Verstappen indica cuándo se vio fuera de la pelea por el título de F1

Max Verstappen sigue luchando por ganar el Mundial de Fórmula 1 de 2025, a pesar de pensar que se veía claramente "fuera de combate" tras el Gran Premio de Países Bajos, en agosto. El piloto de Red Bull es actualmente uno de los favoritos para conseguir su quinta corona consecutiva, ya que está empatado con Oscar Piastri, en segundo lugar de la general, y a 24 puntos de Lando Norris antes de los dos últimos grandes premios del curso en Qatar y Abu Dhabi.

La situación llega así a Losail después de un notable cambio de Verstappen, que salió de Zandvoort 104 puntos por detrás del antiguo líder del campeonato, Piastri, después de terminar segundo tras su rival de McLaren en su carrera de casa.

Pero Red Bull mejoró su monoplaza el fin de semana siguiente, en Monza, y desde entonces el neerlandés ha ganado cuatro de siete grandes premios, mientras que Piastri solo ha subido a un podio y no ha vencido desde Holanda.

Así que cuando se le preguntó en Qatar, antes del gran premio de este fin de semana, si pensaba que todavía era posible ganar el título al salir de Zandvoort, Verstappen dijo: "No, personalmente no. Después de esa carrera, cuando llegué a casa, me dije, 'estamos fuera del campeonato'".

"Pero sí, después de eso tuvimos un muy buen cambio. Entendimos el coche un poco mejor y lo mejoramos. Así que todo eso, junto con probablemente algunos errores también en el otro lado y nosotros maximizando bastantes resultados, significó que estamos aquí".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Dom Gibbons / LAT Images vía Getty Images

"Estoy contento. Habría sido un poco más feliz si hubiéramos tenido una mejor primera mitad de año. Pero así es la vida. No puedes volver atrás en el tiempo y cambiarlo. Pero sí, en general, de aquí al final intentaremos hacerlo lo mejor posible", siguió.

Se cree que, en estas situaciones, Verstappen ya tiene ventaja, dado que es tetracampeón del mundo en comparación con la pareja de McLaren, que lucha por su primera corona. "Simplemente lo haré a mi manera", explicó Verstappen cuando se le preguntó si su experiencia en batallas por el título le ayudará.

"Seguro que ayuda un poco. Si me miro a mí mismo a los 21 años y ahora, por ejemplo, sí, seguro que tener la experiencia ayuda en términos de cómo abordar una semana de carrera. Aunque se diga que no, o que no debería ayudar, ayuda. Pero al final lo más importante es tener un coche rápido. Así que eso es lo que tenemos que hacer para asegurarnos de que somos más rápidos que ellos, o estamos al menos igualados, y luego con eso, todavía necesitamos un poco de suerte".

Por eso, Verstappen dice que afrontará los dos últimos fines de semana de la F1 2025 con la misma mentalidad de que no hay nada que perder, teniendo en cuenta que McLaren ha liderado la lucha todo el año.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Patrick T. Fallon / AFP vía Getty Images

"No importa si estoy detrás o delante, siempre lo enfocas exactamente igual", añadió el holandés. "Estoy aquí para ganar y sé que tengo que ganar o al menos sumar muchos más puntos ahora hasta el final de la temporada".

"Pero sí, estoy bien. No cambia nada. ¿Me gustaría mantener el número #1 en el coche? Sí, claro, es el mejor número. Tampoco me estresa demasiado. Si no funciona, no funciona. No es que vaya a llorar en Abu Dhabi. Así que sí, estoy relajado", cerró.