Fórmula 1 GP de Qatar

Sólo hay una novedad en los coches de F1 para el GP de Qatar 2025

Sólo un equipo ha llevado una actualización al Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1.

Fabien Gaillard
Editado:
Aficionados

Aficionados

Foto de: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Como era de esperar, no habrá grandes novedades técnicas en el Gran Premio de Qatar 2025 de la F1. En la penúltima cita de la temporada sólo se podrá ver en el asfalto una actualización entre los diez equipos de la parrilla, y será la de Racing Bulls.

Para el equipo con sede en Faenza, la pieza en cuestión es el alerón delantero. Se trata de un nuevo Gurney - llamado así porque la inventó el estadounidense Dan Gurney -, una pequeña tira de fibra de carbono que se añade a la parte superior de la aleta del alerón para crear más carga aerodinámica.

En su explicación en el documento de la FIA que enumera las nuevas piezas aerodinámicas, Racing Bulls afirma lo siguiente: "Se ha creado un Gurney opcional para la aleta del alerón delantero, con el objetivo de generar más carga aerodinámica en la parte delantera y así adaptarse a los requisitos de equilibrio del circuito"

La idea es, por tanto, disponer de una opción extra para tratar de encontrar el mejor compromiso posible en términos de equilibrio entre la parte delantera y trasera, en un fin de semana en el que se corre con un formato ajustado.

Esto se debe a que el Gran Premio de Qatar es la última carrera con formato sprint del año, lo que significa que sólo habrá una sesión de entrenamientos antes de la clasificación sprint del viernes. Aunque una vez finalizado el sprint del sábado,se volverá a abrir el parque cerrado y los equipos ya podrán volver a cambiar la puesta a punto de sus coches antes de la clasificación para el gran premio.

Esto, y sobre todo el hecho de que estamos llegando al final de la temporada, explica por qué los otros nueve equipos no han traído ningún desarrollo aerodinámico al Circuito Internacional de Losail. A partir de ahora, todos los recursos de diseño y desarrollo de los equipos se centrarán en el nuevo reglamento de 2026, año en el que se llevará a cabo el mayor cambio técnico de la historia, así como también se estrenará una nueva unidad de potencia con un reparto de 50/50 entre la combustión y la electricidad.

Liam Lawson, Racing Bulls Team

Liam Lawson, Racing Bulls Team

Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images



Racing Bulls
