Sólo hay una novedad en los coches de F1 para el GP de Qatar 2025
Sólo un equipo ha llevado una actualización al Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1.
Aficionados
Foto de: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images
Como era de esperar, no habrá grandes novedades técnicas en el Gran Premio de Qatar 2025 de la F1. En la penúltima cita de la temporada sólo se podrá ver en el asfalto una actualización entre los diez equipos de la parrilla, y será la de Racing Bulls.
Para el equipo con sede en Faenza, la pieza en cuestión es el alerón delantero. Se trata de un nuevo Gurney - llamado así porque la inventó el estadounidense Dan Gurney -, una pequeña tira de fibra de carbono que se añade a la parte superior de la aleta del alerón para crear más carga aerodinámica.
En su explicación en el documento de la FIA que enumera las nuevas piezas aerodinámicas, Racing Bulls afirma lo siguiente: "Se ha creado un Gurney opcional para la aleta del alerón delantero, con el objetivo de generar más carga aerodinámica en la parte delantera y así adaptarse a los requisitos de equilibrio del circuito".
La idea es, por tanto, disponer de una opción extra para tratar de encontrar el mejor compromiso posible en términos de equilibrio entre la parte delantera y trasera, en un fin de semana en el que se corre con un formato ajustado.
Esto se debe a que el Gran Premio de Qatar es la última carrera con formato sprint del año, lo que significa que sólo habrá una sesión de entrenamientos antes de la clasificación sprint del viernes. Aunque una vez finalizado el sprint del sábado,se volverá a abrir el parque cerrado y los equipos ya podrán volver a cambiar la puesta a punto de sus coches antes de la clasificación para el gran premio.
Esto, y sobre todo el hecho de que estamos llegando al final de la temporada, explica por qué los otros nueve equipos no han traído ningún desarrollo aerodinámico al Circuito Internacional de Losail. A partir de ahora, todos los recursos de diseño y desarrollo de los equipos se centrarán en el nuevo reglamento de 2026, año en el que se llevará a cabo el mayor cambio técnico de la historia, así como también se estrenará una nueva unidad de potencia con un reparto de 50/50 entre la combustión y la electricidad.
Liam Lawson, Racing Bulls Team
Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images
Comparte o guarda este artículo
'Minipole' de Piastri en Qatar, con Norris 3º y Verstappen falla; Alonso brilla
Así es la parrilla para la carrera al sprint de F1 en el GP de Qatar
A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Qatar 2025 y cómo verla
Últimas noticias
Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"
Leclerc: "Podríamos haber estado en el top 5, pero somos muy lentos"
Tsunoda reacciona a su 5º en la clasificación sprint tras superar a Verstappen
Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios