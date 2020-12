Hamilton admite no estar "al 100%" todavía en Abu Dhabi

El siete veces campeón del mundo se vio obligado a perderse el Gran Premio de Sakhir el pasado domingo tras dar positivo en COVID-19, pero se recuperó del virus a tiempo para volver en la FP1 del GP de Abu Dhabi.

El piloto de Mercedes se clasificó tercero para la última carrera de la temporada en el circuito de Yas Marina, terminando detrás de Max Verstappen y su compañero de equipo, Valtteri Bottas.

Hamilton dijo que está "agradecido de estar de vuelta" en el Mercedes W11, pero admite que no se encuentra "al 100%".

"Realmente puedo sentirlo por aquellos que lo han sufrido, aquellos que han perdido a los que lo han sufrido, y puedo entenderlo porque es un virus desagradable", dijo Hamilton.

"No estoy al 100%. Todavía tengo algunas sensaciones dentro de mis pulmones. Pero sin embargo, siempre quiero pilotar, conduciría incluso aunque tuviera colgando uno de mis brazos. Eso es lo que hacemos como pilotos de carreras. Por suerte mis brazos están bien".

"No será la carrera más fácil físicamente, pero me las arreglaré y daré absolutamente todo lo que tengo".

Hamilton se vio obligado a completar 10 días de confinamiento en Bahrein después de su test positivo, y dijo que estuvo "postrado en cama" durante la mayor parte de la semana.

Explicó que siente falta de energía en comparación con lo normal, y reveló que había perdido peso por el virus.

"Es la energía en general", dijo Hamilton. "Uno de los síntomas es que realmente te drena. Intento dormir todo lo que puedo, pero recuperarme no es tan fácil como tal vez lo haya sido en el pasado, además perdí una buena cantidad de peso solo en esa semana".

"Como dije, no me siento al 100% como la última vez que corrí. Pero de ninguna manera eso se interpondrá en mi camino para salir y dar todo lo que tengo el domingo. Aunque solo han sido dos semanas, pierdes un poco la forma. He sufrido hasta ahora, pero lo daré todo".

Hamilton perdió la pole position por 0,086 segundos, pero cree que el daño que sufrió su fondo plano después de rodar sobre la salchicha en la curva 20 en la Q1 no fue suficiente para cambiar el resultado.

"Tuve algo de daños", dijo Hamilton. "Es la primera vez que me he abierto tanto ahí durante todo el fin de semana, así que solo dañó un poco el suelo".

"No creo que sin ese problema me hubiera quedado con la pole. Estoy seguro de que no ayuda, pero sin embargo los chicos hicieron un gran trabajo para tratar de arreglarlo. Lo arreglarán durante la noche".

"Enhorabuena a Max, para él es genial cerrar el año así, tuvo un gran rendimiento. Pero vamos a plantarles una buena batalla el domingo, espero".

