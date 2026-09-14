Quién durmió peor anoche tras Madring: Carlos Sainz

Han pasado casi exactamente 10 años desde que la Fórmula 1 se estrenó en las calles de Bakú en junio de 2016. Todo el mundo tenía curiosidad por ver qué depararía el debut del Gran Premio de Azerbaiyán, y muchos habían pronosticado una carrera caótica plagada de accidentes en el nuevo circuito urbano. Al final, las cosas resultaron ser bastante diferentes, y el evento dejó a muchos aficionados dormidos...

Todavía recuerdo que, en la sala de prensa de Bakú —ubicada de forma poco convencional no en el propio paddock, sino en el Hilton de al lado—, muchos de mis compañeros periodistas ni siquiera estaban viendo la Fórmula 1. Estaban viendo Le Mans.

Probablemente, muchos ya hayan olvidado hace tiempo quién ganó aquella carrera inaugural en Bakú. Fue Nico Rosberg, quien se convertiría en campeón del mundo de Fórmula 1 unos meses más tarde. También es quien, durante la retransmisión en inglés de Sky de ayer por la tarde durante la carrera de Madring, dijo: "Carlos Sainz era el embajador. Así que tenemos que criticar a Carlos Sainz".

La crítica de Rosberg iba dirigida a Madring, que el domingo tuvo su debut como sede del Gran Premio de España de una manera tan soporífera como el de Bakú. Con una gran diferencia: puede que la primera carrera de la F1 en Bakú no fuera muy emocionante desde el punto de vista deportivo. Pero al menos resultaba espectacular por TV, con el emblemático tramo que atraviesa el casco antiguo y el dramático telón de fondo del perfil urbano de una ciudad cuya riqueza parece desprender el aroma del petróleo y el gas.

La retransmisión televisiva desde Madrid nos deleitó en ocasiones con tomas desde drones o helicópteros de la que es, sin duda, una de las ciudades más bellas de Europa. Pero cada vez que el circuito entraba en primer plano, tenía todo el encanto de un "canal de hormigón", como dijo Alexander Wurz en su papel de comentarista para la cadena austriaca ORF.

El presidente de la GPDA (Sainz) hizo una crítica constructiva al proyecto de Madrid al decir, entre otras cosas: !¿Estoy ahora en Australia, estoy en Valencia, estoy aquí en Madrid, dónde estoy? ¿O en Yeda? Estos circuitos urbanos siempre tienen el mismo aspecto. Eso significa que no estamos representando a mi ciudad anfitriona de una forma tan genial. Se podrían hacer muchas cosas aquí".

Carlos Sainz, Williams Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

La gran diferencia es que, mientras que los circuitos de F1 en lugares como Bakú o Singapur se construyeron en pleno centro de la ciudad, el Madring se ubica en el recinto ferial de Madrid. Probablemente porque, en una democracia europea, crear un circuito por el centro histórico de una ciudad es un poco más complicado y burocrático de lo que podría serlo en una autocracia asiática.

Tampoco ayuda que la carrera en sí apenas mantuviera a nadie en vilo. El Madring combina el anti-encanto abrasivo de Valencia con un trazado que hace que los adelantamientos sean prácticamente imposibles.

Es un "Mónaco para los pobres", podría decirse con desdén.

Por cierto, casi nadie tuvo el valor de decirlo abiertamente. Es sorprendente lo disciplinados que se han vuelto los directores de los equipos de F1 a la hora de evitar hablar mal de un nuevo producto. Antes de que Liberty Media convirtiera la categoría en una apuesta bursátil, las cosas podrían haber sido bastante diferentes.

Aun así, culpar a Sainz de todo esto por su papel como embajador oficial, es injusto. Otros son los responsables del diseño del circuito. Y Sainz tampoco puede hacer gran cosa respecto al hecho de que el recinto ferial de su ciudad natal posea, en el mejor de los casos, el atractivo de un centro de exposiciones.

