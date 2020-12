Hamilton dice que acusó la COVID en carrera: "Al menos sigo vivo"

El piloto de Mercedes volvió a la acción para la cita final de la temporada de F1 este fin de semana tras tener que perderse el GP de Sakhir debido a la COVID-19, pero admitió no haberse recuperado por completo de la enfermedad.

Acabó tercero en la carrera de Yas Marina, por detrás de Max Verstappen y Valtteri Bottas, y declaró que no se sentía bien y que notó los efectos de haber padecido el virus pocos días antes.

"Fue una carrera muy difícil para mí", dijo. "Todo el año he estado bien físicamente, pero hoy está claro que no lo estaba. Así que me alegro de que haya terminado ya la carrera".

Cuando se le preguntó si sentía que el coronavirus le había afectado en la carrera, dijo: "Físicamente, de manera enorme. No creo que nunca antes me hubiera afectado algo tanto".

"Siento malestar por todo el cuerpo, pero mira el lado bueno, lo logré, logré estar aquí. No pensé en ningún momento de la semana pasada que pudiera estar aquí".

"Así que estoy realmente agradecido por mi salud y por estar vivo, y estoy ansioso por recuperarme durante el parón. Luego, volveré al entrenamiento y pondré mi cuerpo donde sé que debería estar".

Hamilton y Bottas no pudieron dar caza a Verstappen durante el GP de Abu Dhabi, ya que la velocidad del Red Bull fue mucho mayor de lo que Mercedes habría esperado.

Bottas declaró: "Creo que Red Bull fue demasiado rápido hoy. Sorprendentemente rápido. Creíamos que nuestro ritmo de carrera sería bastante igual al suyo, pero sí, pudieron controlar la carrera y la distancia cuando era necesario. Yo estaba intentando todo lo que podía, pero no lograba estar cerca de él".

Hamilton añadió: "Creo que los Red Bull este fin de semana estaban demasiado lejos de nuestro alcance. Simplemente no pudimos mantener el ritmo que tenían".

Alex Albon, con el otro Red Bull, llegó incluso a acercarse a Hamilton en las últimas vueltas, y el heptacampeón elogió el trabajo que había hecho el piloto tailandés.

"Fue muy bueno ver a Alex con nosotros, hizo un trabajo fantástico", dijo. "Logramos tener una batalla a dos bandas entre los dos equipos, que creo que es lo que necesita el deporte".

