La explicación de por qué Mercedes F1 volverá a su nuevo suelo en Zandvoort

En el Gran Premio de Bélgica 2024 de Fórmula 1 llegó una victoria que parecía casi inesperada para Mercedes, dadas las dificultades de equilibrio que encontraron en las sesiones de entrenamientos libres. Sin embargo, el equipo alemán introdujo en Spa-Francorchamps unas actualizaciones destinadas a continuar con la senda del desarrollo en un intento de aumentar también la carga aerodinámica.

No obstante, al final del viernes, estaba claro que algo en el monoplaza se desajustó de alguna manera, dejando a los de Brackley confundidos sobre cuáles eran las razones de esa falta de ritmo que le llevó a rendir muy por debajo de lo esperado. Había dos elementos principales detrás de los problemas del W15, que eran la falta de velocidad y, sobre todo, los problemas de equilibrio que llevó a los pilotos a intentar experimentar con diferentes reglajes con el objetivo de encontrar más confianza.

El que tenía más dificultades era Lewis Hamilton, que incluso probó un alerón con mucha más carga que el 'básico' para recuperar las sensaciones perdidas. Sin embargo, si en las curvas esa especificación garantizaba algunos beneficios, no eran suficientes para compensar la pérdida en las rectas.

Hubo problemas de confianza en el coche provocados también por los rebotes en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, similares a los que se produjeron al inicio de la temporada. Un fenómeno que se producía claramente sobre todo en las curvas rápidas, pero que también creaba problemas en las que hay que confiar mucho en la estabilidad general del monoplaza en la entrada.

Por eso, tras analizar todos los datos del viernes, Mercedes acabó dando un paso atrás, y regresaron a la puesta a punto que utilizaron en el Gran Premio de Gran Bretaña, un trazado que, en términos de amplitud de curvas, no es demasiado diferente al del Gran Premio de Bélgica, aunque la pista belga tiende a requerir menos carga dadas las largas rectas.

Una elección debida también al hecho de que, siendo realistas, la lluvia habría permitido al equipo probar los cambios de puesta a punto de cara a la carrera, que tendría que haberse disputado en seco. De hecho, los germanos entraron en la oscuridad con varias dudas.

"La razón por la que volvimos a la especificación de Silverstone el viernes por la noche es porque hicimos una buena carrera allí. Spa-Francorchamps y la pista inglesa no están muy lejos en cuanto a las características, como el rango de velocidad en curva", dijo al director de ingeniería, Andrew Shovlin. "El viernes nos dimos cuenta de que introdujimos problemas de alguna manera".

El británico explicó que, desde su punto de vista, los contratiempos estaban relacionados con la forma en que Mercedes configuró su monoplaza para Spa-Francorchamps más que con las actualizaciones en sí, especialmente a nivel mecánico, pero está claro que ambas cosas suelen ir de la mano.

"Creemos que está relacionado en gran medida con la forma en que habíamos configurado el coche para Spa-Francorchamps, no con las mejoras en sí", indicó. "Sin embargo, eso nos causó un poco de rebote en las curvas de alta velocidad, problemas con el equilibrio, y volver a lo que utilizamos en Silverstone hizo que todo volviera a la normalidad".

Al quitar las actualizaciones desconocidas y volver a una base en la que tenían más confianza, el W15 recuperó competitividad. Quizá en una carrera 'normal', con los coches de referencia por delante y el factor de la posición en pista sin ser tan decisivo, el salto adelante entre el viernes y el sábado no habría sido suficiente como para batir a McLaren y Red Bull, pero, una vez más, en Mercedes consiguieron colocarse en el lugar ideal para aprovechar los contratiempos del resto y batir a Ferrari casi por sorpresa.

En los días posteriores al Gran Premio de Bélgica, el equipo pudo analizar con calma los datos y entender lo que no funcionaba, con la idea de desempolvar el paquete que dejaron atrás en Spa-Francorchamps para la siguiente cita en el Gran Premio de Países Bajos, quizá con una puesta a punto más adecuada para extraer su potencial.

Una cuestión que será interesante en el trazado de Zandvoort es particular por su naturaleza, dadas las secciones de peraltes, pero también las curvas de alta velocidad en las que no es difícil toparse con el fenómeno de tocar el suelo dadas las numerosas protuberancias del asfalto, pero también con rebotes no deseados.

Si bien es cierto que las características de la pista neerlandesa se componen de tramos rápidos en combinación con curvas lentas, es crucial dar a los pilotos la confianza al volante para encontrar el tiempo que está escondido en cada giro: "La intención es utilizar el nuevo suelo en Zandvoort. Hemos tenido tiempo de analizar lo que pasó, de entender lo que sucedió, por qué tuvimos esos problemas en Spa-Francorchamps, y ahora confiamos en volver a utilizarla".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!