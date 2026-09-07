Hamilton pide a Ferrari reglas más claras tras su choque con Leclerc en Monza

El Gran Premio de Italia probablemente sea el peor escenario posible para que estalle una disputa entre compañeros de equipo, pero eso fue precisamente lo que sucedió en Monza, donde Lewis Hamilton terminó en una lejana sexta posición después de que Charles Leclerc le mandara a la grava en la primera vuelta.

Leclerc se salió después a gran velocidad y acabó contra las barreras de la Parabólica al final de la segunda vuelta, provocando una bandera roja. El resultado del fin de semana fue que Hamilton perdió todavía más terreno respecto a los pilotos de Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell, en la lucha por el título, mientras que Ferrari se quedó a 122 puntos de Mercedes en la clasificación de constructores.

Antonelli aventaja ahora en 66 puntos a Russell y en 76 a Hamilton, mientras que Leclerc ocupa la quinta posición, a 112 puntos de Antonelli.

Hamilton se ha mostrado crítico con la ejecución de Ferrari en varias ocasiones esta temporada, especialmente a la hora de gestionar las órdenes de equipo en situaciones en las que sus pilotos siguen estrategias diferentes. En el GP de Países Bajos, consideró que dejaron escapar un podio cuando el equipo pareció titubear a la hora de apartar a Leclerc de su camino en un momento en el que Hamilton rodaba más rápido con neumáticos más frescos.

Hamilton considera claramente que debería haber tenido prioridad, dado que está más cerca de los pilotos de Mercedes que Leclerc en el Mundial de Pilotos, pero esa oportunidad ya se ha esfumado.

Hamilton habló con franqueza sobre sus opciones en el campeonato después de terminar sexto en Monza Foto de: Getty Images

"Creo que hoy simplemente hemos perdido muchísimo terreno respecto a ellos [Mercedes] en cuanto a puntos", dijo ante los medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, en Monza.

"Es demasiado tarde para tomar esas decisiones. Llegan muchas, muchas semanas tarde".

"Lo único que puedo hacer es intentar presentarme y seguir adelante. Mañana por la mañana me levantaré y daré lo mejor de mí. Al final, hoy me siento tremendamente decepcionado por los tifosi, que han venido a apoyarnos".

"También por los chicos de la fábrica, que realmente lo están dando absolutamente todo. Ayer no ejecutamos demasiado bien las cosas. Creo que hoy ha pasado lo mismo".

"Es duro. Estoy dando todo lo que puedo, pero a veces simplemente no es suficiente. Necesitas que todo lo demás también encaje".

Ferrari quizá no tuviera un coche lo suficientemente rápido como para luchar directamente por la victoria en Monza, pero complicó innecesariamente la tarea de maximizar su potencial. Durante toda la clasificación tuvo problemas para coordinar a sus pilotos y conseguir que se dieran rebufo mutuamente —algo fundamental en este circuito por la cantidad de rectas—, hasta el punto de que Hamilton estuvo cerca de quedar eliminado en la Q2.

En su primer intento de la Q3, Hamilton salió tarde de boxes, por lo que tuvo dificultades para encontrar el rebufo de los coches que tenía por delante. Sí consiguió aprovechar la estela de Leclerc en su segundo intento y acabó justo por detrás de su compañero en la parrilla, ya que ambos ascendieron a la tercera y cuarta posición debido a la sanción a Oscar Piastri por molestar a otro piloto.

Hamilton pareció colocar el morro por delante por el interior en la curva 1 y seguía por delante en la curva 2, pero Leclerc le empujó hacia el exterior y le mandó a la grava. Leclerc conservó la tercera posición, mientras que Hamilton cayó hasta la décima.

Después de la carrera, Leclerc planteó el incidente como una cuestión de responsabilidad compartida al afirmar que "fuimos demasiado lejos". Pero Hamilton lo vio de otra manera, aunque tomar el interior en la primera parte de esta chicane suele dejar al piloto en la trazada exterior para la siguiente curva a izquierdas, lo que puede propiciar contactos como este.

La excursión por la grava hizo caer a Hamilton hasta la décima posición Foto de: Getty Images

"Yo iba por delante en la curva 2. En el vértice, estaba por delante. No hubo ningún 'nosotros' en eso".

"Mira, yo no corro sucio. Siempre he competido de forma limpia y justa, y siempre he dejado espacio".

"He llegado al equipo intentando ser respetuoso con el espacio y, desde luego, sin poner al equipo en peligro. Me mantengo firme en eso y solo puedo hablar de mi parte. Tendréis que hablar con Fred [Vasseur, jefe del equipo] sobre la otra parte y sobre las decisiones que se toman al respecto".

"Al final, todo viene desde arriba. Las decisiones van bajando. Empieza por Fred".

"Solo puedes decir las cosas hasta cierto punto, solo puedes insistir y gritarlo a los cuatro vientos hasta cierto punto. Ayer dije que tenemos que revisar cómo nos comunicamos. Si seguimos recorriendo el mismo camino, obtendremos el mismo resultado".

"Seguimos obteniendo el mismo resultado. Tenemos que cambiar cosas porque esto no nos está ayudando a avanzar. Creo que están receptivos y lo hablaremos internamente durante las próximas semanas, probablemente no la semana que viene, sino especialmente después de la próxima carrera, para intentar ver cómo podemos cambiar nuestros procedimientos para que no vuelva a suceder lo mismo".

"Creo que los chicos de la fábrica están haciendo un trabajo realmente fantástico. Nosotros no estamos ejecutando las cosas de una manera tan limpia como podríamos. Claramente no tan bien como lo están haciendo ahora otros equipos. Aunque sí lo hicimos en algunos momentos de la temporada".

Ejecutar órdenes de equipo supone un reto para Ferrari debido al estatus de Leclerc dentro de la estructura. Se entiende que su entorno fue fundamental para la llegada de Vasseur, después de convencer a la alta dirección de que era necesario un cambio de régimen cuando Mattia Binotto era el jefe del equipo.

Pero si los compañeros de equipo se quitan puntos entre ellos, el daño puede ir más allá de la lucha por el Mundial de Pilotos. El trofeo de constructores puede tener menos importancia para los aficionados, pero la posición en ese campeonato determina la parte de los ingresos comerciales que recibe cada equipo. Por lo tanto, la falta de disciplina puede tener un efecto directo en las cuentas.

"Creo que todo se reduce a las reglas de enfrentamiento", dijo Hamilton.

"Cuando estaba en Mercedes, teníamos unas reglas de enfrentamiento por escrito. Nunca tuvimos demasiados problemas. Quizá hubo algún momento entre Nico [Rosberg] y yo, un par de veces. Pero la mayoría de las veces funcionaba bien".

"Aquí no hay reglas".