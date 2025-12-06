Todos

FIA F2 Yas Marina

F2 Abu Dhabi: Lindblad gana la última sprint del año; primer podio de Tsolov

Arvid Lindblad, cuyo salto a la Fórmula 1 con Racing Bulls para la temporada 2026 ya ha sido anunciado, ganó la carrera sprint de Abu Dabi y logró su tercera victoria en F2.

Lindblad Campos F2

Arvid Lindblad está de dulce en Abu Dhabi, pues sabe que ya tiene garantizado un asiento en la F1 en 2026. El joven británico, que comenzó la carrera desde la pole del orden de salida invertido, mantuvo el liderato de principio a fin y cruzó la meta en primera posición.

En la salida, Sebastian Montoya sufrió una gran decepción: partía séptimo, pero caló el coche y cayó a la última posición. En cabeza, Lindblad mantuvo su liderato por delante de Joshua Duerksen, mientras que Nikola Tsolov se marcó un carrerón pasando del quinto al tercer puesto.

El campeón de F2, Leonardo Fornaroli, también perdió posiciones en la salida y pasó del octavo al undécimo puesto. Dino Beganovic, en la primera fase de la carrera, adelantó primero a Montoya y después a Victor Martins para situarse quinto. En la vuelta ocho, la aparición del coche de seguridad virtual se produjo después de que John Bennett abandonara por un fallo de motor.

En la resalida, un pequeño error de Duerksen permitió a Lindblad mantenerlo fuera del rango de DRS. En la segunda mitad de la carrera, la diferencia entre Dürksen y Lindblad superó los dos segundos. Por otro lado, en la lucha por la sexta plaza, Victor Martins logró defenderse de Alex Dunne. Jak Crawford adelantó a Gabriele Mini para entrar en la zona de puntos y, poco después, superó también a Dunne para subir a la séptima posición.

Dino Beganovic pasó a Oliver Goethe tras una intensa batalla y se hizo con el cuarto lugar, iniciando la persecución de Tsolov por el podio. A dos vueltas del final, la presencia de restos en pista provocó un breve periodo de coche de seguridad virtual. Aunque Dürksen consiguió recortar la diferencia, su presión en las vueltas finales no fue suficiente.

Lindblad, que lideró la carrera de principio a fin, se llevó la victoria, seguido de Dürksen. Nikola Tsolov, que en Qatar se quedó a las puertas del podio en la sprint, esta vez logró terminar tercero y consiguió su primer podio en Fórmula 2. Beganovic fue cuarto, y Goethe y Crawford completaron las seis primeras posiciones. Martins y Dunne también terminaron en zona de puntos.

CARRERA1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Abandono Bonus
1
A. Lindblad Campos Racing
 4 23

39'15.648

   185.449   10   1
2
J. Duerksen AIX Racing
 20 23

+0.982

39'16.630

 0.982 185.371   8    
3
N. Tsolov Campos Racing
 3 23

+9.605

39'25.253

 8.623 184.696   6    
4
D. Beganovic Hitech TGR
 8 23

+12.764

39'28.412

 3.159 184.449   5    
5
O. Goethe MP Motorsport
 5 23

+15.637

39'31.285

 2.873 184.226   4    
6 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 11 23

+16.860

39'32.508

 1.223 184.131   3    
7 France V. Martins ART Grand Prix 14 23

+18.892

39'34.540

 2.032 183.973   2    
8
A. Dunne Rodin Motorsport
 17 23

+20.887

39'36.535

 1.995 183.819   1    
9
G. Minì Prema Powerteam
 10 23

+23.525

39'39.173

 2.638 183.615        
10 Czech Republic R. Staněk Invicta Racing 2 23

+24.322

39'39.970

 0.797 183.553        
11
L. Fornaroli Invicta Racing
 1 23

+25.506

39'41.154

 1.184 183.462        
12 Netherlands R. Verschoor MP Motorsport 6 23

+26.315

39'41.963

 0.809 183.400        
13 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 9 23

+28.212

39'43.860

 1.897 183.254        
14 Japan R. Miyata ART Grand Prix 15 23

+29.420

39'45.068

 1.208 183.161        
15
L. Van Hoepen Trident
 22 23

+29.811

39'45.459

 0.391 183.131        
16 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 25 23

+32.376

39'48.024

 2.565 182.934        
17 India K. Maini DAMS Lucas Oil 12 23

+33.800

39'49.448

 1.424 182.825        
18
T. Inthraphuvasak Trident
 23 23

+36.726

39'52.374

 2.926 182.602        
19
C. Shields AIX Racing
 21 23

+51.412

40'07.060

 14.686 181.488        
20
L. Browning Hitech TGR
 7 23

+1'11.646

40'27.294

 20.234 179.975 1      
dnf
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 16 22

+1 Lap

38'14.870

 1 Lap 182.076     Abandono  
dnf
J. Bennett Van Amersfoort Racing
 24 7

+16 Laps

12'04.804

 15 Laps 183.038     Abandono  
Ver resultados  

