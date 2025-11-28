Los susurros ante los micrófonos que explican la pesadilla de Hamilton

Cuando Motorsport.com le preguntó después del Gran Premio de Las Vegas si había conseguido llevarse alguna satisfacción de una carrera en la que había remontado desde la última posición hasta los puntos, su respuesta fue "cero".

El resto de sus declaraciones fueron difíciles de discernir en el ruidoso paddock de Las Vegas, ya que cuanto más dura su temporada inaugural con Ferrari y más contratiempos afronta, las respuestas de Hamilton parecen ser cada vez más silenciosas. Después de tocar fondo el viernes por la noche en la clasificación de Las Vegas, no hizo más que murmurar ante los medios en voz baja tanto esa noche como un día después de la carrera.

Un cínico diría que Hamilton se ha sumado a los llamamientos del presidente de Ferrari, John Elkann, a favor de que los pilotos hablen menos, pero está claro que para un hombre que ganó 105 grandes premios y consiguió 202 podios, su primer curso sin podios, en la primera con Ferrari, no ha sido divertido. Ha sido un desastre total.

Existía la sensación de que, después de tener dificultades para adaptarse al monoplaza Mercedes de la era actual de la F1, el manejo de Ferrari le iría mejor, pero en algún momento de la temporada 2025 eso resultó ser un espejismo. Cuanto antes acabe la era del efecto suelo, mejor. Eso se aplica a la mayoría de los pilotos, pero especialmente a Hamilton, como dijo en Qatar: "Estamos emocionados por ver marcharse estos, está claro".

El atractivo de un gran reinicio en 2026 es la razón por la que Hamilton se mantiene motivado, una oportunidad para volver a encontrar su punto dulce con coches y unidades de potencia totalmente nuevos, por lo que no tenía mucho sentido tomar al pie de la letra sus comentarios posteriores a Las Vegas acerca de no mirar hacia 2026.

Pregunte a cualquiera en el paddock -mecánicos, pilotos, periodistas- si están deseando que llegue ya 2026 ahora mismo. La respuesta será un no rotundo. Si hay algo que se espera cuando acabe este triplete y por tanto la temporada, es recordar cómo son los hogares, las parejas, los amigos y las mascotas. La mayoría de los habitantes del paddock suspiran al pensar en los test de pretemporada, que comenzarán dentro de ocho semanas, y en el lanzamiento de la siguiente temporada, que se iniciará mucho antes.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Dom Gibbons / LAT Images vía Getty Images

"Me sorprendería que los demás pilotos estuvieran entusiasmados con el año que viene al final de la temporada, porque normalmente no tienes mucha energía al final de cada año", dijo Hamilton. "Con ganas de pasar tiempo con la familia y esas cosas".

"Mira, eso fue sólo en el calor de la frustración [explicó sobre sus comentarios acerca de 2026]. A menudo hay mucha frustración al final de las carreras, pero sobre todo cuando no han ido bien. Así que no, estoy emocionado por ver lo que el equipo construye el año que viene y por seguir construyendo con ellos".

Eso no quita que 2025 haya sido una desilusión para Hamilton, y aunque no ha sido el único piloto al que le ha costado adaptarse a un nuevo equipo y a un nuevo entorno, le ha llevado mucho más tiempo de lo previsto.

El hombre al que sustituyó, Carlos Sainz, también tardó algo de tiempo en ponerse al día, pero el español igualó a su compañero de equipo en ritmo y consiguió un podio para Williams, algo que Hamilton no ha hecho, aunque se ha acercado a Charles Leclerc en la segunda mitad de la temporada.

Pero Hamilton insiste en que no le preocupa lo difícil que ha sido igualar a Leclerc, que lleva en Maranello desde 2019.

"No estoy preocupado por ello, no. Solo me he centrado en mi lado durante este periodo", dijo Hamilton. "Obviamente, Charles ha hecho un gran trabajo. Lleva siete años, tiene un equipo a su alrededor con el que ha trabajado durante muchos años, así que es una máquina bien engrasada".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

"Por mi parte, es un nuevo grupo de gente. Para mí, es un nuevo entorno con el que todavía me estoy acostumbrando a trabajar. Luego tuve otro cambio a mitad de año, así que estamos trabajando tan duro como podemos, pero conseguir que eso funcione tan bien como alguien que lo ha tenido durante varios años, no se hace así como así. Lleva su tiempo".

"Tenemos mucho trabajo que hacer durante el invierno, analizaremos la temporada y hay muchas mejoras que debemos hacer colectivamente. Nadie se hace ilusiones en el equipo de que tendremos que desempeñar nuestro papel, y creo que podemos hacerlo. Así que espero que implementemos y hagamos esos cambios junto con un mejor paquete el año que viene".

Hamilton dijo que el apoyo de los apasionados tifosi le ha mantenido en pie este año, aunque no poder recompensar a la afición de Ferrari con los resultados que su fervor merece ha sido duro de aceptar.

"La pasión es lo más especial de la marca y de la gente que trabaja para ella: los tifosi, mientras viajamos por todo el mundo, el increíble apoyo que recibimos", reflexionó Hamilton sobre la principal fuente de brillo de 2025.

"Creo que eso probablemente lo hace aún más duro cuando tenemos fines de semana más difíciles, porque puedes ver lo apasionados, lo dedicados y lo duro que cada persona está trabajando en la fábrica y los resultados no les están reflejando o recompensando".

Hamilton está empezando a enfrentarse a peticiones cada vez más fuertes desde ciertos rincones para que se retire. Pero cuando se le preguntó si se arrepentía de haber firmado el contrato con Ferrari, que al parecer será por tres años, Hamilton lo negó rotundamente. Abandonar no es una opción: "No me arrepiento de la decisión que tomé de unirme al equipo. Sé que lleva tiempo construir y crecer dentro de una organización, y yo esperaba eso".

Pero en cuanto a 2025, ansía el final. Si alguna vez Hamilton ha necesitado recargar las pilas, es ahora mismo, después de la que reconoce ser su peor temporada.