Hamilton no descarta participar en los Juegos Olímpicos en el futuro

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 declaró que en un futuro podría considerar la idea de participar en los Juegos Olímpicos una vez que finalizara su carrera en el automovilismo de élite, ya que se sentía inspirado por su íntimo amigo y atleta, Miles Chamley-Watson, quien compite en esgrima y que consiguió ser medallista en Río 2016.

En una charla con la CNN, el británico declaró que mantenían una buena relación de amistad, y que incluso hablaban casi a diario, además de que acudió a París para verle competir en directo en la edición de 2024: "Miles Chamley-Watson, que es muy amigo mío, compite en esgrima. Siempre nos apoyamos mutuamente y hablamos casi todos los días".

"Sé lo duro que trabaja y me encantaría estar con él [en los Juegos Olímpicos], pero soy consciente de la presión que conlleva estar en ciertos eventos. Si voy a ver correr a mi hermano [en categorías británicas de turismos], por ejemplo, sé la presión añadida que eso conlleva, así que aún no he decidido realmente lo que voy a hacer", explicó Lewis Hamilton.

En el momento en el que se le planteó la posibilidad de que el automovilismo se convierta en un deporte olímpico, no descartó que pudiera algún día representar a Reino Unido, aunque tampoco se le da tan mal otras modalidades que ya lo son: "No soy lo suficientemente bueno en surf como para estar en los Juegos Olímpicos, pero quizá algún día sea olímpico".

No sería su primera experiencia en unos Juegos Olímpicos, puesto que en la celebración de los de Londres 2012, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 ya llevó la famosa llama, y escribió en su cuenta personal de lo que antes era Twitter el siguiente mensaje: "Una experiencia increíble llevar la antorcha olímpica, estoy muy orgulloso de ser británico".

