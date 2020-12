Albon cree que ha dado todo para seguir en Red Bull en la F1 2021

Alex Albon clasificó quinto en Abu Dhabi, pero fue capaz de pasar a Lando Norris para colocarse cuarto en los primeros compases, antes de que el coche de seguridad le acercara a Lewis Hamilton.

Aunque el de Red Bull no pudo presionar a Hamilton inicialmente, fue capaz de atacarle en las últimas 15 vueltas, para reducir la diferencia de nueve segundos a solo 1,5, cruzando la meta en cuarto lugar.

Red Bull está estudiando si reemplazar a Albon con Sergio Pérez para la temporada 2021, pero ha dicho repetidamente que quería dar a su piloto titular el mayor tiempo posible para conservar el asiento.

A la pregunta de Motorsport.com después de la carrera en Abu Dhabi de qué significaba el resultado para su futuro, Albon dijo que está orgulloso de la actuación.

"Siento que ha sido mi mejor fin de semana, en términos de rendimiento", dijo. "Quiero dar las gracias por el apoyo de los chicos de la fábrica y del garaje. No nos dimos por vencidos, seguimos tratando de encontrar soluciones y conseguir que me sienta más cómodo con el coche, y es un coche difícil de conducir".

"Pero seguir presionando y lograr mi mejor resultado, obviamente bajo todas las presiones del fin de semana y todo lo que está pasando, estoy orgulloso de mí mismo, y me sentí como si fuera un buen final de año".

"Si es suficiente o no, no soy yo el que tengo que decirlo. Pero por supuesto, siento que lo he dado todo. Dejaré que los demás decidan".

Hablando en Sky Sports F1 después de la carrera en Abu Dhabi, el director del equipo Red Bull, Christian Horner, estuvo de acuerdo con la evaluación de Albon de que fue su mejor fin de semana del año.

"Alex ha hecho un muy buen trabajo hoy", dijo Horner. "Probablemente ha sido su fin de semana más fuerte de la temporada en conjunto, y ha hecho una buena carrera. Estuvo poniendo a Lewis bajo presión al final de la carrera".

"Eso nos da ahora un conjunto completo de información para analizar, y trabajar en lo que vamos a hacer."

Cuando se le preguntó cuándo se podía esperar una decisión, Horner respondió: "Estoy seguro de que lo sabréis tan pronto como la hayamos tomado. No va a tomar mucho tiempo".

Más fotos de Alex Albon en Abu Dhabi