F2 Abu Dhabi: Lindblad gana la última sprint del año; primer podio de Tsolov

Arvid Lindblad está de dulce en Abu Dhabi, pues sabe que ya tiene garantizado un asiento en la F1 en 2026. El joven británico, que comenzó la carrera desde la pole del orden de salida invertido, mantuvo el liderato de principio a fin y cruzó la meta en primera posición.

En la salida, Sebastian Montoya sufrió una gran decepción: partía séptimo, pero caló el coche y cayó a la última posición. En cabeza, Lindblad mantuvo su liderato por delante de Joshua Duerksen, mientras que Nikola Tsolov se marcó un carrerón pasando del quinto al tercer puesto.

El campeón de F2, Leonardo Fornaroli, también perdió posiciones en la salida y pasó del octavo al undécimo puesto. Dino Beganovic, en la primera fase de la carrera, adelantó primero a Montoya y después a Victor Martins para situarse quinto. En la vuelta ocho, la aparición del coche de seguridad virtual se produjo después de que John Bennett abandonara por un fallo de motor.

En la resalida, un pequeño error de Duerksen permitió a Lindblad mantenerlo fuera del rango de DRS. En la segunda mitad de la carrera, la diferencia entre Dürksen y Lindblad superó los dos segundos. Por otro lado, en la lucha por la sexta plaza, Victor Martins logró defenderse de Alex Dunne. Jak Crawford adelantó a Gabriele Mini para entrar en la zona de puntos y, poco después, superó también a Dunne para subir a la séptima posición.

Dino Beganovic pasó a Oliver Goethe tras una intensa batalla y se hizo con el cuarto lugar, iniciando la persecución de Tsolov por el podio. A dos vueltas del final, la presencia de restos en pista provocó un breve periodo de coche de seguridad virtual. Aunque Dürksen consiguió recortar la diferencia, su presión en las vueltas finales no fue suficiente.

Lindblad, que lideró la carrera de principio a fin, se llevó la victoria, seguido de Dürksen. Nikola Tsolov, que en Qatar se quedó a las puertas del podio en la sprint, esta vez logró terminar tercero y consiguió su primer podio en Fórmula 2. Beganovic fue cuarto, y Goethe y Crawford completaron las seis primeras posiciones. Martins y Dunne también terminaron en zona de puntos.