Hamilton: "El Red Bull F1 es el coche más rápido que he visto nunca"

Cargar el reproductor de audio

El siete veces campeón del mundo pudo ver de primera mano el tipo de ventaja de la que disfruta este año Red Bull cuando Max Verstappen no tuvo ningún problema en adelantarle durante su remontada en el Gran Premio de Arabia Saudí.

El avance de Verstappen desde la 15ª posición de la parrilla hasta el segundo puesto por detrás de su compañero de equipo Sergio Pérez ha puesto de relieve la ventaja que tiene Red Bull, y no hay nadie que piense que los de Milton Keynes no van a dominar plácidamente esta temporada.

Lewis Hamilton, que finalmente terminó quinto en Yeda, dijo que estaba sorprendido por la magnitud de la ventaja que Red Bull tiene sobre sus rivales este año.

En su opinión, la distancia que separa a Red Bull del resto de equipos es mucho mayor que la que él y Mercedes tuvieron durante su dominio en las primeras temporadas de la era turbo híbrida.

"Nunca había visto un coche tan rápido", dijo. "Creo que cuando nosotros éramos rápidos, no éramos tan rápidos. Creo que es el coche más rápido que he visto, especialmente comparado con el resto".

Además de demostrar ser muy muy rápido en las curvas, el RB19 de Red Bull también ha demostrado ser extremadamente veloz en recta, especialmente cuando lleva el DRS abierto.

Esa ventaja en velocidad punta fue fundamental para que Verstappen se abriera camino a través de la parrilla durante una remontada que le fue acercando a su compañero Pérez.

Hamilton dijo que la ventaja de Verstappen era tan grande en la recta que sabía, cuando el holandés estaba detrás de él, que no tenía sentido siquiera tratar de defender su posición.

"No sé cómo ni por qué, pero me pasó con mucha velocidad", dijo Hamilton. "Ni siquiera me molesté en taparle porque la diferencia de velocidad era enorme".

El compañero de equipo de Hamilton, George Russell, ya ha dicho que espera que Red Bull gane todas las carreras de esta temporada, basándose en la ventaja que tiene.

Eso sería una mala noticia para los jefes de la F1 a la hora de mantener el interés de los aficionados si saben que sólo un equipo puede ganar.

Cuando se le preguntó si le preocupaba que los aficionados se hartaran de que Red Bull se llevara toda la gloria, Hamilton respondió: "Por supuesto, creo que todo el mundo quiere ver a todos cerca, pero es lo que hay. No es culpa mía".

Mira cómo están los campeonatos del mundo de F1 2023: Así queda el mundial de Fórmula 1 2023: puntos y posiciones