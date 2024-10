Hamilton será el protagonista en la Met Gala, con LeBron James de presidente

El Museo Metropolitano de Arte anunció a los copresidentes de la próxima Gala del Met, la cual se celebrará el 5 de mayo de 2025 en Nueva York, y Lewis Hamilton formará parte del cartel, junto con otras estrellas de la talla de A$AP Rocky, Anna Wintour, Pharrell Williams, Colman Domingo y Anna Wintour, mientras que LeBron James será el presidente.

La leyenda de la NBA será uno de los grandes protagonistas de un evento que tendrá el estilo de los hombres negros en el contexto del dandismo, y se inspira en el el libro de Monica L. Miller de 2009, 'Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity', después de que se revelara la exposición de la próxima primavera, 'Superfine: Tailoring Black Style', que estará abierta hasta el 26 de octubre de 2025.

La moda en la Fórmula 1: Fórmula 1 La colección de Clarence Ruth junto con Mercedes, Tommy Hilfiger y Hamilton

El heptacampeón del Gran Circo es todo un habitual en todo tipo de citas de moda, y ya asistió a la famosa Met Gala, cuando hizo acto de presencia en 2015. Además, el todavía piloto de Mercedes y futuro miembro de Ferrari suele ser uno de los que más llama la atención por sus atuendos en el paddock cuando llega cada jueves a las pistas.

No obstante, Lewis Hamilton no es el único piloto que pasó por la mítica alfombra neoyorquina, puesto que Daniel Ricciardo participó durante la gala de 2023, en donde se encontró con Anne Hathaway y la actriz se declaró aficionada a la máxima categoría del automovilismo. En aquel momento, el australiano fue una de las sensaciones del evento, con un traje muy diferente al habitual que utilizaba cada vez que salía a la pista, ya que, después del Gran Premio de Singapur, tuvo que despedirse del campeonato.

En lo que respecta al inglés, también está relacionado con marcas de alta costura y de renombre, como DIOR o Tommy Hilfhiger, esta última como su patrocinador personal en su estancia en el conjunto de Brackley.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!