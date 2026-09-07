Honda promete un "gran paso" para 2027, pero no garantiza alcanzar a sus rivales

Monza era probablemente el peor lugar para esconder las debilidades de un motor y Honda salió del Templo de la Velocidad sin intención de hacerlo. El fabricante japonés sabe dónde está, sabe cuánto terreno le queda por recuperar y también tiene claro que ya no habrá una gran revolución durante lo que resta de 2026. El siguiente gran objetivo está puesto en la primera carrera de 2027, aunque ni siquiera entonces se atreve a prometer que Aston Martin habrá alcanzado a sus rivales.

"Tenemos una hoja de ruta para desarrollar el motor y sabemos dónde estamos ahora", reconoció Shintaro Orihara después del GP de Italia. "Basándonos en esa hoja de ruta, llevaremos otro gran paso para la primera carrera".

La parte más reveladora llegó inmediatamente después. "Es difícil decir que vayamos a alcanzarles para la primera carrera, pero seguimos empujando para cerrar la brecha", admitió el ingeniero jefe de Honda.

La sinceridad encaja con lo que el propio fabricante venía reconociendo antes de Monza. Honda llegó a Italia consciente de que su unidad de potencia seguía por detrás del nivel previsto, pese a la evolución estrenada en Zandvoort. El fabricante japonés figuraba además entre los motoristas situados a más de un 4% de la referencia del V6 en la primera evaluación del sistema ADUO realizada después de Canadá.

Aquella actualización de Zandvoort se centró completamente en el motor de combustión interna y debía representar el gran salto de Honda durante 2026. El problema es que, aunque aportó prestaciones, también trajo consigo dificultades de manejabilidad mayores de lo esperado, especialmente en la entrega de potencia y en determinadas fases de frenada.

Honda reaccionó llevando a Monza nuevas calibraciones y contramedidas desarrolladas en Sakura. El propio Orihara confirmó antes del fin de semana que las pruebas en banco habían dado resultados positivos y que el objetivo en pista era comprobar si esas soluciones funcionaban también en condiciones reales.

Honda ya no prepara otra gran evolución para 2026

El problema para Aston Martin es que, aunque todavía se pueden optimizar calibraciones y trabajar sobre la manejabilidad, no habrá otra evolución de gran calado durante el resto de esta temporada.

"Como ya mencioné, este año no tenemos ninguna actualización importante más", confirmó Orihara.

No es una decisión tomada después de Monza. Honda ya había establecido meses atrás que, aunque el sistema ADUO le permitía disponer de dos oportunidades de desarrollo durante 2026, concentraría sus recursos en una única gran evolución durante la temporada y reservaría el resto del trabajo para el siguiente paso de su proyecto.

Eso obliga a Aston Martin a convivir durante las próximas carreras con una unidad de potencia que todavía tiene limitaciones evidentes. Monza fue la demostración más extrema: el viernes Fernando Alonso llegó a señalar por radio el motor, las rectas y la falta de velocidad punta entre los principales problemas del AMR26, mientras el propio Honda había admitido ya antes del fin de semana que llegaba al circuito italiano con menos potencia que sus rivales.

No todo fue negativo. Honda sí considera que las contramedidas introducidas en Italia mejoraron la manejabilidad y recibió comentarios positivos de los pilotos, un avance que puede ser especialmente útil en circuitos menos dependientes de la velocidad punta.

Pero la cuestión de fondo sigue abierta. Honda ya sabe que el próximo gran salto llegará en 2027. Lo que todavía no sabe —o al menos no está dispuesto a prometer— es si ese salto será suficiente para que Aston Martin deje definitivamente de mirar a sus rivales desde atrás.