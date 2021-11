Verstappen y Red Bull dominaron por completo la carrera del Gran Premio de México del pasado fin de semana, el neerlandés se llevó su novena victoria de la temporada al terminar justo por delante de Hamilton y de su compañero de equipo Sergio Pérez.

Eso aumentó la ventaja de Verstappen a 19 puntos sobre Hamilton en el campeonato de pilotos, con Red Bull cerrando la brecha con Mercedes en la clasificación de constructores a un solo punto.

El equilibrio de poder entre Mercedes y Red Bull ha ido cambiando a lo largo de la temporada, con Mercedes siendo mucho más rápido en Turquía y Red Bull dominando claramente en Austin y Ciudad de México. Ahora, se cree que el Gran Premio de Brasil del próximo fin de semana también favorecerá al coche de Red Bull.

Hablando sobre la próxima carrera, Hamilton dijo que espera que la pelea sea más igualada en Sao Paulo, porque de lo contrario teme que Mercedes "tenga problemas" para luchar tanto por el campeonato de pilotos como el de constructores.

"Todavía hay cuatro carreras, todavía hay, obviamente, 19 puntos por disputar, son muchos", dijo Hamilton después de la carrera del domingo.

"Creo que con la velocidad superior que tuvieron en México, si consiguen llevar eso a los próximos eventos, estaremos en problemas".

"No sé si usarán ese alerón enorme que tenían en el Autódromo Hermanos Rodríguez, no lo sabremos hasta que no lleguemos allí, pero espero que estemos más cerca".

La ventaja de 19 puntos de Verstappen en el campeonato significa que, salvo mala suerte para el de Red Bull, Hamilton probablemente necesitará ganar tres de las cuatro carreras restantes si quiere extender su racha de títulos y lograr el octavo campeonato del mundo sin precedentes.

Cuando se le preguntó si ve a Brasil como una carrera que debe ganar, Hamilton dijo que se acerca a cada fin de semana de carrera con ese mismo objetivo.

"Sí, siento que necesito ganar todas las carreras, porque necesitamos esos puntos extra y no perder más puntos para intentar recuperarnos", explicó.

"Ese era el objetivo al entrar en la última carrera y también en la anterior y en la anterior".

"Pero ahora mismo son demasiado rápidos, nosotros damos absolutamente todo lo que tenemos, pero desafortunadamente no parece ser suficiente para competir con ellos".

Por su parte, Max Verstappen no espera que la ventaja de ritmo de Red Bull en Interlagos sea tan significativa como lo fue en México y desconfía de las diversas formas entre las que todavía podría perder su primer título.

Cuando se le preguntó si siente que la inercia está ahora mismo claramente de su lado, dijo: "No creo en eso".

"En cada carrera tenemos que intentar clavar todos los detalles y en México no lo hicimos [en la calificación], por lo que las cosas pueden salir mal o bien dependiendo de muchas cosas".

"Va a ser muy apretado y emocionante hasta el final. Pero sí, la de Brasil siempre ha sido una pista muy buena para nosotros".