De lo que sí se le puede culpar, sin embargo, es de su maniobra al estilo PlayStation en la salida. Sainz salió de forma brillante, adelantando a tres rivales en la recta hacia la curva 1. Una vez allí, intentó adelantar a los dos siguientes con la mejor tradición del jugador aficionado entusiasta, solo para acabar derrapando, bloqueando y chocando contra el Racing Bulls de Yuki Tsunoda. Los jugadores de videojuegos probablemente habrían abandonado tras una salida así y simplemente lo habrían vuelto a intentar. Mala suerte cuando la realidad no ofrece un reinicio.

Más tarde, Sainz restó importancia a esa maniobra calificándola de "pequeño toque con Tsunoda que dañó mi suelo", lo que sacará una sonrisa a cualquiera que vuelva a ver las imágenes del incidente.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Carlos Sainz, Williams Foto de: Peter Fox / Getty Images

Al final sí que recibió una penalización de cinco segundos en la carrera, aunque por un incidente diferente en el que se vio involucrado su compatriota Fernando Alonso.

El de Aston Martin se enfureció por la radio: "Me ha empujado contra el muro, tío. En la salida, chocó contra dos coches. Ahora me ha empujado contra el muro al frenar". Y lo único que se le ocurrió a Sainz para responder a ese incidente fue decir: "Creo que se quejó por la radio y así consiguió que me pusieran una penalización, como siempre".

Al final, ninguno de los dos españoles tuvo un papel relevante en su carrera de casa. Sainz acabó retirándose porque no le veía sentido a seguir esforzándose con tan poca carga aerodinámica. "Espero que este sea el último año aquí en Madrid en el que tenga que luchar por la 16ª posición y que, a partir del año que viene, pueda luchar por más".

Probablemente, ese optimismo no lo compartan muchos. Sainz acaba de renovar su contrato con Williams y, por mucho que intente vender esa decisión bajo el pretexto de creer en el potencial a largo plazo del proyecto, la verdad es esta: si hubiera recibido una oferta de Mercedes, Ferrari, McLaren o Red Bull, por supuesto que la habría aceptado sin pestañear ni una sola vez.

Visto con un toque de cinismo, la fe de Sainz en Williams se basa principalmente en el hecho de que, de todos modos, no tenía opciones mejores. Simplemente, no es el tipo de comentario que podría haberse incluido como cita suya en el comunicado de prensa de Williams en el que se anunciaba la renovación de su contrato.

A sus 32 años, y tras pasar por Toro Rosso, Renault, McLaren y, más recientemente, Ferrari, es probable que los años dorados de su carrera en la F1 ya hayan quedado atrás. En una época en la que están surgiendo jóvenes promesas como Andrea Kimi Antonelli, resulta difícil imaginar que el director de una escudería con un coche ganador decida algún día sacar a Sainz del olvido y darle otra oportunidad de llegar a a ser campeón.

Dicho así, suena brutalmente duro. Pero eso no significa necesariamente que la carrera de Carlos Sainz deba considerarse un fracaso.

Carlos Sainz, de la Scuderia Ferrari, en primera posición, levanta el trofeo para celebrarlo Foto de: John Toscano / Motorsport Images

Sainz lleva compitiendo en la F1 desde 2015, ha ganado cuatro grandes premios y ha generado millones pilotando para equipos legendarios como McLaren y Ferrari. En su primera temporada en Toro Rosso, estuvo a la altura de un tal Max Verstappen, y con el paso de los años se labró una reputación no solo por tener un pie derecho rápido, sino también por poseer la inteligencia y la visión de futuro de un empresario de éxito.

Pero en lo que respecta a ganar un campeonato mundial de Fórmula 1, la valoración realista es que probablemente eso ya no vaya a suceder. No porque de vez en cuando tenga un bajón los domingos, como el de ayer en Madrid, sino porque los grandes equipos ya buscan otros perfiles y porque a este periodista simplemente le falta imaginación para ver cómo Williams va a convertirse en un candidato al título en los próximos años.

En retrospectiva, quizá haberse unido a Audi en lugar de a Williams habría sido la mejor decisión, teniendo en cuenta lo desesperadamente que lo quería el entonces director del equipo, Andreas Seidl. Puede que Audi no esté mucho mejor en este momento tal y como están las cosas en 2026. Pero las posibilidades de dar un gran salto adelante con un equipo oficial son probablemente un poco mayores que con Williams.