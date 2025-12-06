F2 Abu Dhabi: Lindblad gana la última sprint del año; primer podio de Tsolov
Arvid Lindblad, cuyo salto a la Fórmula 1 con Racing Bulls para la temporada 2026 ya ha sido anunciado, ganó la carrera sprint de Abu Dabi y logró su tercera victoria en F2.
Arvid Lindblad está de dulce en Abu Dhabi, pues sabe que ya tiene garantizado un asiento en la F1 en 2026. El joven británico, que comenzó la carrera desde la pole del orden de salida invertido, mantuvo el liderato de principio a fin y cruzó la meta en primera posición.
En la salida, Sebastian Montoya sufrió una gran decepción: partía séptimo, pero caló el coche y cayó a la última posición. En cabeza, Lindblad mantuvo su liderato por delante de Joshua Duerksen, mientras que Nikola Tsolov se marcó un carrerón pasando del quinto al tercer puesto.
El campeón de F2, Leonardo Fornaroli, también perdió posiciones en la salida y pasó del octavo al undécimo puesto. Dino Beganovic, en la primera fase de la carrera, adelantó primero a Montoya y después a Victor Martins para situarse quinto. En la vuelta ocho, la aparición del coche de seguridad virtual se produjo después de que John Bennett abandonara por un fallo de motor.
En la resalida, un pequeño error de Duerksen permitió a Lindblad mantenerlo fuera del rango de DRS. En la segunda mitad de la carrera, la diferencia entre Dürksen y Lindblad superó los dos segundos. Por otro lado, en la lucha por la sexta plaza, Victor Martins logró defenderse de Alex Dunne. Jak Crawford adelantó a Gabriele Mini para entrar en la zona de puntos y, poco después, superó también a Dunne para subir a la séptima posición.
Dino Beganovic pasó a Oliver Goethe tras una intensa batalla y se hizo con el cuarto lugar, iniciando la persecución de Tsolov por el podio. A dos vueltas del final, la presencia de restos en pista provocó un breve periodo de coche de seguridad virtual. Aunque Dürksen consiguió recortar la diferencia, su presión en las vueltas finales no fue suficiente.
Lindblad, que lideró la carrera de principio a fin, se llevó la victoria, seguido de Dürksen. Nikola Tsolov, que en Qatar se quedó a las puertas del podio en la sprint, esta vez logró terminar tercero y consiguió su primer podio en Fórmula 2. Beganovic fue cuarto, y Goethe y Crawford completaron las seis primeras posiciones. Martins y Dunne también terminaron en zona de puntos.
CARRERA1
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Abandono
|Bonus
|1
|
A. Lindblad Campos Racing
|4
|23
|
39'15.648
|185.449
|10
|1
|2
|
J. Duerksen AIX Racing
|20
|23
|
+0.982
39'16.630
|0.982
|185.371
|8
|3
|
N. Tsolov Campos Racing
|3
|23
|
+9.605
39'25.253
|8.623
|184.696
|6
|4
|
D. Beganovic Hitech TGR
|8
|23
|
+12.764
39'28.412
|3.159
|184.449
|5
|5
|
O. Goethe MP Motorsport
|5
|23
|
+15.637
39'31.285
|2.873
|184.226
|4
|6
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|11
|23
|
+16.860
39'32.508
|1.223
|184.131
|3
|7
|V. Martins ART Grand Prix
|14
|23
|
+18.892
39'34.540
|2.032
|183.973
|2
|8
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|17
|23
|
+20.887
39'36.535
|1.995
|183.819
|1
|9
|
G. Minì Prema Powerteam
|10
|23
|
+23.525
39'39.173
|2.638
|183.615
|10
|R. Staněk Invicta Racing
|2
|23
|
+24.322
39'39.970
|0.797
|183.553
|11
|
L. Fornaroli Invicta Racing
|1
|23
|
+25.506
39'41.154
|1.184
|183.462
|12
|R. Verschoor MP Motorsport
|6
|23
|
+26.315
39'41.963
|0.809
|183.400
|13
|S. Montoya Prema Powerteam
|9
|23
|
+28.212
39'43.860
|1.897
|183.254
|14
|R. Miyata ART Grand Prix
|15
|23
|
+29.420
39'45.068
|1.208
|183.161
|15
|
L. Van Hoepen Trident
|22
|23
|
+29.811
39'45.459
|0.391
|183.131
|16
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|25
|23
|
+32.376
39'48.024
|2.565
|182.934
|17
|K. Maini DAMS Lucas Oil
|12
|23
|
+33.800
39'49.448
|1.424
|182.825
|18
|
T. Inthraphuvasak Trident
|23
|23
|
+36.726
39'52.374
|2.926
|182.602
|19
|
C. Shields AIX Racing
|21
|23
|
+51.412
40'07.060
|14.686
|181.488
|20
|
L. Browning Hitech TGR
|7
|23
|
+1'11.646
40'27.294
|20.234
|179.975
|1
|dnf
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|16
|22
|
+1 Lap
38'14.870
|1 Lap
|182.076
|Abandono
|dnf
|
J. Bennett Van Amersfoort Racing
|24
|7
|
+16 Laps
12'04.804
|15 Laps
|183.038
|Abandono
|Ver resultados
Comparte o guarda este artículo
Últimas noticias
A qué hora es la carrera de F1 en Abu Dhabi 2025: ¡se decide el título!
Formula E Sao Paulo: Wehrlein, pole pero la pierde por sanción; Pepe Martí, 13º
F2 Abu Dhabi: Lindblad gana la última sprint del año; primer podio de Tsolov
Qué pilotos se han caído más en la temporada 2025 de MotoGP
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios