunque quiera expresar cierta confianza con su programa de motores, Horner admite dificultades, especialmente por la historia que tienen los demás.

"Mira, estamos en una empinada curva de aprendizaje en la que tenemos 70 años de desventaja con Ferrari. Pero tenemos un gran grupo de gente, y estamos aplicando al motor la misma filosofía que al chasis".

"Es un reto diferente con el motor, así que no hay garantías. Y no sabemos dónde están los demás con esas nuevas reglas, es una hoja en blanco. Nosotros no tenemos el beneficio de tener ya un motor para aprender desde ahí. Y desde una perspectiva de límite de costes, eso es una desventaja".

Y hablando de las ventajas de que Red Bull Powertrains esté ante su debut como motorista, declaró: "Pero al mismo tiempo, no tenemos la distracción de tener que cuidar el motor actual y corregir la fiabilidad y demás, que otros sí tienen que hacer".

Por último, habló de la incógnita y celebró la evolución: "Supongo que sólo lo vamos a ver realmente en 2026, pero estamos cumpliendo nuestros objetivos en este momento. Y con poco menos de dos años por delante, si miro el progreso que hemos hecho en los dos últimos años desde un punto de partida casi sin cambios, ha sido muy impresionante".